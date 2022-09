Kalt duschen spart bis zu 400 Euro im Jahr – und hilft noch dazu beim Abnehmen

Gut drauf

Die Energiepreise steigen. Um Geld zu sparen, gibt es viele Tricks, z. B. die kalte Dusche. Nebeneffekt: Die kalte Dusche hilft beim Abnehmen.

37,30 Cent pro Kilowattstunde (kWh): So der aktuelle Strompreis dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft zufolge (Stand Juli 2022). Umgerechnet bedeutet das für einen Haushalt, der im Jahr 3.500 kWh verbraucht, durchschnittliche Stromkosten von rund 1.300 Euro. Eine enorme Summe – die reduziert werden kann. Vor allem das Heizverhalten hat enormen Einfluss auf die Stromkosten, so eine Information der Süddeutschen Zeitung (SZ). Die Heizung verbrauche rund 80 Prozent der Energie, die ein Privathaushalt einkauft, zitiert die SZ die Stadtwerke München.

Doch auch eine Umstellung der täglichen Routinen spart Energie und somit bares Geld. Den Wasserkocher nicht mehr ständig anschalten, Lampen ausschalten, wenn man das Haus verlässt, die Klimaanlage nicht bei geöffneten Fenstern laufen lassen: Wer ein paar Verhaltensregeln beherzigt, kann dem Schock beim Anblick der Nebenkostenabrechnung vorbeugen. Auch die kalte Dusche hat Einsparpotenzial.

+ Wer sich die kalte Dusche angewöhnt, spart nicht nur bares Geld. © Michael Bihlmayer/Imago

Kalte Dusche spart Geld: mehr als 600 Euro kostet die tägliche warme Dusche pro Jahr

Der Bund der Energieverbraucher hat berechnet, dass jeder Bürger mehr als 600 Euro jährlich für die warme Dusche zahlen muss. Für die Rechnung wurde von einer täglichen elfminütigen 40 Grad Celsius warmen Dusche und einem Strompreis von 30 Cent/kWh ausgegangen. Rund 176 Liter Wasser und 6,1 kWh Energie würden so täglich verbraucht werden, so der Bund der Energieverbraucher. Insgesamt würden so im Jahr alleine durch Duschen 668 Euro Stromkosten anfallen, heißt es weiter. Wer nur noch kalt duscht, soll auf diesem Weg ganze 400 Euro einsparen können.

Diese Gewohnheiten können Ihre Leber zerstören Sport unterstützt den ­Stoffwechsel und kann Leberfett abbauen. Durch eine Fettleber steigt die Gefahr, Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Auch Herz-Kreislauf-Krankheiten werden durch eine verfettete Leber gefördert. © Angel Santana Garcia/Imago Manche Medikamente, wie zum Beispiel Paracetamol, werden über die Leber abgebaut. Daher sollten Sie, wenn Sie Arzneien zu sich nehmen, stets den Beipackzettel studieren. Besonders dann, wenn Sie infolge der Einnahme unter Müdigkeit, Appetitlosigkeit oder sogar Oberbauchbeschwerden leiden. Dann sollten Sie besser zu Ihrem Hausarzt gehen und checken lassen, ob es von den Medikamenten kommen könnte. © Imago Übergewicht bringt meist schwerwiegende gesundheitliche Folgen mit sich: Von Diabetes, über Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu einer Leberverfettung. Denn überschüssiges Fett wird aus Ermangelung an Platz nicht nur in den Depots unter der Haut gelagert, sondern auch um die inneren Organe herum. Das sogenannte viszerale Fett soll Studien zufolge hochaktiv sein und Entzündungen an Leber und Co. auslösen können. Wer allerdings regelmäßig Sport treibt, der beugt Übergewicht und damit einer Leberschädigung vor. © Oscar Carrascosa Martinez/Imago Sie befinden sich in Burger, Kekse oder auch in der ach so gesunden Margarine: die Transfettsäuren. Dabei handelt es sich um künstliche Fette in stark verarbeiteten Lebensmitteln, welche bei übermäßigem Verzehr schnell zu Übergewicht führen können. Das haben jetzt auch Ernährungswissenschaftler erkannt – seitdem stehen sie in Verruf. Wer also in Zukunft darauf verzichten will, sollte stets auf die Zutatenliste einer Ware achten. Schließlich müssen die Transfettsäuren durch den Hinweis „…-Öl, zum Teil gehärtet“, gekennzeichnet sein. © Imago Mann trägt Sixpacks: Cola und Fanta Cola, Limo und Co. stehen schon lange in Verruf, dick zu machen. Außerdem enthalten diese oftmals den vermeintlich gesunden Fruchtzucker. Doch zu viel des Guten plus etwaiges Übergewicht sorgt für eine doppelte Vergiftung der überforderten Leber. Die Folge: eine nichtalkoholische Fettleber. Wenn sich diese zusätzlich entzündet, kann am Ende sogar eine Leberzirrhose drohen. © Michael Gstettenbauer/Imago Frauen essen Wassermelone Im Gegensatz zu Glukose muss Fruchtzucker, auch Fruktose genannt, erst in der Leber umgewandelt werden, damit es als Energielieferant den Zellen zur Verfügung stehen kann. Wer allerdings zu viel Fruchtzucker in Form von Obst isst, der soll Studien zufolge sogar eine Fettleber riskieren. Experten raten daher zu maximal 25 Gramm Fruktose pro Tag. Zum Vergleich: In 100 Gramm Apfel stecken bereits rund sechs Gramm Fruktose. © Imago

Vorteile vom kalten Duschen für die Gesundheit

Doch nicht nur für den Geldbeutel hat kalt duschen Vorteile, sondern auch für die Gesundheit. Dazu zählen:

Kaltduscher sind seltener krank als Warmduscher, wie eine niederländische Studie gezeigt hat.

Kalt duschen regt die Durchblutung an und kann so das Bindegewebe stärken und so das Hautbild verbessern.

Eine kalte Dusche soll beim Abnehmen unterstützen können. So heißt es in einem Bericht von Deutschlandfunk Nova, dem dritten Programm des Deutschlandradios, dass durch Kältereize braune Fettzellen im Körper aktiviert werden, die Kalorien verbrauchen.

Auch entzündungshemmende Effekte sprechen für den Wachmacher am Morgen.

Kälte entstresst: Forschungen haben Deutschlandfunk Nova zufolge gezeigt, dass kaltes Wasser das sympathische Nervensystem aktiviert und dadurch Glücks- und Aktivitätshormone ausgeschüttet werden.

Wer unter Vorerkrankungen wie Herz-Kreislauf-Problemen leidet, sollte nicht ohne Absprache mit dem behandelnden Arzt kalt duschen. Auch sensible Gruppen wie Schwangere und Kinder sollten von der kalten Dusche absehen.

Kaltduscher? Stimmen Sie mit ab.

Rubriklistenbild: © Michael Bihlmayer/Imago