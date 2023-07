Joggen bei 30 Grad: Verbrennt man bei Hitze weniger oder mehr Kalorien?

Sport im Sommer

An Tagen, die besonders warm sind, schwindet das Hungergefühl und man schwitzt vergleichsweise viel. Aber verbrennt man an diesen Tagen auch mehr Kalorien?

An warmen Tagen zieht es viele Menschen in den Schatten oder ans Wasser, wo sie mit Buch oder Picknick das Leben genießen und alles langsam angehen lassen. Doch andere Menschen lieben es, Sport zu machen (z. B. Joggen) – gerade im Sommer. Warum? Sie glauben, dass sie bei hohen Temperaturen mehr Energie verbrauchen, also zum Beispiel auch schneller abnehmen. Aber stimmt die Annahme, dass man bei Hitze mehr Kalorien verbrennt wirklich?

Werden bei hohen Temperaturen mehr Kalorien verbrannt?

+ Man kann zwar im Sommer Joggen gehen, sollte aber unbedingt auf die Grenzen seines Körpers achten. (Symbolbild) © leungchopan/Imago

Im Vergleich zum Herbst und Winter, wo man oft gerne bei deftigen Gerichten zulangt, ist der Sommer leichter. Kaum steigen die Temperaturen über 24 oder 25 Grad, scheint das Hungergefühl nachzulassen. Die Schweißproduktion nimmt jedoch zu – auch, wenn man sich kaum bewegt. Da liegt es doch auf der Hand, dass man im Sommer mehr Kalorien verbraucht, als zu den kälteren Jahreszeiten, oder?

Jein. Das Schwitzen soll den Körper abkühlen. Verliert man hier Gewicht, ist dies eher auf den Flüssigkeitsverlust zurückzuführen, nicht auf den vermeintlichen Kalorienverbrauch. Aber: Da man im Sommer meist auch weniger Hunger hat und so weniger isst, nimmt man automatisch auch weniger Kalorien zu sich. Wichtig ist es dabei allerdings, seinem Körper trotzdem die wichtigsten Nährstoffe zukommen zu lassen.

Übrigens: Man kann im Sommer auch zunehmen.

Joggen im Sommer – verbrennt man mehr Kalorien beim Sport?

Eine Grundregel beim Abnehmen lautet beispielsweise laut Eatsmarter: Wer Gewicht verlieren möchte, der nimmt weniger Kalorien zu sich als er verbraucht. Und das geht dem Lifestyle-Magazin WMN zufolge „am besten durch Sport“. Beim Thema Hitze kommen allerdings noch einige Faktoren hinzu:

Hitze belastet den Körper zusätzlich und kann zu einer höheren Herzfrequenz führen. Das wiederum kann mehr Energie verbrauchen – aber auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass man sich müde fühlt und nicht so viel leisten kann, wie gewohnt.

Art der Aktivität/des Sports. Je mehr der Körper arbeiten muss, desto mehr Kalorien werden verbrannt. So sind etwa Cardio-Übungen wie Laufen oder Radfahren bei heißem Wetter anstrengender als vielleicht Krafttraining oder Übungen, bei denen die Körpertemperatur nicht so stark ansteigt.

Möglichkeiten den Stoffwechsel anzuregen und in kurzer Zeit etwas Gewicht zu verlieren, gibt es mithilfe des Diät-Trends mit Kaffee und Zitrone oder über die App zum Abnehmen.

Kalorienarm und gut für den Stoffwechsel: Zehn leckere Lebensmittel, die beim Abnehmen helfen können Zugegeben, sie ist bitter und deswegen nicht die beliebteste Zitrusfrucht. Aber: Wie eine kalifornische Studie zeigte, nimmt man nach dem Verzehr einer halben Grapefruit weniger Kalorien zu sich und auch das Sättigungsgefühl tritt schneller ein. Sie ist also durchaus eine ideale Ergänzung für den Ernährungsplan, wenn man abnehmen möchte. © LuboIvanko/Imago Ja, Nüsse haben einen hohen Fettgehalt. Aber sie enthalten eben auch Ballaststoffe und Eiweiße. Als kleiner Snack zwischendurch sind sie ideal. Auch, da sie in geringen Mengen den Stoffwechsel – und damit den Gewichtsverlust – tatkräftig unterstützen. © Achim Sass/Imago Auch Hüttenkäse (s. Foto) und Magerquark gehören zu den Lebensmitteln, die beim Abnehmen nicht vergessen werden sollten. Ob auf Brot oder Knäcke, im Müsli mit Obst oder deftig mit Salz und Kräutern zu Kartoffeln – beide Milchprodukte haben einen hohen Eiweißgehalt und nur wenige Kalorien. Sie machen lange satt und sind reich an Calcium. © Zerbor/Imago Kreuzblütler, zu denen Brokkoli und Blumenkohl (s. Foto) genauso gehören wie z.B. Rosenkohl, sind sehr ballast- und nährstoffreich. Zudem enthalten sie vergleichsweise viele Proteine. Das Gemüse unterstützt die Gewichtsabnahme durch seine niedrige Energiedichte in Kombination mit Eiweißen und Proteinen. Tipp: Verzichten Sie besser auf die Zubereitung mit einer Soße aus Mehlschwitze oder viel Butter. © Westend61/Imago Verschiedene Kartoffelsorten auf einem Markt in Nahaufnahme. Ob Kartoffeln nun zur Diät gehören oder nicht, ist durchaus auch ein Streitthema. Aber die Vorteile sind klar: Die Erdäpfel enthalten viel Kalium (wichtig für einen gesunden Blutdruck) und weitere Nährstoffe wie Eisen und Magnesium. Nur kohlehydratarm sind sie nicht unbedingt. Aber, wenn man gekochte Kartoffeln etwas abkühlen lässt, kann sich resistente Stärke bilden, die sich wiederum positiv auf den Gewichtsverlust auswirken kann. Das gilt im Übrigen auch für Süßkartoffeln, Steckrüben oder anderes Wurzelgemüse. © Edwin Remsberg/Imago Verschiedene Bohnen und Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, schwarze Bohnen und Linsen in gelb, rot und schwarz. Einige Hülsenfrüchte und Bohnen (z.B. Kichererbsen, Linsen, schwarze Bohnen und Kidneybohnen) enthalten besonders viele gesunde Ballaststoffe und Eiweiße. Beides hält lange satt und man isst über den Tag nach einer Portion Hülsenfrüchte verteilt weniger Snacks und Co. © Larissa Veronesi/Imago Eine Flasche ungefilterter Apfelessig. Gibt man einen Schuss Apfelessig zu einem sehr kohlehydratreichen Gericht, stellt sich häufig schneller ein Gefühl der Sättigung ein und man isst automatisch weniger. Der fruchtige Essig kommt z.B. in Eintöpfe oder wird als Vinaigrette zum Salat gegessen. Sogar trinken kann man ihn, in kleinen Portionen pur oder verdünnt mit Wasser. © Madeleine Steinbach/Imago Rucola-Salat Grünes Blattgemüse wie zum Beispiel Rucola (s. Foto), Spinat, Eisbergsalat oder Grünkohl schmecken sehr unterschiedlich. Ihnen gemein sind aber die wenigen Kalorien sowie Kohlehydrate und dafür jede Menge Ballaststoffe. Die wirken sich sehr positiv auf die Verdauung aus. Außerdem enthalten sie viele Vitamine, Mineralien und Antioxidantien. Hier kann man ordentlich zulangen, ohne die Kalorienzahl groß zu steigern. Zumindest, wenn man auf die allzu deftige Zubereitungsweise von Grünkohl verzichtet. © Virginija Vaidakavic/Imago Kokos-Öl im Glastiegel, auf einem Holzlöffel und eine Kokosnuss daneben. Kokos-Öl kann, dank seiner vielen mittelkettigen Fettsäuren, die Kalorienverbrennung ankurbeln und schneller für ein Sättigungsgefühl sorgen. Es zügelt den Appetit, aber es enthält viele Kalorien. Hier gilt es, einige Öle beim Kochen durch Kokos-Öl zu ersetzten. Nicht, es nachträglich hinzuzufügen. © HandmadePictures/Imago Ein Kind hält einen Korb mit Eiern. Früher sagte man, dass zu viele Eier sich schlecht auf die Gesundheit, genauer: auf den Cholesterinwert, auswirken. Das haben Forscher inzwischen aber längst widerlegt. Sie sind reich an Proteinen, das Eigelb ist besonders nährstoffreich und Eier halten lange satt – ohne viele Kalorien zu haben. Übrigens: Ist die Schale intakt, hält ein gekochtes Ei gut zwei Wochen außerhalb der Kühlung. Man kann sie also ideal vorbereiten. © Cavan Images/Imago

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Weniger Kalorienverbrauch bei Hitze?

Hitze beeinflusst den Stoffwechsel. Ist es draußen warm, braucht der Körper weniger Energie, um die Körpertemperatur aufrecht zu halten. Aus diesem Grund verlangt er auch nicht nach viel Nahrung, man hat also weniger Hunger. Ganz im Gegensatz zum Winter, wo der Körper kräftig arbeiten muss, damit wir nicht frieren. Außerdem könnte der Körper auch aus Fett Energie gewinnen und nutzt bei Hitze dies möglicherweise als Energiequelle.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © leungchopan/Imago