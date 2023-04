Aufs Gramm genau? Kalorienzählen kann beim Abnehmen helfen

Bewusst Essen

+ © Uwe Umstätter/Imago Tracking-Apps können dabei helfen den täglichen Kalorienbedarf zu ermitteln. © Uwe Umstätter/Imago

Kalorienzählen ist aufwendig und kann nerven. Es kann jedoch beim Abnehmen helfen. Übertreiben müssen Sie es dabei nicht.

Wer abnehmen möchte, muss weniger Kalorien mit dem Essen zu sich nehmen, als er über den Tag verbraucht. Nur so wird man die überflüssigen Pfunde los. Was in der Theorie einfach erscheint, scheitert allerdings oft in der Umsetzung. Denn auch wenn die Motivation am Anfang meist noch hoch ist, kann das Kalorienzählen im Alltag schnell kompliziert werden. Ob Sie wirklich akribisch jede Kalorie zählen müssen und wann das Tracken sinnvoll ist, verrät 24vita.de.

Sein Essen aufs Gramm genau abzuwiegen, muss dabei niemand. Experten empfehlen bei allem guten Willen, das Kalorienzählen sozialverträglich zu gestalten. Wer abnehmen will, sollte also seinen Kalorienverbrauch einschränken, ohne zu übertreiben. Was viele nicht wissen: Bewegung spielt beim Abnehmen keinesfalls eine so große Rolle.

