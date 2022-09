Studie belegt

Wissenschaftler haben untersucht, wie viele Tassen Kaffee sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Ab welcher Menge Kaffee bedenklich ist.

Während für die einen der erste Kaffee am Morgen ein reines Genussmittel ist, haben andere das Gefühl, ohne Koffein erst gar nicht in den Tag starten zu können. Viele trinken das Heißgetränk sogar mehrmals täglich. Das im Kaffee enthaltene Koffein macht wach und wirkt stimulierend. Regelmäßiger Kaffeekonsum wird darüber hinaus mit einem geringeren Risiko an chronischen Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Herz-Kreislauf-Beschwerden zu erkranken sowie einer längeren Lebensdauer in Verbindung gebracht. Doch wie viele Tassen Kaffee am Tag sind eigentlich gesund?

Kaffee wirkt sich positiv auf Gesundheit aus: Entscheidend ist die Menge

Obwohl die meisten Menschen bei Kaffee nur an Koffein denken, enthält das Heißgetränk rund 1.000 verschiedene Inhaltsstoffe. Wie diese auf den Körper wirken, ist allerdings immer noch unklar. Aktuelle Studien weisen jedoch darauf hin, dass gerade die Vielzahl der Inhaltsstoffe für den lebensverlängerten Effekt verantwortlich sind.

+ Wer mehrere Tassen Kaffee am Tag trinkt, schadet seiner Gesundheit keinesfalls (Symbolbild). © Cavan Images / Imago

Beim Rösten der Kaffeebohne entstehen Phenylindane, welche vor neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson und Demenz schützen sollen. Forscher der Universität Düsseldorf haben nun allerdings herausgefunden, dass auch Koffein eine positive Wirkung auf die Herzgesundheit hat. Bei einem Konsum von rund vier Tassen Kaffee am Tag beobachteten die Mediziner ein verringertes Risiko für bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Kaffee wirkt sich positiv auf Gesundheit aus: Schützende Wirkung von Koffein

Diese Wirkung ist nach Angaben der Wissenschaftler auf das im Kaffee enthaltene Koffein zurückzuführen. Die Forscher stellten fest: Koffein regt demnach die Bildung bestimmter Proteine in Labormäusen an, die wiederum den Herzmuskel schützen und diesen sogar reparieren sollen. Obwohl sich die Studie nicht eins zu eins auf den menschlichen Körper übertragen lässt, sind die Ergebnisse laut den Medizinern vielversprechend.

Forscher der Universität Singapur fanden in einer Übersichtsarbeit heraus, dass Kaffee in Maßen getrunken tatsächlich verschiedene gesundheitliche Vorteile haben kann. Wer täglich etwa drei bis fünf Tassen Kaffee zu sich nimmt, hat demnach ein verringertes Risiko für chronische Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Beschwerden, Typ-2-Diabetes, verschiedene Krebserkrankungen und Parkinson.

Kaffee wirkt sich positiv auf Gesundheit aus: Bis zu 25 Tassen täglich

Auch große Mengen Kaffee scheinen keine negativen Einflüsse auf die Herzgesundheit zu haben: In einer Studie der Queen Mary University in London fanden Wissenschaftler heraus, dass selbst ein erhöhter Kaffeekonsum von bis zu 25 Tassen täglich keinen schädlichen Effekt auf die Arterien hat. Eine Empfehlung, sehr viel Kaffee zu sich zu nehmen, ist dies allerdings nicht, wie die Mediziner betonen.

Kaffee und vor allem das darin enthaltene Koffein wirken von Mensch zu Mensch unterschiedlich. So gelten die gesundheitlichen Vorteile, die der Genuss von Kaffee mit sich bringt, nicht unbedingt auch für andere koffeinhaltige Getränke wie Energydrinks. Gerade Menschen mit Bluthochdruck sollten nach Angaben der Deutschen Herzstiftung Kaffee nur in Maßen genießen – damit das Koffein den Blutdruck nicht in die Höhe treibt. Auch wer nur gelegentlich Kaffee trinkt, muss zudem mit einem höheren Blutdruckanstieg rechnen. Herzexperten raten daher nach derzeitigem Wissensstand, über den Tag verteilt maximal 400 Milligramm Koffein – was etwa vier bis fünf Tassen Kaffee entspricht – zu trinken.

Latte Macchiato, Cappuccino & Co.: Was ist was? Der Latte Macchiato ist bekannt für seine drei Schichten: Zuerst wird Milch in ein hohes Glas gegeben, darauf platziert man dann ganz sanft einen festen Milchschaum und zum Schluss wird ein einfacher Espresso in einem dünnen Strahl durch die Milchschaumdecke in das Glas hineingegossen. Der Espresso setzt sich über der Milch fest, während der Milchschaum aufgrund seiner Leichtigkeit und geringeren Temperatur oben bleibt. © Natalia Rüdisüli/Imago Um Espresso herzustellen, wird heißes Wasser mit hohem Druck durch fein gemahlenes Kaffeemehl gepresst. Die Bohnen wurden zuvor dunkel geröstet. Die helle Schicht an der Oberfläche wird als Crema bezeichnet. Der fertige Espresso wird anschließend in einer kleinen Tasse von circa 40 Milliliter Fassungsvermögen serviert. © BreakingTheWalls/Imago Der doppelte Espresso oder Espresso doppio ist genau das: Zwei einfache Espresso in einer Tasse. Der Espresso lungo hingegen wird „verlängert“, indem doppelt so viel Wasser verwendet wird als beim Einfachen. © Imago Der Cappuccino wird zu einem Drittel aus Espresso und zu zwei Dritteln aus aufgeschäumter, warmer Milch zusammengesetzt. Auf diese Weise setzt sich die Crema des Espresso auf den Milchschaum ab, auf den manche Baristas hübsche Motive für ihre Gäste zaubern. Das Getränk wird in einer bauchigen Tasse serviert. © McPHOTO/Imago Espresso Macchiato Für einen Espresso Macchiato wird ein Espresso zubereitet. Anschließend wird dieser mit einem Schuss heißer aufgeschäumter Milch in einer kleinen Tasse serviert. © CSP_divio/Imago Tasse Cafe au Lait, Milchkaffee. Beim Milchkaffee wird kein Espresso, sondern einfach Filterkaffee mit Milch gemischt. Beides sollte im Idealfall in einem Verhältnis von 50:50 stehen. Café au Lait ist einfach erklärt die französische Variante zu unserem Milchkaffee. Der einzige Unterschied ist, dass der Milchkaffee hin und wieder auch mit einem kleinen Milchschaum serviert wird, was bei einem Café au Lait nicht vorgesehen ist. © imago stock&people Dalgona Kaffee Für Dalgona-Kaffee wird Instantkaffee mit Zucker und heißem Wasser aufgeschlagen. Dieser Kaffeecreme-Schaum kommt auf heiße Milch oder wahlweise kalte Milch mit Eiswürfeln. © Ramon Lopez/Imago Mokka Kaffee auf Tablett Unter Mokka verstehen wir den türkischen Kaffee. Für die arabische Kaffee­spezialität wird Kaffee­pulver mit Wasser und Zucker aufge­brüht und in kleinen Tassen serviert. Meist wird zweimal aufgekocht. © YAY Images/Imago Cafè Americano schmeckt ähnlich wie Filter­kaffee. Es handelt sich um einen doppelten Espresso, der dann mit Wasser verdünnt wird. Das Misch­verhältnis entspricht dabei 1:3. Cafè Americano schmeckt ähnlich wie Filter­kaffee. Es handelt sich um einen doppelten Espresso, der dann mit Wasser verdünnt wird. Das Misch­verhältnis entspricht dabei 1:3. © YAY Images/Imago Frappé selber machen Frappé ist die Kurzform von Café frappé, einem Eiskaffee aus löslichem Kaffee, Wasser und Milch, der besonders in Griechenland, aber auch in anderen südosteuropäischen Ländern beliebt ist. © MONNKA/Imago

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © Cavan Images / Imago