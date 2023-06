Kaffeekonsum und Größe der Brust: Forschung zeigt möglichen Zusammenhang auf

Groß oder klein?

Der Konsum von Kaffee hat Auswirkungen auf die Größe weiblicher Brüste: Mit dieser Aussage haben Forschende vor Jahren die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Eine Mär oder ist etwas Wahres dran?

Kann Ernährung und Trinkverhalten die Größe der Brust beeinflussen? Dieser Frage sind schwedische Wissenschaftler nachgegangen. Ihr Interesse lag dabei vor allem auf dem Lebensmittel Kaffee. Ein erstaunliches Fazit: „Kaffeetrinken kann einen großen Einfluss auf die Brustgröße haben“, zitierte das Portal thelocal.se Helena Jernström als eine der Studienautoren. Die Dozentin für experimentelle Onkologie an der Universität Lund in Schweden und ihr Team konnten aufzeigen, dass Kaffeetrinkerinnen häufiger kleinere Brüste hatten als diejenigen Studienteilnehmerinnen, die Kaffee verschmähten.

Insgesamt hatten 269 schwedische Frauen aus Familien mit hohem Brustkrebsrisiko zwischen 1996 und 2006 freiwillig an der Studie teilgenommen. Die Ergebnisse wurden 2008 im British Journal of Cancer veröffentlicht.

Gen führt dazu, dass Kaffee die Oberweite beeinflusst

Frauen, die täglich drei oder mehr Tassen Kaffee tranken, wiesen tendenziell eine geringere Brustgröße auf im Vergleich zu Frauen, die gelegentlich oder gar keinen Kaffee konsumierten. Allerdings hatten nur Trägerinnen einer speziellen Genvariante (CYP1A2*1F) eine kleinere Oberweite. Andere Faktoren wie Alter, Gewicht und Rauchgewohnheiten nahmen dagegen keinen Einfluss.

Die Forschenden fanden heraus, dass Frauen mit dem Genotyp CYP1A2*1F nicht nur häufiger kleinere Brüste hatten: Auch das Brustkrebsrisiko sank in dieser Gruppe. „Die Frauen mit einer der C-Varianten, die mindestens drei Tassen Kaffee am Tag getrunken hatten, erkrankten deutlich seltener an Brustkrebs als Frauen mit der A/A-Variante bei gleichem Kaffeekonsum. Ihr Krebsrisiko war nur zwei Drittel so hoch wie das der anderen Frauen“, zitiert das Portal science20.com Onkologin Jernström.

Letztendlich ist es ratsam, die Studienergebnisse mit Vorsicht zu interpretieren. Die Brustgröße ist letztendlich von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Die Gene und auch Hormone spielen eine entscheidende Rolle. Doch auch Alter, Gewicht und Schwangerschaft nehmen Einfluss.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

