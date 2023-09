Rapamycin hemmt Alterungsprozesse im Tierversuch – Jungbrunnen-Präparat auch bald für den Menschen?

Gegen das Altern

Ein Anti-Aging-Wirkstoff könnte schon bald vor altersbedingten Krankheiten schützen und so das Leben verlängern: Wissenswertes über Rapamycin.

Die Forschung an Anti-Aging-Medikamenten hat derzeit Hochkonjunktur. Medizinisch gesehen wären diese ein Quantensprung im Bereich der Vorsorgemaßnahmen. Doch das ist nicht der Hauptgrund für die Unsummen an Geldern, die in die Forschung an Jungbrunnen-Medikamenten fließen. Investoren und Hersteller versprechen sich enorme Gewinne durch den Verkauf derartiger Präparate.

Rapamycin gilt als eines der vielversprechendsten Anti-Aging-Wirkstoffe, auch Geroprotektiva genannt. Diese sollen den Alterungsprozess verlangsamen oder sogar umkehren, indem sie unter anderem die Zellregeneration fördern.

Rapamycin, auch als Sirolimus bekannt, ist ein Wirkstoff, der ursprünglich als Immunsuppressivum entwickelt wurde, um die Abstoßungsreaktion nach Organtransplantationen zu verhindern. Es unterdrückt das Immunsystem, indem es die Aktivität bestimmter Immunzellen hemmt. In Tierversuchen konnte Rapamycin den Alterungsprozess von Fliegen und Mäusen verlangsamen.

Im Tierversuch zeigt Rapamycin Wirkung, jedoch bislang keine Studien am Menschen

Im Rahmen der Rapamycin-Behandlung waren mehrere altersbedingte Krankheiten, darunter kognitive Einbußen, spontane Tumore, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Immunstörungen bei den Mäusen verzögert eingetreten, wie die Pharmazeutische Zeitung (PZ) informiert.

Der gewaltige Haken im Bereich der Forschung: Rapamycin konnte bislang nur im Tierversuch einen altersbedingten Rückgang der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit verlangsamen und so altersbedingten Krankheiten entgegenwirken. Klinische Versuchsreihen am Menschen fehlen weitestgehend.

Auch kurzzeitige Einnahme könnte Leben verlängern

Damit Rapamycin in Form von Anti-Aging-Präparaten die Marktreife erlangt, müssen also noch weitere Studien folgen. Eine neuere Untersuchung stammt vom Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns in Köln. Eine Gruppe an Forschenden konnte am Institut an Versuchstieren zeigen, dass eine kurze Behandlung mit Rapamycin die gleichen positiven Auswirkungen hat wie eine lebenslange Behandlung. Diese Erkenntnis eröffne neue Möglichkeiten für eine mögliche Anwendung beim Menschen, heißt es in einer Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts.

Denn die langfristige Einnahme von Rapamycin birgt Nebenwirkungen – selbst bei niedrigen Dosierungen, die zur Vorbeugung von altersbedingtem Verfall verwendet werden, heißt es weiter.

