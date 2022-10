Schuhabdrücke auf der Klobrille entdeckt? Das steckt hinter der Kletterpartie auf öffentlichen WCs

Andere Klo-Routinen

In Europa setzt man sich in aller Regel auf die Kloschüssel. Doch in vielen Kulturen wird sich im Hocken erleichtert. Das stellt so manchen Touristen vor ungeahnte Herausforderungen.

Öffentliche Toiletten können so manch böse Überraschung für einen bereithalten. Der Geruch ist oftmals atemberaubend. Und auch in Hinblick auf die Sauberkeit lassen viele öffentliche Latrinen sehr zu wünschen übrig. Kot an der Wand, Urin am Boden: Manchmal ist die öffentliche Nullnull ein widerliches Örtchen.

Auf manch öffentlicher Toilette sieht die Klobrille aus, als ob jemand mit den Straßenschuhen darauf gestanden hätte. Sogar das Profil lässt sich manchmal auf der Brille erkennen. Doch warum steigt jemand auf die Toilette? Die Antwort auf diese Frage ist in unterschiedlichen kulturellen Toilettengang-Routinen zu finden.

+ Die sitzende Position ist nicht die optimale Haltung auf der Toilette. In vielen Kulturen wird die Hocke bevorzugt – aus gutem Grund. © Imago

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit und Wohlbefinden finden Sie im regelmäßigen Gesundheits-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Sich erleichtern in der Hocke: wesentlich gesünder als der Toilettengang im Sitzen

Anatomisch gesehen ist es nicht optimal, sich während des Toilettengangs hinzusetzen. Das erklärt Maria Iseli vom Bernischen Historischen Museum im Podcast „Geschichte Daily“. Im Rahmen ihrer Forschungen zum Thema Toiletten und Hygiene befasste sich Iseli auch mit der Frage, warum sich die Toilette in Form eines Stuhls in Europa durchgesetzt hat. „Warum man sich für einen Stuhl entschied, das ist eigentlich ein bisschen widersprüchlich, weil die hockende Art der Verrichtung ist eigentlich gesünder als die sitzende. Das Sitzen auf einem Stuhl gibt dem Darm nicht die richtige Position sich vollständig und einfach zu entleeren. Wenn man sich hinhockt in die hockende Position, dann löst sich der Beckenboden und gibt den Enddarm ganz frei, dass man sich eigentlich viel leichter und ohne stark zu pressen entleeren kann“, so Iseli im Podcast.

Auf die Klobrille hocken? Touristen verwenden Sitztoilette falsch

Doch nicht in allen Ländern und Kulturen wird sich auf einem stuhlförmigen Klo erleichtert. In Asien etwa gibt es viele Regionen, wo die Hocke die bevorzugte Position ist. Auf Reisen in westliche Länder kann diese Gewohnheit zum Problem werden. Maria Iseli führt ein Beispiel auf, dass sich in einem Schweizer Hotel zugetragen hat: „In diesem Hotel gab es viele asiatische Gäste. Die waren gewohnt, hockend zur Toilette zu gehen. Sie trafen dann aber unsere normalen wassergespülten Toiletten an und statt sich daraufzusetzen wie auf einen Stuhl, standen sie mit ihren Füßen auf dem Toilettenring drauf, also hockten eigentlich auf die Sitztoilette“. Dies führte sogar dazu, dass einige Touristen von der Schüssel stürzten und sich verletzten, so Iseli.

Verstopfung: Bei Verdauungsprobleme helfen diese zehn Hausmittel Für eine gute Verdauung ist es immer wichtig, viel zu trinken, ca. zwei Liter pro Tag, allem voran Wasser. Um Verdauungsproblemen und Verstopfung vorzubeugen, kann ein leckerer Apfeldirektsaft den Darm ankurbeln – warum nicht gleich am Morgen mit einem Glas in den Tag starten! Im besten Fall erst nach vier bis fünf Schlucken warmem Wasser, das nach dem Aufstehen und auf leeren Magen getrunken wird, so wird der Stoffwechsel angekurbelt. (Symbolbild) © Andreas Berheide/Imago Tun Sie Ihrem Darm gerne schon zum Frühstück etwas Gutes und beugen Verstopfung vor: Ideal ist hier eine Portion Haferflocken, da die darin enthaltenen Ballaststoffe die Verdauung anregen. Mittlerweile allseits beliebt als Haferschleim, sogenanntes Porridge, nur mit Wasser oder gemischt mit Wasser und Milch (Verhältnis 2:1) zubereitet, da Milch in zu großen Mengen wiederum Blähungen und Verstopfung hervorrufen kann. Was vielen auch schmeckt, sind Haferflocken mit... (Symbolbild) © Anna Bogush/Imago ...Naturjoghurt! Dieser ist ideal, um den Stoffwechsel anzuregen und wirkt wahre Wunder, wenn es um Verstopfungen geht. Gleichzeitig hilft natürlicher Joghurt mit seinen probiotischen Milchsäurebakterien, die Darmflora aufzubauen. Gerne auch mit frischen Blaubeeren kombinieren, diese helfen zusätzlich gegen Verstopfung und wirken leicht abführend. (Symbolbild) © Petra Schneider-Schmelzer/Imago Was nicht nur zusätzlich zum morgendlichen Haferflocken-Porridge schmeckt, sondern auch wunderbar gegen Verstopfung hilft, sind Leinsamen. Ca. zwei Esslöffel in den Haferschleim hinzugegeben, unterstützt es den Darm und die Verdauung und hält sogar noch lange satt! (Symbolbild) © LMykola/Imago Brokkoli-Erbsen-Salat in einer Schüssel Zeit für Mittagessen! Wie wäre es mal mit einem gedünsteten Brokkoli-Erbsen-Salat? Beides ist reich an Ballaststoffen und bringt die Verdauung auf Trab. Zudem ist grünes Gemüse reich an Antioxidantien, wodurch sogenannter oxidativer Stress im Körper reduziert wird. Guten Appetit mit viel Entspannung inklusive! (Symbolbild) © CSP_fanfo/Imago Kirschen in der Schale Als erfrischender Nachtisch zu Mittag kommen dann noch Kirschen auf den Tisch. Sie schmecken nicht nur lecker, sondern beugen auch Verstopfung vor, indem sie mit ihrem hohen Ballaststoffanteil die Verdauung anregen. Gleichzeitig haben Kirschen einen höheren Kaliumgehalt und wirken somit leicht entwässernd. Gerade an heißen Tagen eine echte Erleichterung, da es somit Beinschwellungen entgegenwirkt. (Symbolbild) © Martin Wagner/Imago Eine Schale mit Pflaumen Kleiner Zwischensnack gefällig? Dann dürfen es ruhig frische oder getrocknete Pflaumen sowie Pflaumensaft sein. Dieses Steinobst ist bekannt für seine abführende Wirkung. Frische Pflaumen wirken gleichzeitig noch harntreibend. (Symbolbild) © CHENG ZHI PENG/Imago Flohsamen in der Schüssel Ein Teelöffel Flohsamen zum Saft hinzugegeben oder mit Wasser vermischt, wird der Stoffwechsel zusätzlich in Schwung gebracht. Verstopfungen lösen sich, dem Darm geht es besser. (Symbolbild) © Birgit Reitz-Hofmann/Imago Sauerkraut im Top Für den Hunger zwischendurch bietet sich eine kleine Portion Sauerkraut, pur mit Kümmel oder in Form von Saft an. Es gibt Energie und hilft auch gegen Verstopfung und Verdauungsbeschwerden. (Symbolbild) © Dar1930/Imago Blumenkohlsuppe Zum Abendessen gibt es nun eine köstliche und leichte Blumenkohlsuppe, in Gemüsebrühe. Mit Stoffwechsel-anregender Paprika verfeinert, haben Verdauungsprobleme und Verstopfung keine Chance. (Symbolbild) © GoooDween123/Imago

Andere Länder, andere Sitten. Doch von der oben beschriebenen falschen Verwendung von Sitztoiletten sollte dringend abgesehen werden aufgrund der Verletzungsgefahr.

Rubriklistenbild: © Imago