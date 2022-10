Häufiger Harndrang: Hinweis für Bluthochdruck

Mögliche Herzschwäche

Ständig auf Toilette zu müssen, ist unangenehm. Wichtig ist, die Ursache zu kennen. Es könnte Bluthochdruck bedeuten, der unbehandelt gefährlich wird.

Ist der Druck in den Blutgefäßen chronisch hoch und kann dies anhand eines systolischen sowie diastolischen Werts festgestellt werden, sprechen Experten von Bluthochdruck oder Hypertonie. Etliche Menschen merken nicht direkt, dass ihr Blutdruck zu hoch ist oder bringen mögliche Anzeichen nicht mit Bluthochdruck in Verbindung, was die Gefahr und mögliche Folgen so dramatisch macht. Neben Schwitzen, Nasenbluten und Sehstörungen, zählt auch vermehrter Harndrang dazu. Wer derartige Symptome an sich bemerkt, sollte diese in jedem Fall ärztlich abklären lassen.

Welche Gefahren bestehen, wenn trotz der Anzeichen wie häufiger Harndrang Bluthochdruck nicht behandelt wird, weiß 24vita.de.

+ Häufiger Harndrang kann ein Hinweis auf Bluthochdruck oder eine Herzschwäche sein. (Symbolbil) © sasirin pamai/Imago

Es gibt verschiedene Warnzeichen, die bei Betroffenen auf einen Bluthochdruck hindeuten können – doch jeder empfindet diese mehr oder weniger schlimm und stuft sie gegebenenfalls nicht richtig ein. Dr. Udo Zacharzowsky, Chefarzt der Klinik für Kardiologie am Helios Klinikum Bad Saarow, betont die Wichtigkeit für jeden einzelnen, seinen Blutdruck regelmäßig zu messen oder beim Arzt messen zu lassen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.

