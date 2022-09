Halsschmerzen ohne Erkältung: Das sind mögliche Ursachen

Was Halskratzen bedeuten kann

Halsschmerzen deuten meist auf eine Erkältung oder Grippe hin, können aber auch alleine auftreten. Ursache ist dann beispielsweise eine Mandelentzündung.

Besonders im Herbst und Winter klagen viele Menschen über Halsschmerzen. Meistens steckt eine harmlose Erkältung hinter den Beschwerden, die innerhalb von mehreren Tagen auskuriert werden kann. Auch eine Infektion mit dem Coronavirus beginnt oft mit Halskratzen, begleitet von Grippesymptomen wie Schnupfen, Husten, Kopfschmerzen und Fieber. Wenn diese klassischen Symptome fehlen, können andere Erkrankungen für die Halsschmerzen verantwortlich sein. In der Regel sind diese auf eine Infektion zurückzuführen, die auf nachfolgende Krankheitsbilder hindeuten kann.

Mandelentzündung (Tonsillitis)

Eine häufige und gefährliche Ursache von Halsschmerzen ist die allseits bekannte Mandelentzündung (Tonsillitis). Dabei handelt es sich um eine akute Infektion der Gaumenmandeln, die mit der Zeit auch chronisch werden kann. Verursacht wird sie normalerweise genau wie eine klassische Erkältung von einem Virus. Doch auch Streptokokken können dahinter stecken. Diese aggressiven Bakterien rufen eine eitrige Entzündung im Mandelraum hervor, die meist nur durch Antibiotika behandelt werden kann. Zu den Symptomen gehören neben Halsschmerzen außerdem Schluckbeschwerden, gerötete und belegte Gaumenmandeln, eine gerötete Rachenwand, geschwollene Lymphknoten sowie Fieber. Häufig klagen Erkrankte über Mundgeruch und Müdigkeit.

Bei der Mandelentzündung wird zwischen drei Stadien unterschieden, die folgendermaßen aussehen:

1. Angina catarrhalis: Die Mandeln sind gerötet und geschwollen.

2. Angina follicularis: Die Mandeln sind mit kleinen „Eiterstippchen“ bedeckt.

3. Angina lacunaris: Die eitrigen Beläge greifen in den gesamten Rachenraum über.

Rachenentzündung (Pharyngitis)

Im Gegensatz zu einer Mandelentzündung bezeichnet die Pharyngitis eine Entzündung des Rachenraums. Auch sie wird entweder durch Viren oder Bakterien ausgelöst, wobei die Beschwerden bei einer bakteriellen Infektion ausgeprägter sind. Wie bei der Tonsillitis werden die Halsschmerzen von Schluckbeschwerden sowie einem brennenden und kratzigen Gefühl im Rachen begleitet. Die Rachenschleimhaut ist gerötet und geschwollen. Oft klagen Patienten über Trockenheit und ein Fremdkörpergefühl im Hals. Sind Mandeln und Rachen zugleich entzündet, spricht man von einer Tonsillopharyngitis.

Mandelabszess

Seltener kann sich ein sogenannter Peritonsillarabszess oder Mandelabszess bilden, der die Halsschmerzen verursacht. Dabei sammelt sich Eiter in der Umgebung der Gaumenmandeln an. Dahinter steckt oft eine Streptokokkeninfektion, die sich in tiefere Gewebeschichten ausgebreitet hat. Doch auch eine Mandelentzündung kann zu der Abszessbildung führen. Faktoren wie Rauchen oder eine schlechte Mundhygiene erhöhen das Risiko für einen Mandelabszess. Die Eiteransammlung kann lebensgefährlich werden, da sie zu einer Blutvergiftung führen kann. Deshalb sollte unbedingt ein HNO-Arzt aufgesucht werden, um den Abszess zu behandeln.

Kehldeckelentzündung (Epiglottitis)

Wird der Kehldeckel (Epiglottis) von Bakterien infiziert, entzündet er sich und schwillt an. Dadurch kommt es zu starken Schmerzen im Rachenraum sowie zu Schluckbeschwerden. Die Epiglottitis kann zu Atemproblemen führen, da der Kehlkopfeingang eingeengt wird. Aufgrund der Erstickungsgefahr ist die vornehmlich bei Kindern auftretende Krankheit lebensgefährlich. Mittlerweile gibt es glücklicherweise einen Impfstoff gegen das verantwortliche Bakterium Haemophilus influenzae Typ B (HiB), sodass die Infektion seltener auftritt.

+ Halsschmerzen können auf einen Infekt hinweisen, der auch mit Fieber einhergehen kann. (Symbolbild) © Sergio Monti/Imago

Refluxkrankheit

Halsschmerzen ohne Erkältung können auch auf gastroösophageale Erkrankungen hindeuten. Bei der Refluxkrankheit (GERD) fließt die Magensäure zurück nach oben in die Speiseröhre. Dadurch kommt es zu unangenehmen Beschwerden wie Sodbrennen und saurem Aufstoßen, aber auch zu Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Heiserkeit und einem Kloßgefühl im Hals. Die Refluxkrankheit ist sehr häufig und tritt bei 10 bis 20 Prozent der Erwachsenen auf. Helfen kann eine Ernährungsumstellung sowie der Verzicht auf Alkohol und fetthaltige Nahrung. Auch Medikamente zur Verringerung der Magensäure können Abhilfe schaffen.

Weitere mögliche Ursachen

Ist der Rachen nur leicht gereizt oder wund, können Umwelteinflüsse dafür verantwortlich sein. Reizstoffe wie Alkohol, Nikotin, Chemikalien oder trockene Raumluft können die Rachenregion belasten, ebenso wie ein übermäßiger Stimmgebrauch durch Schreien oder Singen. In diesem Falle verschwinden die Beschwerden meist nach wenigen Tagen.

Halsschmerzen ohne Erkältung: Wann zum Arzt gehen?

Bestimmte Warnsignale deuten auf eine ernsthafte Erkrankung hin, die unbedingt ärztlich behandelt werden sollte. Dazu zählen unter anderem rasselnde oder pfeifende Geräusche beim Einatmen (Stridor), die man bereits aus einiger Entfernung hört. Bei Kurzatmigkeit sollte man sich auf jeden Fall in die nächste Arztpraxis oder ins Krankenhaus begeben. Auch Sabbern und eine gedämpfte, kloßige Stimme zählen zu den Warnzeichen und können auf eine lebensgefährliche Kehldeckelentzündung hinweisen.

Bestehen lediglich normale Halsschmerzen, verschwinden die Beschwerden üblicherweise innerhalb von einigen Tagen. Ist das nicht der Fall oder werden die Schmerzen schlimmer, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Auch bei plötzlich auftretendem hohem Fieber sollte medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

