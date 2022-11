Gleichgewicht trainieren – die besten Übungen, um lange selbstständig und fit zu bleiben

Im Alltag integrierbar

Ganz gleich, ob Wanderer oder Marathon-Läufer – Gleichgewichtstraining ist wichtig. Einige Übungen können problemlos zu Hause absolviert werden.

Sind Sie Kraftsportler, Marathon-Läufer oder ein begeisterter Wanderer? Dann haben Übungen zur Verbesserung des Gleichgewichts vielleicht nicht die höchste Priorität in Ihrem Trainingsprogramm. Häufig ist Gleichgewichts-Training nur ein wichtiger Teil von Yoga oder es wird bei älteren Menschen fokussiert, um Gangunsicherheiten vorzubeugen. Ganz ignorieren sollte man die eigene Balance jedoch nicht.

In Balance bleiben – was ist Gleichgewicht?

Laut dem National Institute on Aging bedeutet Gleichgewicht die Fähigkeit, die Körperposition im Raum zu kontrollieren und zu halten. Genauer wird es in einer Studie in der Zeitschrift Behavioral Sciences erklärt. Da wird Gleichgewicht als die Fähigkeit beschrieben, den Schwerpunkt zu kontrollieren und aufrecht zu bleiben, während man steht, geht und fast jede andere Tätigkeit ausübt. Das passiert meistens automatisch und lässt uns Treppen gehen, beim Joggen Kurven laufen und während eines Spaziergangs die Aussichten zu genießen – all das ohne umzufallen.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit und Wohlbefinden finden Sie im regelmäßigen Gesundheits-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Damit das gut funktioniert, und man nicht wortwörtlich aus dem Tritt gerät, ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Körpersystemen wie zum Beispiel Augen, Nerven und Innenohr erforderlich. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf der Rumpfmuskulatur und den Hüftstabilisatoren, ohne die die eigene Balance kaum funktionieren würde. Und genau diese Muskeln lassen sich stärken.

Gleichgewicht muss gelernt werden

Gleichgewicht ist nicht angeboren, es muss erlernt werden. Dafür begleitet es den Menschen dann aber recht zuverlässig durch den Alltag, lässt ihn gehen, laufen, Fahrrad fahren. Mit zunehmendem Alter verlieren jedoch die Gelenke an Beweglichkeit und Schmierung. Das kann zum langsamen Verlust des Gleichgewichts führen und das Sturzrisiko erhöhen. Je regelmäßiger man jedoch Übungen fürs Gleichgewicht macht, desto länger bleibt die Balance erhalten. Sind Sie sich unsicher: In vielen Arztpraxen kann man das Gleichgewicht testen lassen.

+ Erst lernen wir Krabbeln, dann Gehen, Rennen, Radfahren: Mit zunehmendem Alter wird das Gleichgewicht immer besser. Damit es sich nicht verschlechtert, gibt‘s einfache Übungen zum Nachmachen. © Imago

Wie lässt sich das Gleichgewicht verbessern?

Obwohl ein angemessenes Gleichgewicht etwas ist, an dem man konsequent arbeiten muss, ist es doch recht einfach zu erreichen. Der erste Schritt: Üben Sie täglich 30 Sekunden lang das Stehen auf einem Bein. Tipp: Das lässt sich wunderbar zum Beispiel beim Zähneputzen oder Kartoffeln schälen erledigen. Klappt das, schließen Sie dabei die Augen. Noch herausfordernder wird die Übung, wenn Sie dabei auf einem weichen Untergrund stehen (Kissen, Yogamatte o.ä.). Das wird anschließend mit dem anderen Bein wiederholt.

Beispielübung 1: Einbein-Stand (Single-Leg Balance)

Stehen Sie mit hüftbreit auseinanderstehenden Füßen auf festem Boden. Gewicht auf ein Bein verlagern, anderen Fuß anheben. 30 Sekunden halten, Seiten wechseln, drei Sets

Muskelverspannungen: Sieben Übungen, die garantiert helfen und Sie wieder locker machen Schulterbrücke: Hierbei legen Sie sich mit dem Rücken auf den Boden. Winkeln Sie Ihre Beine an. Nun heben Sie Ihr Becken an, allein aus der Kraft ihrer Beine und bleiben Sie mit dem Oberkörper weiterhin am Boden. Ziehen Sie das Kinn Richtung Brust und halten Sie die Körperspannung für einige Sekunden. © Tono Balaguer/Imago Katzenbuckel: Bei dieser Yogapose gehen sie auf alle Viere. Lassen Sie zuerst den Rücken in einer neutralen Position. Dann atmen Sie ein und beim Ausatmen formen Sie mit dem Rücken einen „Buckel“. Dabei ziehen Sie den Bauchnabel tief zu sich heran und lassen Ihren Kopf entspannt hängen. © FotoAndy/Imago Vorbeuge: Hier setzen Sie sich aufrecht hin, lassen Ihren Rücken gerade und schauen in Richtung Ihrer Füße. Nun ziehen Sie den Bauchnabel ein und versuchen, sich mit geradem Rücken vorzulehnen, bis es nicht mehr geht. © Photology2000/Imago Nackendehnung: Setzen Sie sich aufrecht hin, die Hände auf den Knien. Die Schultern zeigen nach hinten unten. Nun drehen Sie vorsichtig Ihren Kopf auf eine Seite. Nehmen Sie die gegenüberliegende Hand und intensivieren Sie etwas die Dehnung. © Laura Bauza/Imago Frauen machen die Yoga-Vorbeuge. Vorbeuge: Hierbei stellen Sie sich gerade hin, die Füße sind hüftbreit geöffnet. Nun öffnen Sie die Arme, führen sie über den Kopf und kommen mit geradem Rücken nach unten. Versuchen Sie, den Boden mit den Fingern zu berühren, wenn es geht. © Monkey Business 2/Imago Eine Kindergruppe übt Yoga. Armstretching: Setzen Sie sich gerade hin, die Beine verschränken Sie im Schneidersitz. Nun führen Sie die Arme gestreckt nach oben über den Kopf und verschränken die Finger ineinander. Achten Sie darauf, dass die Handflächen nach oben zeigen und ziehen Sie sich kraftvoll nach oben. © WavebreakmediaMicro/Imago Eine Frau im Sumo-Squat Sumo-Squat: Bei dieser Yoga-Pose stellen Sie Ihre Füße weiter als hüftbreit auf. Nun gehen Sie langsam und mit geradem Rücken in eine tiefe Hocke. Verbleiben Sie dort für einige Zeit. Wenn Sie mögen, könnten Sie die Hände vor sich vor der Brust falten oder die Arme entspannt auf den Boden fallen lassen. © Enrique Espinosa/Imago

Beispielübung 2: Umgekehrter Ausfallschritt (Reverse Lunge)

Stellen Sie sich mit den Füßen zusammen hin und legen Sie die Hände auf die Hüften. Mit dem linken Fuß einen großen Schritt nach hinten machen und absenken, bis der rechte Oberschenkel parallel zum Boden ist und beide Knie einen 90-Grad-Winkel bilden. Dabei den Rumpf anspannen, den Brustkorb aufrichten und die Schultern über den Hüften halten. Drücken Sie durch den Mittelfuß und die Ferse des rechten Fußes, um sich aus dem Ausfallschritt zu erheben, und bringen Sie dann den linken Fuß nach vorne, um in den Stand zurückzukehren, wobei der linke Fuß vom Boden abgehoben bleibt. Zehn Wiederholungen, Seiten wechseln, drei Sets

Beispielübung 3: Einbeinige Kniebeuge (Single-Leg Squat)

Stellen Sie sich auf das linke Bein, beugen Sie das rechte Knie und heben Sie den rechten Fuß ein paar Zentimeter vom Boden ab

Beugen Sie das linke Knie, schieben Sie die Hüfte nach hinten und senken Sie den Körper ein paar Zentimeter in Richtung Boden.

Spannen Sie die Gesäß- und die linke Oberschenkelmuskulatur an, und drücken das linke Bein wieder in den Stand.

Zehn Wiederholungen, Seiten wechseln, drei Sets

Rubriklistenbild: © Imago