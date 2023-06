Gesund altern: Zehn Regeln und Tipps für ein langes Leben

2 von 10

Mit reichlich Obst und Gemüse Immunsystem stärken: Gemüse und Obst enthalten viele Vitalstoffe und sind daher Wunderwaffen gegen freie Radikale. Vor allem viel Vitamin C, wie es in großer Menge beispielsweise in Erdbeeren, Paprika und Orangen vorkommt, wirkt sich positiv auf die Gesundheit und das Altern aus. Davon profitieren Körper und Haut, da das Vitamin die Abwehr und Selbstheilung stärkt. Gleichzeitig hält es den Alterungsprozess der Haut auf, indem es die Kollagenbildung im Bindegewebe und die Fähigkeit der Haut, Feuchtigkeit zu binden, fördert. Die Haut wird dadurch straff und glatt. Vitamin C kann auch eine zellverjüngende Wirkung haben – und zwar in Verbindung mit Folsäure aus z. B. Salaten, Kohl und Spargel.

© BVDC/IMAGO