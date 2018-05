Frau war jahrelang magersüchtig, jetzt ist sie schwanger - dank Cannabis-Öl

Körper war eigentlich zu geschwächt

Jahrelang kämpfte Emma O'Neil gegen ihre Magersucht – bis sie erfährt, dass sie wohl niemals Kinder kriegen werde. Sie hatte ihren Körper zu sehr geschädigt.

Sie war 14 Jahre alt, als sie ins Krankenhaus gebracht wurde, weil sie so untergewichtig war, dass es lebensgefährlich wurde. Emma O'Neil war so mager, dass sie nicht einmal in einem Krankenhausbett liegen konnte, ohne Schmerzen zu haben oder blaue Flecken davonzutragen. Erst als sie Anfang 20 ist und nur noch 20 Kilo wiegt, schafft es die Schottin, endlich wieder gesund zu werden.

Magersüchtige Frau soll niemals Kinder kriegen – dann ändert sich alles

Damals lernte sie ihren Verlobten kennen und lieben. Sie wusste, dass er der Richtige für sie war – und dass die heute 28-Jährige eine Familie mit ihm gründen wollte. Doch letzteres bezweifelten ihre Ärzte – sie glaubten, dass sie niemals schwanger werden könne, da ihr Körper zu ruiniert war.

Doch darüber kann O'Neil glücklicherweise heute nur noch lachen – erst vor wenigen Wochen hat sie ihr zweites Kind, Söhnchen Jenson, auf die Welt gebracht. Zusammen mit ihrem Verlobten hat sie bereits das zweijährige Töchterchen India-Rose.

Es grenzt schon fast an ein Wunder – doch als die junge Frau damals diese schreckliche Nachricht erfuhr, änderte sie radikal ihr Leben. Sie begann wieder regelmäßig zu essen, nahm an Gewicht zu – und schwört auf Cannabis-Öl (CBD).

Cannabis-Öl half ihr, sich zu entspannen – und schwanger zu werden

Gegenüber dem britischen Mirror verrät die zweifache Mama, die aktuell 51 Kilo wiegt, dass sie vermute, dass das Öl ihr geholfen habe, überhaupt schwanger zu werden. Schließlich habe es sie entspannt und sie dabei unterstützt, "ihre tiefe Traurigkeit zu überwinden".

Und weil sie so von dessen Wirkung überzeugt ist, hat sie nun ein eigenes Unternehmen namens "Hashtag Organics" gegründet, welches eine CBD-Produktlinie für Frauen vertreibt, die sich in einer ähnlichen Situation befinden.

