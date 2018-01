Familienvater nimmt fast 40 Kilo ab - er ist kaum wiederzuerkennen

Mithilfe dieser Diät

Als er mit seinen Kindern nicht mehr mithalten kann, fasst ein Familienvater einen drastischen Entschluss. Er nimmt ab – sodass er kaum mehr wiederzuerkennen ist.

Jeremiah Peterson wusste spätestens nach einem Wanderspaziergang mit seinen drei Kindern, dass er endlich etwas in seinem Leben verändern musste. Der 39-Jährige kam so heftig ins Schnaufen, dass er immer wieder Pausen machen musste und kaum mit seinen Kindern mithalten konnte.

Übergewichtiger Familienvater setzt sich auf strikte Diät - und trainiert drei Stunden am Tag

Der übergewichtige Antiquitätenhändler, der im US-Bundesstaat Montana lebt, fasste daher den Entschluss, endlich abzunehmen. Doch getreu dem Motto "alles oder nichts" begann er mit einem strikten Diät- und Sportprogramm.

So setzte er auf eine strenge Keto-Diät, bei der er die Kohlenhydrate fast auf Null reduzierte und stattdessen viel Eiweiß und Fett in Form von Fleisch oder Eiern zu sich nahm. Ein typisches Frühstück sah bei Peterson folgendermaßen aus: Schwarzer Kaffee plus Omelette mit Gemüse und einer halben Avocado.

Zudem begann er damit, täglich ins Fitnessstudio zu gehen und dort eine Stunde Gewichte zu stemmen. Außerdem ging er pro Tag zwei Stunden wandern. Mit Erfolg. Nach nur sechs Monaten hatte er so viel Gewicht verloren, dass er kaum wiederzuerkennen war. Am Ende hatte er fast 40 Kilo abgespeckt und einen Sixpack, vor dem sogar Brad Pitt & Co. vor Neid erblassen würden.

37 Kilo weniger in sechs Monaten: Heute zeigt er stolz seinen Sixpack

Doch der dreifache Familienvater hat noch weitere positive Effekte seines Abnehmprogramms an sich feststellen können: "Seitdem ich schlank bin, ist alles besser geworden. Mein Haar und meine Haut sehen gesünder aus. Jetzt kann man auch wieder mein Kinn sehen, wo früher Hamsterbacken waren und ich habe Muskeln."

Peterson ist davon überzeugt: Nur seiner Familie zuliebe hat er es geschafft, sich endlich um sich selbst zu kümmern. "Abnehmen verändert nicht nur deinen Körper, sondern auch die Art und Weise, wie man denkt oder fühlt. Besonders im Hinblick auf die Zukunft, die du dir für deine Familie vorstellst. Ich weiß, wenn ich das kann, kann das jeder schaffen", schließt er gegenüber der britischen Daily Mail.

