Erziehung: Warum manche Frauen nicht Mutter werden wollen

Glücklich ohne Kind

Jede fünfte Frau in Deutschland bleibt kinderlos. In einer aktuellen Studie wurden Betroffene zu ihren Gründen befragt. Die Ergebnisse lieferen überraschende Erkenntnisse.

Das Lebensziel vieler Menschen war es lange Zeit, eine eigene Familie zu gründen. Immer mehr Frauen in Deutschland entscheiden sich allerdings bewusst dafür, kinderlos zu bleiben. Demnach lebt jede fünfte Frau hierzulande ohne Kinder. Studien zufolge sollen Paare ohne Kinder sogar glücklicher sein. In einer neuen Untersuchung der sozialwissenschaftlichen Fakultät der Dualen Hochschule in Gera wurden über 1100 Frauen, die bewusst kinderlos bleiben wollen, zu ihren Gründen befragt.

„Wir sind bisher in der Forschung davon ausgegangen, dass die Rahmenbedingungen schuld daran sind, dass sich Frauen gegen Kinder entscheiden“, sagt Studienbetreuerin Prof. Dr. Claudia Rahnfeld gegenüber dem MDR. Ihre Untersuchung liefert nun allerdings verblüffend andere Ergebnisse. Vorwiegend liegt die Entscheidung nämlich an den individuellen Überzeugungen der jeweiligen Frau. Nach Angaben von Rahnefeld sind sich die Frauen immer mehr bewusst darüber, „dass Kinder viel Raum, Zeit und Energie einnehmen“.

Rubriklistenbild: © Antonio Guillen Fernández/IMAGO