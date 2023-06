Wie schlau wird Ihr Kind? – IQ lässt sich an Gewicht und Kopfumfang vorhersagen

Erziehung

Anhand von zwei Faktoren lässt sich bereits bei Babys ablesen, wie hoch ihr Intelligenzquotient später sein wird. Zu dieser Erkenntnis kamen zwei deutsche Wissenschaftler in ihrer Studie.

Der Intelligenzquotient (IQ) einer Person ist weitestgehend vorbestimmt. Auch wenn man bei Kindern laut einer Lernforscherin die Intelligenz mit ein paar Tipps fördern und damit noch weiter verbessern kann. Wie schlau ein Kind später einmal wird, soll sich allerdings bereits im Säuglingsalter ablesen lassen. Zu dieser Erkenntnis kamen Forscher aus Deutschland.

Erziehung: Intelligenz von Kind lässt sich bereits in Säuglingsalter ablesen

Für ihre im Fachmagazin AJOG Global Reports veröffentlichte Studie untersuchten Wissenschaftler der Universität Bonn insgesamt mehr als 500 Säuglinge. Dabei stellten sie fest, von welchen Faktoren der spätere IQ abhängt. Mithilfe einer einfachen Methode, die das Forscherteam entwickelte, soll sich demnach vorhersagen lassen, wie schlau Kinder später mal werden. Für ihre Untersuchung verwendeten sie Daten früherer Studien zur Entwicklung der Intelligenz. Außerdem führten sie Ultraschalls des Schädels durch. Die Ergebnisse zeigten, dass das Geburtsgewicht dividiert durch den Kopfumfang eng mit dem IQ und weiteren neurologische Befunden (beispielsweise die Motorik im Alter von vier Jahren) korrelierte. Das Geburtsgewicht und der Kopfumfang spielen folglich eine wichtige Rolle für die Entwicklung des Kindes.

Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt das Durchschnittsgewicht bei neugeborenen Babys zwischen 3.300 und 3.500 Gramm. Ein Gewicht zwischen 2.800 und 4.200 Gramm gilt somit als normal. Ein niedriges Geburtsgewicht – wie es etwa durch eine Frühgeburt zustande kommen kann – war in der Studie mit einer schlechten neurologischen Entwicklung verbunden. Neben dem Gewicht war auch der Kopfumfang, der bei normal entwickelten Babys meist zwischen 34 und 37 Zentimetern liegt, wichtig für die spätere Entwicklung.

Erziehung: Eltern können Intelligenz ihrer Kinder fördern

Mithilfe dieser Methode ist laut den Forschern in Zukunft eine frühzeitige Intervention möglich. So können Strategien zur Förderung schulischer Leistungen sowie des Bildungserfolgs im späteren Leben unterstützt werden. „Dies ist besonders wichtig für Neugeborene, die scheinbar gesund zur Welt kommen und einer weiteren diagnostischen Beurteilung normalerweise entgehen würden“, sagt Studienautor Arne Jensen von der Campus Klinik Gynäkologie an der Ruhr-Universität Bochum.

