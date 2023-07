„Diese Elterngeneration weiß es besser“: Mutter wird für Reaktion auf ihr emotionales Kind im Netz gefeiert

Wohin mit den Emotionen

Viele Eltern von heute stellen sich regelmäßig die Frage, ob sie alles in der Erziehung ihres Kindes richtig machen, insbesondere wenn es um Reaktionen auf dessen Bedürfnisse und Gefühle geht.

Die Erziehung des eigenen Kindes ist eine lebenslange Aufgabe, die sowohl Höhen als auch Tiefen mit sich bringt. Eltern wünschen sich für ihr Kind „das Beste“, doch was genau das bedeutet, kann heutzutage eine Herausforderung darstellen. Während früher das Erfüllen grundlegender Bedürfnisse wie ausreichend Nahrung, ein sicheres Zuhause und Bildung als das Beste angesehen wurden, betonen Experten heute die Bedeutung sozial-emotionaler Grundbedürfnisse. Im Laufe der Elternschaft erlebt jeder Elternteil Momente, in denen die Erziehung des eigenen Kindes eine echte Herausforderung darstellt und man sich überfordert fühlt. Wie können Eltern beispielsweise richtig auf Gefühlsausbrüche des eigenen Kindes reagieren? Gibt es ein „richtig“ oder „falsch“? Eine Mutter zeigt auf eindrucksvolle Weise, was ihrer kleinen Tochter hilft.

Kindererziehung: Gefühlsausbruch versuchen auszuhalten

+ Welche Reaktion ist die richtige, wenn das Kind einen emotionalen Wutausbruch hat, fragen sich viele Eltern von heute. (Symbolbild) © Monkey Business Images/Imago

In verschiedenen Entwicklungsphasen eines Kindes machen sich auch starke Gefühle wie Wut und Zorn bemerkbar, was zur natürlichen Entwicklung dazu gehört und für ein gesundes Selbstbewusstsein wichtig ist. Bereits ab dem zweiten Lebensjahr beginnen Kinder, sich von der vollständigen Abhängigkeit durch ihre Eltern zu lösen, indem sie auch lernen, ihre Bedürfnisse zu verteidigen und „Nein“ zu sagen. Versuchen Eltern diese Entwicklung zu verhindern oder zu kontrollieren, führt dies nicht selten zu vermeintlichen Trotzreaktionen des Kindes.

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Erziehung: Sieben Angewohnheiten der Eltern machen Kinder unselbstständig Mit dem Kind auf den Spielplatz gehen, wo es sich richtig schön austoben kann. Wenn dann auch noch ein tolles Klettergerüst dabei ist, noch besser. Doch für manche Eltern ist es schwer, beim Klettern ihres Kindes ruhig zu bleiben, denn es könnte ja etwas passieren, das Kind könnte herunterfallen. Natürlich ist die Fürsorge der Eltern für das Kind wichtig und unerlässlich, doch in Situationen wie diesen sollten Sie versuchen, Ihrem Kind seinen Freiraum zu lassen, ohne es zu ermahnen oder gleich zu verbieten. So kann sich das Kind ausprobieren und entdecken, was für die persönliche Entwicklung wichtig ist. Das Schönste daran: Kinder sind dann häufig so stolz auf sich selbst, wenn es ihnen gelungen ist, ohne Hilfe hochzuklettern. (Symbolbild) © Mareen Fischinger/Imago Aus Angst, es könnte sich beim Schnippeln verletzen oder es „nicht richtig“ machen, lassen Eltern dann lieber ihr Kind außen vor, anstatt es beim Kochen helfen zu lassen. Dabei ist es klug, den Nachwuchs in jungen Jahren ans Essen zubereiten heranzuführen und es wie selbstverständlich einzubinden. Zwar sollte man dann mehr Zeit einplanen, doch je früher ein Kind sich ausprobieren kann, desto eher lernt es, wird selbstständiger und ist gut vorbereitet fürs spätere Leben. (Symbolbild) © Philippe Degroote/Imago Kinder, die einen Konflikt haben und sich streiten, sollten dies auch mal tun können, ohne dass die Eltern oder Erwachsene sich umgehend einschalten. In vielen Fällen löst sich die Schwierigkeit tatsächlich von alleine und von außen ist keine Hilfe vonnöten. Für die Entwicklung von Kindern ist es sinnvoll, eine gewisse Streitkultur zu erleben, sei es mit den Geschwisterkindern, mit dem Kind im Kindergarten oder auf dem Spielplatz. Und dann auch zu erfahren, wie es ist und sich anfühlt, wenn der Streit selbst gelöst werden konnte, ganz ohne die Eltern. (Symbolbild) © Angel Santamaria/Imago Häufig muss es in der Früh auf dem Weg in den Kindergarten oder die Schule schnell gehen. Weil Kinder noch kein richtiges Zeitgefühl haben, ist es für sie nicht so einfach, rechtzeitig fertig zu sein. Dann nimmt Mama oder Papa durchaus mal dem Sprössling das Schuhe-Anziehen ab. Einfach mal versuchen, ca. zehn Minuten eher aufzustehen und mehr Zeit in der Früh einzuplanen, sodass Ihr Kind sich im Anziehen der Kleidung und Schuhe selbst probieren kann – nur so lernt es selbstständig zu werden. (Symbolbild) © Wavebreak Media LTD/Imago Junge bekommt Zähne von Mutter geputzt. Beim Thema Zähneputzen möchten so manche Eltern auch lieber auf Nummer Sicher gehen und es ihrem Kind abnehmen. Schlechtes oder zu wenig Zähneputzen birgt schließlich Kariesgefahr. Doch für die Selbstständigkeit des Kindes ist es wichtig, dass es sich mit der Zahnbürste auch so früh wie möglich selbst versucht. Die Eltern können es zuvor ausgiebig zeigen und bei Bedarf helfen, indem sie noch etwas nachputzen. (Symbolbild) © Kryzhov/Imago Mutter räumt im Kinderzimmer auf Aufräumen ist in den meisten Familien kein leichtes Unterfangen. Das übernehmen dann nicht selten die Eltern. Dabei gilt auch hier: Je früher Sie Ihr Kind einbinden – am besten bereits im Kleinkindalter –, desto eher und selbstverständlicher wird es damit umgehen. Was nicht heißt, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen Ihr Kind nicht aufräumen möchte – schon gar nicht die geliebten Bauklötze im eigenen Zimmer. Wichtig ist auch hier, das Kind immer wieder anzusprechen, freundlich aufzufordern, einzubinden, durchaus auch spielerisch, mit Musik, und dem Kind auch zu erklären, warum Aufräumen und Ordnung wichtig sind. So wird Ihr Kind später besser und selbstständig an die Sache herangehen. (Symbolbild) © Westend61/Imago Mutter und Kind packen Schulranzen Beim Schulranzen packen oder Hausaufgaben machen helfen Eltern in der Regel auch gerne – oder sie erledigen es komplett für Ihr Kind. Um ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, ist es zwar wichtig, Ihr Kind mit den Hausaufgaben zu unterstützen und bei Fragen und Nöten da zu sein. Doch wenn Eltern die Aufgaben selbst lösen, ist dem Kind nicht wirklich geholfen. Für einen Lerneffekt muss es eingebunden werden oder es selbst probieren dürfen. Das Schuldranzen-Packen ist für die persönliche Entwicklung und das „Großwerden“ auch ein wichtiges Ritual – es kann ebenfalls gemeinsam mit Hilfe der Eltern erfolgen, das gibt Ihrem Kind Sicherheit. Mit Musik dazu macht es sogar noch mehr Spaß. (Symbolbild) © Monkey Business 2/Imago

Wie schwierig es jedoch im Alltag letztlich sein kann, auf die aufbrausenden Gefühle des Kindes mit Empathie zu reagieren und ruhig zu bleiben, zeigt eine Mutter aus Australien in Situationen mit ihrer 16 Monate alten Tochter.

Auf ihrem TikTok-Account verdeutlicht sie die Emotionen ihrer Tochter in ihrem Video „Ich versuche den Gefühlsausbruch nicht zu stoppen – und ich zeige Euch, warum“ und beschreibt die Ursache sowie ihre Reaktion darauf:

„Das erste Mal, dass Bella ausflippte, war, weil wir das ganze Brot aufgegessen hatten, ohne etwas für sie übrigzulassen. Beim zweiten Mal wollte sie, dass ich eine Packung Kräcker für sie öffne, anstatt ihr Papa. Ihr Papa hat sie aber geöffnet und sie ist in Panik geraten.“ Wutanfälle der Kinder können in vielen Fällen auf Erwachsene überzogen wirken, und auch aus Sicht der Eltern. Dies ist häufig ein Ausdruck ihrer Überforderung darüber, wie in solchen Situation am besten zu reagieren ist.

Umgang mit dem Wutausbruch des Kindes ist für viele Eltern schwierig

„Auch wenn es für Euch Eltern schwierig sein mag. Denkt daran, dass es für Euer Kind noch schwieriger ist, da es diese ‚großen Gefühle‘ zum ersten Mal erlebt und nicht weiß, wie es mit seinen Emotionen umgehen und sie regulieren soll. Wir müssen sie ihre Gefühle fühlen lassen. Auf diese Weise lernen sie, ihre Emotionen zu regulieren und sich schließlich selbst zu beruhigen“, teilt die australische Mutter ihre Gedanken unterhalb des Videos. „Bleibt als Eltern ruhig, seid präsent und hört zu, sagt wenig oder nichts.“ Auf diese Weise dauerte es nicht mehr wie gewohnt über eine Stunde, bis sich ihre Tochter beruhigte, vielmehr nur 30 Minuten.

#mumlife #momlife #toddlerlife #momblogger #firsttimemom #parentlife #parentingtips #gentleparenting #motherhoodjourney #parenthood #motherhoodintheraw #rawmotherhood #momanddaughter #stayathomemum ♬ Get You The Moon @minneesday The first time Bella had a meltdown was because we ate all the bread without leaving some for her. The second time was because she wants me to open a the cracker packaging for her instead of her daddy, her daddy opened it and she went into a full meltdown (Yup, it’s all food related) Tantrums can happened because your child is frustrated, angry, tired, hungry, sick etc and they can’t convey their feelings properly. For us, it may seems like our child is being unreasonable, but trying to talk sense into them while they are having a meltdown can make it worse. While it is recommended that you don’t stop a tantrum, you can try to prevent. For young toddlers who can’t speak well, teaching them sign language will help them convey their message. For older toddlers, try to find out what is the trigger for the meltdown. Toddler meltdowns or tantrums are developmentally normal. When your toddler is having a meltdown, it is NOT a bad or naughty behavior. While it may be hard for parents, please remember it is even harder for your child because it’s their first time experiencing these “big feelings,” and they do not know how to deal with and regulate their emotions. There are three things to remember when this happens: 1. Stay calm, be present, and listen (say less). 2. Don’t distract them while they are experiencing these “big feelings.” 3. Don’t try to avoid or stop the tantrum. Let them “vent,” feel the feelings, and let it all out. We have to validate their feelings and let them feel it. This way, they will learn how to regulate their emotions and eventually calm themselves. Bella’s first meltdown took an hour for her to calm down. This time, it took her 30 minutes. #toddlertantrums

Über 3500 Kommentare folgten bisher auf das emotionale Video, mit dem sich viele Eltern identifizieren können:

„Und nein, das verwöhnt die Kinder nicht, sondern hilft ihnen wirklich, weniger Gefühlsausbrüche zu haben und sich schon in jungen Jahren geliebt und gehört zu fühlen.“

„Ich arbeite in einer Kindertagesstätte und reagiere mittlerweile in dieser Art und Weise auf die Wutanfälle der Kinder. Es lässt die Welt so ganz anders erscheinen.“

„Diese Elterngeneration weiß es endlich besser.“

„Du bist so eine tolle Mama! Und machst es gut.“

„Ich habe es in der Form auch mit meinem kleinen Jungen gemacht und er ist jetzt so liebevoll und meistens kann ich seine Wutanfälle beruhigen, indem ich ihn einfach in den Armen halte.“

„Auch Erwachsene haben diese Momente. Alles, was wir brauchen, sind ein paar beruhigende Worte, und Umarmungen.“

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © Monkey Business Images/Imago