„Aufräumen macht keinen Sinn“: Drillingsmama zeigt ungeschöntes Chaos – So schafft sie trotzdem Ordnung

Erziehung

Bei Kindern gehört Unordnung in der Regel zum ganz normalen Alltag dazu. Drillingsmama und Influencerin Alisa hat dennoch Tipps, wie man damit umgeht.

Der Alltag mit Kind kann mitunter anstrengend sein. Haben Mütter dann auch noch mehrere Kinder im selben Alter, wird dies in der Regel zur echten Herausforderung. Davon kann auch Influencerin und Drillingsmama Alisa (32) ein Lied singen. Die 32-jährige Mutter von Drillingsmädchen gibt ihren Followern unter selbigem Namen auf der Social-Media-Plattform Instagram Einblick in ihr Familienleben. Mit drei Einjährigen ist hier natürlich immer was los und Zeit zum Aufräumen bleibt kaum. Wie Alisa dennoch gelassen bleibt und Ordnung in ihr Zuhause bringt, verrät sie in einem Post.

Erziehung: Drillingsmama zeigt auf Instagram ungeschöntes Chaos

+ Auch bei Drillingsmama Alisa herrscht oftmals Chaos in der Wohnung. Sie versucht sich jedoch in Gelassenheit und macht ihren Followern Mut. (Symbolbild) © Francesca Russell/IMAGO

„Ich werde oft gefragt, wie ich überhaupt mit Drillingen dazu komme, etwas im Haushalt zu machen“, schreibt Alisa unter einem Video. In diesem zeigt sie das ganz normale Chaos, das eben bei drei kleinen Kindern häufig in der Wohnung herrscht. Mit ihrer Ehrlichkeit möchte sie vor allem eines: anderen Müttern Mut machen. „An alle Mamis: Ihr müsst nicht perfekt sein!“, lautet daher ihr Appell zu Beginn des Videos und weiter: „Es ist ganz normal, dass es so aussieht. Ihr seid nicht allein.“ Zu sehen sind auf dem Boden herumliegendes Spielzeug, Windeln, Kleidungsstücke, Kissen und andere Gegenstände. Auch einen großen Berg Wäsche muss die Dreifach-Mama noch bewältigen.

„Es gibt Tage, da bin ich gestresst, wenn überall etwas rumliegt und die drei schon wieder an einer anderen Stelle Unordnung machen“, erklärt sie. „An manchen Tagen ist es mir einfach nur egal, weil ich kaputt bin und eine Pause brauche.“ Wie vermutlich andere Mütter plagen auch sie dann Fragen wie „Was denken andere, wenn sie uns besuchen und das Haus so ‚dreckig‘ ist?“ Für solche Gedanken hat sie jedoch ein Gegenmittel: „Aber wisst ihr was? Es ist egal, wie es aussieht, denn eure Kinder werden später nicht sagen: Bei Mama war es immer super ordenlich und sauber!“. Stattdessen würden sie sich daran erinnern, welche tolle Sachen ihre Mütter und Väter mit ihnen unternommen haben. „Wir haben nur eine begrenzte Zeit mit unseren Kindern. Es ist okay, wenn nicht aufgeräumt ist.“

So hält Influencerin trotz Drillingen ihre Wohnung ordentlich

Ihre Antwort auf die Frage, wie sie mit Drillingen ihren Haushalt auf Vordermann bringt, lautet deshalb: „Ich mache nur etwas im Haushalt, wenn die drei ihren Mittagsschlaf machen.“ Denn: „Aufräumen macht keinen Sinn, wenn die Mädels ‚spielen‘ ... das hält vielleicht für fünf Minuten und danach herrscht Chaos und das ist in Ordnung“, so die Influencerin. „Wir sitzen alle in einem Boot. Wir müssen nicht perfekt sein. Unsere Kinder interessieren sich nicht dafür, ob alles vor Sauberkeit blinkt. Nehmt euch den Druck raus. ( ... ) Wir Eltern machen einen mega Job und können wirklich jeden Tag stolz auf uns sein“, betont sie nochmals unter ihrem Post. Ihre Followerin zeigen sich in den Kommentaren davon begeistert:

„Das Video ist so toll! DANKE dafür! Ich muss mir jeden Tag aufs neue ins Gedächtnis rufen, dass die Wohnung nicht tip top sein muss.“

„Einfach toll geschrieben. Genau so sehe ich es auch.“

„Ohja, ich habe zwar nur ein Kind, gehe aber Vollzeit in der Pflege arbeiten. Manches schaffe ich auch einfach nicht und das finde ich mittlerweile auch ok.“

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © Francesca Russell/IMAGO