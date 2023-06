Lange und gesund leben: Altersforscher erklärt, wie wir die Epigenetik beeinflussen können – und so länger fit bleiben

Professor Hartmut Geiger von der Universität Ulm forscht seit vielen Jahren zum Thema Alterungsprozesse. Im Exklusiv-Interview mit IPPEN.MEDIA erklärt er, wie wichtig epigenetische Faktoren sind.

Die Gene bestimmen nicht nur unser Aussehen. Auch Eigenschaften wie Intelligenz werden genetisch vererbt. Sogar die Anfälligkeit für Krankheiten ist in unseren Genen verankert. Unveränderbar ist das Genom aber keinesfalls. Es gilt als wissenschaftlich erwiesen, dass Umwelteinflüsse und der eigene Lebensstil großen Einfluss darauf haben, wie die Gene in unserem Körper wirken.

Was ist mit „Genom“ gemeint?

Das Erbgut wird in Fachkreisen auch als „Genom“ bezeichnet. Es umfasst alle in einer Zelle vorhandenen Erbinformationen, wie das Fachportal Thieme informiert. Das menschliche Genom ist in Form von DNA auf 46 Chromosomen im Zellkern gespeichert.