Entzündungen im Körper ausbremsen: Zehn Lebensmittel, die dabei helfen

4 von 10

In Kräuter stecken großen Mengen an sekundären Pflanzenstoffen und ätherischen Ölen. So enthält beispielsweise Thymian Thymol und Minze Menthol, die antientzündlich wirken, indem sie in den Botenstoffwechsel des Immunsystems eingreifen.

© Panthermedia/Imago