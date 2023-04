Erstgeborene sind pflichtbewusst, Zweitgeborene sind kreative Wildfänge: Psychiater über Geschwisterfolge

Typische Eigenschaften

+ © ViktoryiaVerstak/imago Fördern Eltern ihre Erstgeborenen mehr als jüngere Kinder? Nicht unbedingt. © ViktoryiaVerstak/imago

Der Volksglaube hält Erstgeborene für diszipliniert und verantwortungsbewusst, kurzum: erfolgreicher. Erziehen Eltern Geschwister wirklich anders?

Sie haben dieselben Eltern, wachsen unter denselben Umständen im selben Haus auf und sind dennoch grundverschieden: Geschwister sind äußerst faszinierend. Über die natürlichen Eigenschaften innerhalb der Geschwisterfolge ranken sich viele Mythen. Was ist dran an der Annahme, dass sich Eltern ab dem zweiten Kind weniger Mühe geben?

Bestimmt die Geschwisterfolge den Charakter eines Kindes?

Das erste Kind wird behandelt wie ein König, so heißt es. Es bekommt die volle Aufmerksamkeit und entwickelt sich zu einer gewissenhaften, pflichtbewussten Führungspersönlichkeit. Diese Selbstsicherheit wird durch die Entthronung des Erstgeborenen in seinen Grundfesten erschüttert. Nun platzt jemand Neues ins Leben: Der Zweitgeborene, dieser stürmische, kreative Wildfang. Der Psychiater Alfred Adler (1870-1937) stellte die These auf, dass die Geschwisterfolge die Grundlagen für den Charakter eines Menschen festlegt. Diese Vorstellung hält sich hartnäckig bis heute. Immerhin scheinen viele dominante Persönlichkeiten als Erstgeborene zur Welt zu kommen, Beispiele sind Winston Churchill und Benito Mussolini. Jüngere Geschwisterkinder wie Mahatma Gandhi gelten eher als visionäre Wegbereiter. Aber stimmt das wirklich?

Was die Studienlage zum Thema hergibt, erfahren Sie auf 24vita.de.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.