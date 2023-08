DKV-Report zeigt: Wir sitzen im Schnitt neun Stunden täglich – welche Routinen Sie gesund halten

Gesundheitsgefahr

Wer häufig sitzt, steigert sein Risiko für Krebs, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Krankheiten. Ein neuer Report zeigt: Die Deutschen sitzen so viel wie bisher noch nie.

„Die Deutschen kleben immer mehr auf ihren Stühlen, Sesseln und Sofas. Insgesamt sitzen die Deutschen laut der diesjährigen Erhebung im Durchschnitt 554 Minuten, also über neun Stunden pro Werktag“, eröffnet Dr. Clemens Muth, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenversicherung AG (DKV) den DKV-Report 2023. Die Befragten im Alter von 18 bis 29 Jahren würden sogar über zehn Stunden täglich sitzen, heißt es weiter.

Langes Sitzen kann unsere Lebenserwartung verkürzen. So ist bei Vielsitzern das Risiko erhöht, dass sie folgende Krankheiten entwickeln, wie im DKV-Report 2023 aufgeführt wird:

Diabetes Typ 2

Adipositas

Bluthochdruck

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Krebs

Rückenschmerzen und Haltungsschäden vermeiden

Sie möchten mehr Aktivität in Ihren Alltag bringen? Einfache Maßnahmen reichen oft aus, um wegzukommen von Stuhl, Sofa oder Autositz. Auch Rückenschmerzen und Haltungsschäden kann man effektiv vorbeugen, wenn man sich so oft wie möglich bewegt. Führen Sie beispielsweise folgende Routinen ein:

Sportarten, die enorm viele Kalorien verbrennen: So erreichen Sie noch schneller Ihre Traumfigur Schon mal von hochintensivem Intervalltraining, kurz HIT oder HIIT gehört? Dabei handelt es sich um ein Training, bei dem sich nach einer Aufwärmphase sehr fordernde und kurze Trainingseinheiten mit Erholungsphasen abwechseln. Die Übungen können individuell gewählt werden, so können Seilspringen, Laufen, Fahrradfahren oder Schwimmen in das HIIT-Training einfließen. Der Kalorienverbrauch pro Stunde: Bis zu 700 Kilokalorien. © Imago Hula-Hoop: Ein Sport, der in der Corona-Pandemie einen Hype erlebt hat. Und das zurecht: Denn das Reifen schwingen macht nicht nur Spaß, es verbrennt auch Unmengen von Kalorien. 400 bis 600 Kalorien sollen pro Stunde schmelzen, wie der NDR informiert. © Angel Santana Garcia/Imago Mit einer Runde Seilspringen heizen Sie Ihrem Stoffwechsel mächtig ein - gleichzeitig ist es megaeffektiv, zeitsparend und schweißtreibend. Und das Beste daran: Sie verbrennen bis zu 500 Kilokalorien - und das in nur 30 Minuten. Das schaffen Sie nicht einmal mit Joggen. Hierzu bräuchten Sie eine volle Stunde, um dieselbe Menge zu schaffen. Damit ist Seilspringen die Nummer Eins unter den Fatburner-Sportarten. © Imago Keine andere Sportart macht Groß und Klein so viel Spaß wie das Trampolin springen. Das Multi-Fitnesstalent für zu Hause ist für alle diejenigen, die zu faul sind, nach einem anstrengenden Bürotag nochmal außer Haus zu gehen. Und es lohnt sich - denn bereits in den 80er-Jahren konnte die NASA in einer Studie feststellen, dass Trampolin springen dreimal so effektiv wie Joggen ist. Zudem verbessert es Ihre Kondition und die Koordination. Kalorienverbrauch: bis zu 750 Kilokalorien pro Stunde. © Raquel Arocena/Imago Gruppe während des Tae Bo-Trainings Sie haben die Nase voll vom schnöden Fitnesstraining an den Geräten im Studio? Beim Tae Bo-Kurs kommt sicherlich keine Langeweile auf. Die dynamische Fitnesssport hält Sie mit Elementen aus Kickboxen und Aerobic mächtig auf Trab - und trainiert Arme und Beine intensiv. Durchhalten wird belohnt - Kalorienverbrauch: Satte 465 Kilokalorien pro Stunde. © Imago Frau geht nordic walken Nordic Walking ist ein Sport, den man in jedem Alter machen kann. Und das Tolle: Man braucht nur ein Paar Turnschuhe und zwei Walking-Stecken. Je nach Geschwindigkeit kann man bis zu 450 Kalorien pro Stunde verbrennen. © Imago Frau schwimmt in Pool Die Problematik am Joggen ist oftmals, dass es bei manchen auf die Knie gehen kann. Gelenkschonender ist hier Schwimmen. Zudem ist es besonders für Anfänger, aber auch Senioren oder Übergewichtige optimal geeignet, um fit zu werden oder zu bleiben. Vom Rückenkraulen bis hin zur Wassergymnastik ist für jeden etwas dabei. Kalorienverbrauch: 436 Kalorien pro Stunde bei zügigem Schwimmen. © Ilya Naymushin/Imago Mann auf einem Spinningrad in seiner Kueche waehrend des Lockdowns in der Corona-Krise Wenn die Tage wieder kälter werden, dann verlagern Sie doch einfach Ihr Radtraining nach drinnen. In sogenannten Spinning-Kursen kommen Sie richtig ins Schwitzen, haben viel Spaß mit Gleichgesinnten, trainieren Ihre Kondition und verbrennen jede Menge Kalorien. Kalorienverbrauch: 409 Kilokalorien pro Stunde. © Ute Grabowsky/Imago

Besorgen Sie sich einen Steharbeitsplatz und wechseln Sie so oft wie möglich zwischen sitzenden und stehenden Zeitintervallen.

Meiden Sie Aufzüge, nutzen Sie stattdessen die Treppe.

Lassen Sie Ihr Auto so oft wie möglich stehen und nehmen Sie stattdessen das Fahrrad.

Stehen Sie mindestens einmal pro Stunde auf.

Verabreden Sie sich zweimal pro Woche zum Sport.

Führen Sie „bewegte Pausen“ ein, in welchen Sie Dehn- und Kräftigungsübungen durchführen.

Noch ein guter Grund, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen: Modellrechnungen zufolge können Vielsitzer ihr Risiko, früher zu versterben, um zirka 20 Prozent reduzieren, wenn sie beispielsweise eine Stunde Sitzen durch Gehen ersetzen. So eine Information aus dem DKV-Report 2023, der in Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporthochschule Köln veröffentlicht wurde.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.

