Nur mit diesem Rezept nimmt man ab, meint Tim Mälzer

Nein zur Diät

+ © Armin Weigel/dpa Wer Abnehmen möchte, sollte nicht von Diät zu Diät hetzen. © Armin Weigel/dpa

Wer abnehmen möchte, hat die Qual der Wahl: Low Carb, Trennkost, Weight Watchers etc. Warum Diäten im Grunde nichts bringen, weiß TV-Koch Tim Mälzer.

Fernsehkoch und Kochbuchautor Tim Mälzer ist zu dick. Im Format "Lebensmittelcheck", das Montagabend als Wiederholung in der ARD lief, bescheinigen Ärzte dem Koch Übergewicht. In der Sendung beschäftigte Tim Mälzer sich nicht nur mit der perfekten Diät, sondern auch mit dem richtigen Rezept, um langfristig abzunehmen.

Auch TV-Koch Tim Mälzer im Übergewicht

Das Thema Abnehmen ist deshalb in aller Munde, weil in Deutschland rund zwei Drittel der Männer und knapp die Hälfte der Frauen als übergewichtig gelten. Diäten versprechen Abhilfe: Low Carb, Trennkost, Formula-Diäten oder Weight Watchers sollen den überflüssigen Kilos schnell den Garaus machen. Doch wie unter anderem der Stern berichtet, funktionieren Diäten nur, wenn man sie dauerhaft durchhält. Falls nicht, kommt es zum berühmtberüchtigten Jo-Jo-Effekt, der die Kilos wieder auf die Hüften zurück zaubert.

In der ARD-Sendung Lebensmittelcheck musste Tim Mälzer auf die Waage. Sein Body-Mass-Index (BMI) lag bei 31 - also im Übergewicht. Der TV-Koch hat in den letzten Jahren 15 Kilo zugenommen. Er weiß zwar genau, welche Lebensmittel gesund sind, bezeichnet sich selbst aber als Genussmensch, der manchmal über die Strenge schlägt.

Warum Mälzer seinen BMI nicht ernst nimmt

Eigentlich möchte Tim Mälzer gar nicht abnehmen. Solange er sich gut fühlt und ihm kein Arzt Fettleibigkeit bescheinigt, will er bleiben wie er ist, sagt er in der Fernsehsendung. Die perfekte Diät gibt es für den Koch ohnehin nicht. Sein Rezept für gesundes und nachhaltiges Abnehmen: Die Ernährung umstellen und Muskelmasse aufbauen.

Der BMI ist nicht nur für Mälzer, sondern mittlerweile auch für viele Mediziner der falsche Ansatz, weil er den Fett- und Muskelmasse-Anteil des Körpers nicht berücksichtigt. So hat Mälzer zwar ausreichend Muskeln, aber einen Körperfettanteil von 31 Prozent. Weil das zu viel ist, rieten ihm Ärzte in der Sendung zu regelmäßiger Bewegung und einer leichten Ernährungsumstellung.

