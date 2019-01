Diese Hausmittel helfen Ihnen bei einer Erkältung über Nacht

Einfach selber machen

+ © pixabay Wer krank ist, sollte sich schonen. Folgende Hausmittel können dabei helfen, schnell wieder auf die Beine zu kommen. © pixabay

Besonders in der kalten Jahreszeit hat so manch einer mit einer fiesen Erkältung zu kämpfen. Doch diese Hausmittel machen Schnupfen & Co. schnell den Garaus.

Hühnersuppe, Honig in warme Milch oder Spucke auf den Mückenstich: Was einem die Oma schon als kleines Kind gepredigt hat, gilt oftmals auch heute noch. Sogenannte Hausmittel, die sich von Generation zu Generation bewährt haben und seitdem weitergegeben wurden, helfen schnell bei kleinen und größeren Wehwehchen. Neben viel Flüssigkeit haben sich bestimmte Lebensmittel oder Pflanzenwirkstoffe etabliert, die antibakteriell wirken und Erkältungen effektiv bekämpfen können.

Erkältungstipp Eins: Essigwickel treiben Fieber aus dem Körper

Wer bereits unter Hitzewallungen oder Fieber leidet, dem können neben viel Wasser auch ein feuchter Lappen auf der Stirn sowie Wadenwickel helfen. Diese kühlen den überhitzten Körper wieder herunter.

Dazu müssen sie lediglich kaltes Wasser und Apfelessig zu gleichen Teilen in einem Behältnis mischen. Dann ein Handtuch oder ein Geschirrtuch mit der Mischung befeuchten, auswringen und um die Waden wickeln. Das zieht das Fieber aus dem Körper. Die Wickel immer wieder wechseln, wenn keine Wirkung mehr zu spüren ist. Bei starkem Fieber sollten Sie allerdings einen Arzt aufsuchen.

Den Apfelessig können Sie zudem auch so trinken. Entweder pur oder vermischt mit Wasser, Saft, Tee oder Honig. Dieser soll eine antibakterielle Wirkung haben, Halsschmerzen lindern und den Speichelfluss anregen.

Erkältungstipp Zwei: Kräutertees lindern Entzündungen

Tees sind optimal, um genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen und gleichzeitig wirkt es harntreibend und spült Giftstoffe aus dem Körper. Sie müssen allerdings nicht nur Kamillentee schlürfen. Probieren Sie auch mal Linden- oder Malvenblütentee.

Die Gerbstoffe und sekundären Pflanzenstoffe darin sollen Entzündungen im Körper lindern. Einfach dazu zwei Teelöffel Blüten mit heißem Wasser aufgießen und das Ganze einige Zeit ziehen lassen. Den Teeaufguss können Sie dann trinken, gurgeln oder sogar mit Handtuch überm Kopf inhalieren.

Das hilft gegen Halsschmerzen, Husten oder bei Schnupfen. Zudem sind die "Fiebertees" kurz vor dem Schlafengehen getrunken gut, um eine Infektion über Nacht auszuschwitzen.

Erkältungstipp Drei: Erkältungsbäder gegen Gliederschmerzen

Wer unter einer Erkältung leidet, hat oft auch mit leidigen Gliederschmerzen zu kämpfen. Wenn der Körper wehtut, empfiehlt sich, abends vor dem Zubettgehen ein heißes Erkältungsbad (bei etwa 38 Grad) zu nehmen. Dadurch schwitzt der Körper etwaige Giftstoffe aus – und zudem entspannen Aroma-Zusätze aus Pfefferminz-, Fichtennadel- oder Eukalyptusöl die Glieder und fördern die Durchblutung.

Gut zu wissen: Ätherische Öle sind auch im Gesichtsdampfbad geeignet. Dort lösen sie möglichen Schleim aus Nase und Bronchien. Wer sich dafür entscheidet, sollte in einem Topf zwei Liter Wasser erhitzen und dann in eine Schüssel gießen. Nun ein paar Tropfen des gewählten Aromaöls dazu, den Kopf mit einem Handtuch bedenken und zehn Minuten lang tiefe Atemzüge nehmen und wieder ausatmen.

Doch Vorsicht: Wer bereits Fieber hat, tut sich mit einem heißen Bad nichts Gutes. Es würde den Körper nur unnötig belasten.

Auch interessant: Mit diesem 24-Stunden-Plan verschwindet Ihre Erkältung über Nacht.

Erkältungstipp Vier: Hühnersuppe wirkt antibakteriell

Wenn man eine Erkältung und Gliederschmerzen hat, denkt man oft als letztes ans Essen. Doch eine stärkende Mahlzeit ist genauso wichtig wie genügend Flüssigkeit. Daher empfiehlt sich, beides miteinander zu verbinden – und eine leckere Hühnersuppe zu schlürfen.

Angeblich haben laut Focus Online sogar US-Forscher herausgefunden haben, dass das Collagen in selbst gekochten Hühnersuppen und andere Inhaltsstoffe antibakteriell wirken. Zudem erhöht eine heiße Suppe die Körpertemperatur - und ist gut fürs Wohlbefinden. "Schon der Duft bei der Zubereitung ruft bei vielen Menschen eine wohlige Kindheitserinnerung hervor", sagte Ernährungswissenschaftlerin Irmingard Dexheimer gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Sie ist auch von der stärkenden Wirkung der Hühnersuppe überzeugt: "Das fängt an beim Hühnerfleisch mit seinem hohen Zinkanteil und setzt sich fort mit den klassischen Gemüsebeigaben wie Lauch, Sellerie, Möhren und Zwiebeln". So würde das Gemüse Vitamin K, Betacarotin und sekundäre Pflanzenstoffe mit entzündungshemmender Wirkung enthalten.

Um die Abwehr zu stärken, muss kein frisches Suppenhuhn im Topf landen. Tiefkühlware hat Dexheimer zufolge denselben Effekt. Das Rezept der Ernährungswissenschaftlerin: Ein bis zwei Hühnerschenkel kurz aufkochen lassen und mit Tiefkühlgemüse, Lorbeerblatt, Nelken und Kräuter verfeinern. Dazu eignet sich Thymian, der löst mit seinen ätherischen Ölen den Schleim in den Atemwegen. Ein weiteres Rezept: Erhitzen Sie ein Suppenhuhn mit Suppengemüse in Gemüsebrühe und lassen Sie es für eineinhalb Stunden köcheln.

Mehr über entzündungshemmende Lebensmittel: Diese neun Substanzen sollten Sie jeden Tag essen.

Erkältungstipp Fünf: Nasenspülung räumt den Riecher frei

Ist Ihnen auch schon mal aufgefallen, dass es vielen, die Bronchienbeschwerden haben, am Meer besser geht? Ein Grund, warum sich viele Kurorte in Meernähe befinden. Die Meeresbrise befeuchtet nämlich Schleimhäute, löst verhärtete Krusten und löst den Schleim samt Keimen, wie der Stern berichtet. Das können Sie bei Schnupfen oder einer Nebenhöhlenentzündung auch zuhause machen.

Dazu müssen Sie nur einen halben Teelöffel Meersalz in 250 Milliliter heißem Wasser auflösen und die Salzlösung in eine Nasendusche (gibt es in jeder Drogerie oder Apotheke) füllen. Beugen Sie als nächstes am besten den Kopf über das Waschbecken, damit nichts daneben spritzt. Halten Sie die Dusche nun an das obere Nasenloch und lassen sie die Salzlösung durch das untere wieder hinauslaufen. Schnäuzen Sie nach dem ersten Durchgang kurz und wiederholen Sie den Vorgang andersherum. Das können Sie bis zu 20 Minuten so weiterführen.

Frau verwendet jeden Tag Nasendusche - aus diesem unvorstellbaren Grund endete es tödlich.

Erkältungstipp Sechs: Quarkwickel wirken kühlend

Wenn Sie als Kind Fieber oder verschleimte Bronchien hatten, haben Sie vielleicht schon mal erlebt, dass Ihre Mutter oder Großmutter mit einer Packung (Mager-)Quark ankam. Dieser wirkt nämlich kühlend und ist daher ebenfalls für kalte Wickel geeignet.

Dazu wird der Oberkörper frei gemacht und großzügig mit einer Schicht Quark bedeckt. Danach wird ein Handtuch um den Oberkörper geschlungen. Andernfalls können Sie den Quark auch zentimeterdick aufs Tuch auftragen, dieses einschlagen und auf die Brust oder den oberen Rücken legen.

Lesen Sie hier auch: Diese sieben pflanzlichen Medikamente machen einer Erkältung schnell den Garaus.

Erkältungstipp Sieben: Eis mildert Halsschmerzen

Das einzig Gute an Halsschmerzen als Kind war wohl für viele, dass sie nun ohne schlechtes Gewissen so viel Eis essen durften, wie sie wollten. Dieses soll einen kratzenden Hals oder Schluckbeschwerden lindern. Fakt ist, allerdings, dass Speiseeis mit einem hohen Milchgehalt den Hals nur noch mehr verschleimt und deshalb denkbar ungünstig ist.

Dennoch sind reine Eiswürfel sehr gut geeignet, um etwaige Schwellungen zu mildern. Diese müssen Sie nur lutschen – und der Hals wird gekühlt und dem Körper wird zusätzlich Flüssigkeit zugeführt. Wenn Sie es allerdings schnell satt haben, nur Eiswürfel zu lutschen, empfiehlt es sich, diese mit Pfefferminztee, Honig- oder Zitronenwasser herzustellen.

Wollten Sie schon immer mal wissen, ob Vitamin C wirklich so gut gegen Erkältungen hilft? Erfahren Sie hier mehr.

Auch interessant: So stoppen Sie mit ein paar Tipps die Erkältung bei ersten Anzeichen. Weitere Tipps und Tricks zur Prävention erfahren Sie hier im großen Erkältungsratgeber.

jp