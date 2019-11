Richtig abnehmen: Diese gesunden Nahrungsmittel machen hungrig - und dick

Diät-Fehler

+ © picture alliance/dpa/Marcel Kusch Obst in Hülle und Fülle - für viele ein Muss während einer Diät. Doch auch Fruchtzucker kann im Übermaß verspeist dick machen. © picture alliance/dpa/Marcel Kusch

Ein Apfel gegen den Heißhunger - keine gute Idee. Denn das Obst macht noch hungriger. Es gibt noch mehr vermeintlich gesunde Lebensmittel, die den Appetit anregen.

Genug gegessen und immer noch hungrig? Das könnte an der falschen Auswahl der Lebensmittel liegen. Es gibt nämlich unzählige Speisen, die unseren Appetit nicht drosseln, sondern sogar anregen. Dazu gehören auch naturbelassene, sehr gesunde Nahrungsmittel wie etwa der Apfel.

Diese Lebensmittel füllen zwar den Magen - lassen aber hungrig zurück

Dass Süßstoffe wie Aspartam, Saccharin und Sucralose in Light-Produkten und Süßstofftabletten in Verdacht stehen, Hungergefühle zu fördern, ist keine neue Erkenntnis. Die künstlichen Süßstoffe würden dem Gehirn signalisieren, dass "echte" Kalorien gegessen werden, die den Körper mit Energie versorgen. Doch stattdessen kommen "leere" Kalorien im Magen-Darm-Trakt an - ein hormonelles Ungleichgewicht entsteht, das Hungergefühle auslösen kann: So die bisher nicht bestätigte Theorie, wie die Apotheken-Umschau berichtete.

Doch auch wenn kein wissenschaftlicher Beleg für die appetitanregende Wirkung existiert: Gesund sind Nahrungsmittel mit künstlichen Süßstoffen keinesfalls, fördern sie doch die Entstehung von Diabetes-Typ-2, wie die Ärztezeitung meldete. Und auch andere künstliche Zusatzstoffe in Lebensmitteln sollen den Hunger fördern. Dazu gehören Glutamat, Geschmacksverstärker wie Guanylsäure oder das Konservierungsmittel Tributylzinn.

Im Video: Diese Einflüsse machen hungrig

Weiterlesen: Überraschend: Was unser Körpergewicht wirklich bestimmt - es ist nicht Sport und Ernährung.

Lecker, gesund - aber auch appetitanregend

Doch es gibt auch als gesund geltende Nahrungsmittel, die den Hunger nicht stillen, sondern fördern:

Frisch gepresste Säfte : Direktsäfte aus Orangen, Äpfeln oder anderen Obstsorten enthalten zwar viele Vitamine und Mineralstoffe - jedoch keine sättigenden Ballaststoffe mehr. Der Grund dafür liegt im fehlenden Fruchtfleisch: Dieses wird aus normalen Säften herausgefiltert. Ohne die sättigenden Pflanzenfaserstoffe besteht normaler Fruchtsaft nur noch aus Vitaminen, Mineralstoffen und Fruchtzucker, der einen schnellen Blutzuckeranstieg zur Folge hat. Fällt dieser schnell wieder ab - das ist der Fall, wenn der Körper keine Ballaststoffe oder anderen Nährstoffe zur Verfügung hat, die den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen lassen - kommt es zu Heißhunger, wie das Portal fitforfun schreibt.

: Direktsäfte aus Orangen, Äpfeln oder anderen Obstsorten enthalten zwar viele Vitamine und Mineralstoffe - jedoch keine sättigenden Ballaststoffe mehr. Der Grund dafür liegt im fehlenden Fruchtfleisch: Dieses wird aus normalen Säften herausgefiltert. Ohne die sättigenden Pflanzenfaserstoffe besteht normaler Fruchtsaft nur noch aus Vitaminen, Mineralstoffen und Fruchtzucker, der einen schnellen Blutzuckeranstieg zur Folge hat. Fällt dieser schnell wieder ab - das ist der Fall, wenn der Körper keine Ballaststoffe oder anderen Nährstoffe zur Verfügung hat, die den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen lassen - kommt es zu Heißhunger, wie das Portal fitforfun schreibt. Ein Apfel: "Iss doch einen Apfel" - eigentlich keine gute Idee, wenn es darum geht, den Hunger zu stillen. Der Grund dafür soll im Pektin liegen: Dieser Pflanzenstoff quillt im Magen auf, kann aber in zu kleinen Mengen konsumiert den Hunger anfachen. Erst ein zweiter oder dritter Apfel könne diesen in den meisten Fällen stillen, so das Schweizer Portal ausgewogen-fit.ch.

Umfrage zum Thema

Lesen Sie auch: Reverse Dieting: Personal Trainerin von Kim Kardashian schwört auf diesen Fitness-Trend.

jg