Wie diese Altenpflegerin eine Seniorin behandelt, ist einfach nur beschämend

Dreist

+ © picture alliance/Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Pflegebedürftige Menschen sind von ihren Pflegern oft abhängig. Eine Frau nutzte das nun schamlos aus. (Symbolbild) © picture alliance/Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Eine Altenpflegerin kümmert sich um eine an Demenz erkrankte Seniorin. Als Angehörige der älteren Frau sich die Aufnahmen der Hauskamera ansehen, sind sie schockiert.

Eine Altenpflegerin aus Truro im britischen Cornwall wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der Grund: Sie stahl einer an Demenz erkrankten Frau, die sie eigentlich pflegen sollte, mehrere Male Geld aus dem Portmonee.

Altenpflegerin bei Diebstahl gefilmt

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Angehörigen der Seniorin bemerkt, dass immer wieder Geld aus dem Portmonee der alten Frau fehlte. Sie konnten sich zunächst keinen Reim darauf machen, denn an den Ausgaben der Frau hatte sich nichts geändert.

Nach und nach soll sich ihr Verdacht erhärtet haben, dass die Altenpflegerin das Geld entwendete, wie das Portal Cornwall Live berichtete. Die Angehörigen beschlossen, sich die Aufnahmen der im Haus der alten Frau installierten Kamera einmal genauer anzusehen.

Lesen Sie hier: Schockierende Studie: Über die Hälfte der Deutschen steht im Alter mit leeren Händen da.

Und tatsächlich: In den Aufnahmen ist deutlich zu sehen, wie sich die Altenpflegerin am Geld der pflegebedürftigen Seniorin bedient. Zudem heißt es, habe sie sich sogar noch in aller Ruhe mit der alten Frau unterhalten, während sie ihr Geld stahl.

Die Angehörigen erstatteten dem Bericht zufolge daraufhin Anzeige. Die Altenpflegerin erklärte sich schließlich vor dem Amtsgericht von Truro schuldig des Diebstahls. Wie es vonseiten der Staatsanwaltschaft heißt, habe die Frau Probleme gehabt, Geld für Medikamente gegen ihr Asthma aufzutreiben und habe daher der Seniorin das Geld entwendet.

Gegenüber der Polizei soll die Altenpflegerin, die sich reumütig gezeigt haben soll, erklärt haben: "Ich wollte aufhören, aber ich konnte nicht. Es kam immer wieder etwas Neues. Ich wünschte, ich hätte es nie außer Kontrolle geraten lassen. Es tut mir wirklich leid, was ich getan habe." Zudem leide sie an psychischen Problemen.

Die Altenpflegerin wurde zu zwölf Wochen Gefängnis verurteilt und zudem für zwölf Monate suspendiert. Auch muss sie 80 Stunden Sozialarbeit ableisten und an das Opfer 250 Pfund, also rund 280 Euro, zahlen.

Auch interessant: Rente reicht nicht? Pflege zu teuer? So viel müssen Sie als Kind für Ihre Eltern zahlen.

sca