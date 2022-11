Diabetes-Risiko: Wer viel Zucker und Kohlenhydrate isst, fördert chronische Entzündungen

Einfluss auf entzündungsfördernde Gene

Übermäßiger Konsum von Zucker und Kohlenhydraten kann chronische Entzündungen und Krankheiten wie Diabetes, Hashimoto und Morbus Crohn fördern.

Chronische Entzündungen, beispielsweise Diabetes, Arthrose, Rheuma, Akne, Morbus Crohn sowie Colitis ulcerosa können nachweislich durch die Ernährung beeinflusst werden. Ungesunde Ernährung fördert entzündliche Prozesse im Körper, gesundes Essen hingegen lindert Entzündungen, so die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. Experten gehen davon aus, dass in Deutschland mehrere Millionen Menschen an chronisch entzündlichen Erkrankungen leiden. Der Schweregrad der Entzündung wird durch zuckerhaltige Lebensmittel sowie Kohlenhydrate begünstigt.

Hoher Konsum von Zucker und Kohlenhydraten erhöht das Risiko nachweislich, Autoimmunerkrankungen zu entwickeln. Dabei greift das Immunsystem körpereigenes Gewebe oder ein Organ an, wodurch chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, eine chronische Schilddrüsenentzündung (Hashimoto) sowie Diabetes entstehen können. Unsere Ernährung und bestimmte Nahrungsmittel und deren Inhaltsstoffe können nachweislich helfen, Entzündungen im Körper zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Teil einer entzündungshemmenden Ernährung sollten Zink und Vitamine sein. Neue Ansätze für eine zielgerichtete Therapie bei Autoimmunerkrankungen könnten laut Forschern aus Würzburg Zitronensäure und Hibiskus sein.

