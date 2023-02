Depression vorbeugen: Ein gesundes Herz kann davor schützen

Aktuelle Studienergebnisse

Für Depressionen gibt es mehrere Risikofaktoren. Andere Faktoren können wiederum der Krankheit entgegenwirken. Wie eine bessere Herzgesundheit dazu beiträgt, erfahren Sie in diesem Artikel.

In Deutschland erkranken nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums schätzungsweise 16 bis 20 von 100 Menschen irgendwann in ihrem Leben mindestens einmal an einer Depression oder chronisch depressiven Verstimmung, auch Dysthymie genannt. Dabei gibt es verschiedene Risikofaktoren, die das psychische Leiden begünstigen. Gleichzeitig können andere Faktoren dem Risiko für depressive Verstimmungen entgegenwirken, wie Forscher aus den Niederlanden herausgefunden haben.

Wie eine bessere Herzgesundheit und ein gesunder Lebensstil das Risiko für Depressionen verringer, verrät 24vita.de.

Für ihre im Fachjournal JAMA Psychiatry veröffentlichte Studie wurden Daten von 6980 Personen (davon 1671 Frauen) ohne Symptome einer Depression und ohne koronare Herzerkrankung untersucht. Die Teilnehmer der Studie gehörten der GAZEL-Kohorte an. Dabei handelt es sich um eine Studie in Frankreich, die die Risiken verschiedener chronischer nicht-übertragbarer Krankheiten bei Erwachsenen erfassen soll. Für die Analyse wurden die teilnehmenden Männer und Frauen in den Jahren 1990 bis 1997 auf ihre Herzgesundheit hin untersucht. Ab dem Jahr 1997 begann zudem die Bewertung ihrer depressiven Symptome. Dafür füllten sie alle drei Jahre (bis 2015) einen Fragebogen zu Depressionen aus.

