Alzheimer vorbeugen mit drei simplen Gewohnheiten: Auch Kaffee soll dem geistigen Verfall entgegenwirken

Eine fortgeschrittene Demenz lässt alles vergessen. Doch man kann sein Alzheimer-Risiko reduzieren. Der Lebensstil spielt eine wichtige Rolle.

Alzheimer ist die häufigste Form von Demenz. Betroffene vergessen vermehrt Dinge. Es beginnt oft harmlos, der Autoschlüssel wird verlegt oder beim Einkaufen landen nicht die Lebensmittel im Korb, an die sonst immer gedacht wird. Doch im Verlauf kommt es zu einer vermehrten Minderung der geistigen Fähigkeiten. Im fortgeschrittenen Stadium verlieren Betroffene Fähigkeiten, die sie sich vor langer Zeit angeeignet haben. Sogar die eigenen Kinder oder Enkel werden nicht mehr erkannt.

Es gibt zwar bislang keine Möglichkeiten der Heilung, doch mit medikamentöser Therapie kann der Fortschritt der Krankheit verlangsamt werden. Außerdem können Sie dem geistigen Verfall effektiv vorbeugen.

Alzheimer vorbeugen durch Ernährung und Bewegung

Forscher weltweit beschäftigen sich mit der Frage, wie man einer Demenz vorbeugen kann. Was bislang bekannt ist, gibt Hoffnung. So lässt sich der Kopf trainieren und pflegen wie ein Muskel – was der Alzheimer-Krankheit vorbeugt. Was der Demenz entgegenwirkt? Drei Rituale zeigen Wissenschaftlern zufolge Wirkung:

Kaffee trinken: Niederländische Forscher konnten dem Wissenschaftsportal Spektrum zufolge zeigen, dass Koffein einer Alzheimer-Krankheit vorbeugt. Zehn Jahre lang beobachteten die Forschenden die gesundheitliche Entwicklung von 676 gesunden Senioren. Bei der Analyse der geistigen Leistungsfähigkeit zeigte sich, dass die Kaffeetrinker mental fitter waren als die, die nicht zu Kaffee griffen. Die Schlussfolgerung der Forscher: Kaffee in Maßen schützt möglicherweise vor altersbedingtem geistigem Abbau.

Das Herz durch ausgewogene Ernährung und Bewegung gesund halten : Was gut für das Herz ist, nutzt auch unserem Gehirn. So eine Information des Vereins Alzheimer Forschung Initiative. Probleme, die die Blutgefäße beeinträchtigen, erhöhen dem Verein zufolge das Alzheimer-Risiko. Bluthochdruck, Diabetes oder andere das Herz beeinträchtigende Krankheiten sollten daher so früh wie möglich therapiert werden.

: Was gut für das Herz ist, nutzt auch unserem Gehirn. So eine Information des Vereins Alzheimer Forschung Initiative. Probleme, die die Blutgefäße beeinträchtigen, erhöhen dem Verein zufolge das Alzheimer-Risiko. Bluthochdruck, Diabetes oder andere das Herz beeinträchtigende Krankheiten sollten daher so früh wie möglich therapiert werden. Pflegen Sie soziale Kontakte: Im Gespräch mit anderen arbeitet unser Gehirn auf Hochtouren. Das Gesprochene verstehen, verarbeiten und eine Antwort formulieren: Das alles geschieht in Sekundenschnelle. Wer sich regelmäßig mit anderen austauscht, bildet sich automatisch weiter – auch wenn es „nur“ um ein neues Kuchenrezept geht. Die Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg empfiehlt: „Besonders der Kontakt zu Kindern ist für das Gehirn ein regelrechter „Jungbrunnen“!“

Stress nachhaltig reduzieren – mit bewährten Entspannungstechniken Meditation ist eine Technik, mit deren Hilfe man in den Moment findet, statt sich in Gedanken zu verlieren. Wie die Techniker Krankenkasse weiter informiert, lernen Sie im Rahmen der Mediation, Gedanken kommen und gehen zu lassen, ohne diese festzuhalten oder zu bewerten. Das Ziel: Abstand zum alltäglichen Stress gewinnen. Krankenkassen, Yoga-Studios und auch viele Fitnessstudios bieten Kurse an. Auch mithilfe von Apps kann man ausprobieren, ob Meditation etwas für einen ist. © Marcos Castillo/Imago Yoga kräftigt und dehnt auch die tiefliegenden Muskelgruppen. Doch die fernöstliche Lehre, die viele körperliche, aber auch geistige Übungen umfasst, kann mehr. Denn die Entspannungsübungen im Yoga verlangsamen die Atmung, was beruhigende Wirkung auf den gesamten Organismus hat. Wer sich ausprobieren möchte, sieht sich mit einer Fülle von Angeboten konfrontiert. Yoga- und Fitnessstudios, aber auch Krankenkassen und Volkshochschulen bieten Kurse an. © svyatoslav lipinskiy/Imago Viele Menschen schwören auf progressive Muskelentspannung, wenn sie zur Ruhe kommen wollen. Das Prinzip dahinter: Durch gezielte An- und Entspannung der Muskeln verringert sich die Aktivität der Nerven und die psychische Anspannung nimmt ab. Wie die AOK weiter informiert, kann man nach vorheriger Anleitung durch einen entsprechend ausgebildeten Therapeuten die Übungen auch selbstständig durchführen. © Ivan Gener/Imago Autogenes Training ist ein Entspannungsverfahren, das über gedankliche Konzentration zur Ruhe finden lassen soll. Hier werden nicht, wie bei der progressiven Muskelentspannung, Muskeln bewusst angespannt und entspannt. Wie die Neurologen und Psychiater im Netz weiter informieren, ist es viel mehr eine Art Selbsthypnose, die beim autogenen Training stattfindet. Mithilfe von Mantra-artigen Übungsformeln (z. B. „Der rechte Arm ist ganz schwer“ oder „Der rechte Arm ist ganz warm“) soll erreicht werden, dass der gesamte Organismus zur Ruhe kommt. Kurse finden Sie unter anderem bei Ihrer Krankenkasse und der Volkshochschule. © Olga Pankova/Imago Frau atmet tief durch an der frischen Luft. Atemtechniken helfen dabei, starken Stress zu reduzieren. Bei Anspannung flacht die Atmung in der Regel ab, die Luft wird nicht weiter als in den Brustraum eingeatmet. Eine ruhige, regelmäßige Bauchatmung führt aber dazu, dass sich Muskeln entspannen und der Körper besser durchblutet wird. Auch der Blutdruck kann so gesenkt werden. Und so sieht eine gesunde und tiefe Bauchatmung nach der 4/7/11-Regel aus: 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen und das ganze 11 Minuten durchhalten. © Imago Fröhliche, in eine Decke gehüllte junge Frau sitzt mit einer Tasse heißer Schokolade auf der Terrasse eines Bungalows Achtsamkeit hat sich der Techniker Krankenkasse zufolge in vielen Studien als wirksam zur Stressreduktion erwiesen. In anerkannten Kursen zur „Mindfulness Based Stress Reduction“ würden Techniken erlernt werden, die helfen, im Hier und Jetzt statt in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu sein – und das nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ein wichtiger Aspekt: Achtsam sein bedeutet, jegliche Bewertung aus den Gedanken zu verbannen. Der Moment, die Atmung, die Geräusche im außen werden also ausschließlich wahrgenommen, man denkt an nichts. © Aleksei Isachenko/Imago Frau wandert auf den Heimgarten Viele Menschen machen intuitiv das Richtige, wenn sie sich gestresst fühlen. Sport empfinden viele als sehr gutes Ventil, um Druck abzulassen. Der Techniker Krankenkasse zufolge zählt Sport zwar nicht zu den typischen Entspannungstechniken, man spricht vielmehr von einer sogenannten passiven Methode. © Imago Frau liegt in der Badewanne Zu den sogenannten passiven Methoden zählt nicht nur der Sport. Auch eine entspannte Auszeit in der Badewanne, ein Spaziergang oder Zeit mit einem guten Buch können den Stresslevel enorm senken, indem sie Zufriedenheitserlebnisse schaffen, so die Techniker Krankenkasse. © Imago

