Demenz: Gewöhnliches Arzneimittel aus Hausapotheke kann Risiko erhöhen

Studienergebnisse

Abführmittel haben Auswirkungen auf die Darmflora. Wie diese deshalb das Risiko für eine Demenz erhöhen können, erfahren Sie hier.

Viele Menschen in Deutschland teilen die Befürchtung, später im Alter an einer Demenz zu erkranken. Aktuell leiden etwa 1,6 Millionen Deutsche unter der Krankheit. Prognosen zufolge soll die Anzahl der Betroffenen in den nächsten Jahrzehnten weiter steigen. Zwar gibt es aktuell keine medikamentöse Behandlung gegen Demenz-Erkrankungen, wie beispielsweise Alzheimer. Dennoch können bestimmte Verhaltensänderungen das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, reduzieren. Auch die Ernährung spielt dabei eine wichtige Rolle. Andererseits gibt es Faktoren, die das Risiko erhöhen und die es deshalb – wenn möglich – zu vermeiden gilt. Dazu zählt die Einnahme bestimmter Arzneimittel.

Da 20 Prozent der Allgemeinbevölkerung regelmäßig Abführmittel einnehmen, zählen die sogenannten Laxanzien für viele Menschen in Deutschland zur Hausapotheke. Unter Bewohnern von Pflegeheimen sind es sogar 70 Prozent, die sie regelmäßig konsumieren. Wie eine Studie von Wissenschaftlern der University of Cambridge und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften nun zeigte, können Abführmittel jedoch das Risiko für eine Demenz, die sich bereits Jahre vorher im Schlaf ankündigen kann, erhöhen. Dafür werteten die Forscher Gesundheitsdaten von 502.229 Personen, die zu Beginn der Studie zwischen 40 und 65 Jahre alt waren, aus. Über einen Zeitraum von zehn Jahren wurden die Probanden regelmäßig auf ihren Gesundheitszustand untersucht. Dazu gehörten gesundheitliche und soziologische Aspekte sowie die Abfrage der Nutzung von Abführmitteln. Wer die Laxanzien an den meisten Wochentagen einnahm, hatte laut Definition der Forscher einen regelmäßigen Gebrauch.

