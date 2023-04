Demenz: Kann Bluttest Erkrankung 20 Jahre im Voraus erkennen? 

Protein liefert entscheidendes Detail

Zwar gibt es für Alzheimer bislang keine Medikamente. Dennoch kann eine Früherkennung den Lebenswandel Betroffener positiv beeinflussen. Ein von Forschern entwickelter Bluttest könnte dabei helfen.

Rund 1,6 Millionen Deutsche leiden unter einer Demenz-Erkrankung – Tendenz steigend. Dabei kann sich eine Demenz bereits Jahre zuvor durch ein Symptom im Schlaf ankündigen. Doch nicht nur daran lässt sich erkennen, ob eine Person möglicherweise später an der Krankheit leiden wird. Denn Wissenschaftler haben einen Bluttest entwickelt, mit dem sich Alzheimer, bei der es sich um die häufigste Demenz-Erkrankung handelt, bereits 20 Jahre zuvor erkennen lässt.

Demenz: Bluttest soll Erkrankung schon 20 Jahre im Voraus erkennen lassen

+ Die Früherkennung einer Demenz-Erkrankung kann einen positiven Einfluss auf den Lebenswandel Betroffener haben. Forscher entwickelten dafür einen Bluttest. © Westend61/IMAGO

In ihrer im Fachmagazin Journal of the American Medical Association veröffentlichten Studie, an der 1402 Personen aus Schweden, USA und Kolumbien teilnahmen, forschten Wissenschaftler am Vorkommen des Proteins „p-tau217“, da es als Indikator für Alzheimer gilt. Bereits Jahre vor dem Ausbruch einer Alzheimer-Erkrankung steigt der Proteingehalt von „p-tau217“ im Blut an. Wie die Studienergebnisse zeigen, geschieht dies sogar lange bevor erste Symptome auftreten. Daher hat der Bluttest den entscheidenden Vorteil, dass Patienten für einen Krankheitsverdacht keine Alzheimer-Symptome zeigen müssen.

„Wir haben gesehen, dass sich der Gehalt des Proteins schon im Alter von 24 ändert, obwohl die Personen ihre ersten Alzheimersymptome erst mit 44 bekamen“, erklärt Oskar Hansson, Oberarzt und Professor für Neurologie an der Universität Lund in Schweden. Somit liefert das Protein ein entscheidendes Detail. Deshalb blickt Hansson auch zuversichtlich in die Zukunft und denkt, dass die Bluttests in den nächsten Jahren bereits für Allgemeinpraxen zur Verfügung stehen werden. „Ich bin gänzlich davon überzeugt, dass dies auf Sicht die Diagnostik von Alzheimer im Krankenwesen revolutionieren wird und sogar die Erforschung eines Heilmittels vereinfachen wird.“

Demenz: Früherkennung kann Lebenswandel Betroffener beeinflussen

Zwar gibt es bislang kein wirksames Medikament für Alzheimer, jedoch lässt sich das Risiko einer Erkrankung durch verschiedene Faktoren beeinflussen. Die richtige Ernährung kann das Risiko einer Demenz-Erkrankung beispielsweise senken. Zudem können bestimmte Verhaltensänderungen und ein gesunder Lebensstil ebenfalls vor einer Demenz-Erkrankung schützen und die demenz-freie Lebenszeit verlängern. Der Bluttest könnte daher zur wichtigen Früherkennung beitragen.

Demenz- und Alzheimer-Risiko senken: Zwölf Lebensmittel, die das Gehirn schützen Hmm, lecker, Avocado! Die aus botanischer Sicht zu den Beeren gehörende Frucht schützt dank ihres pflanzlichen Stigmasterol vor einem frühzeitigen Ausbruch von Alzheimer. Zwar zählen sie zu den pflanzlichen Lebensmitteln, die besonders fettreich sind. Doch handelt es sich rein um ungesättigte Fettsäuren, die gesund halten. Durch das enthaltene Enzym Lipase wird der Fettabbau sogar aktiviert. Avocados sind reich an Folsäure, Vitamin K, D, B6 und E sowie Kalium und Calcium. © LuboIvanko/Imago Dunkle Beeren wie Schwarze Johannisbeeren und Heidelbeeren sind nicht nur dank ihrer Polyphenole sehr gesund. Auch ihr hoher Anteil an Vitamin C senkt nachweislich die Plaquebildung in den Gefäßen, was als Risikofaktor für Demenz und Alzheimer gilt. Täglich eine Handvoll dunkle Beeren schützt das Gehirn! © Westend61/Imago Essen Sie auch regelmäßig Zucchini! Das grüne Gemüse ist reich an Kalzium, Magnesium, Eisen, B-Vitaminen, Vitamin A (Provitamin A) und Vitamin C. Zucchini wirkt nicht nur entzündungshemmend. Es soll auch das Wachstum von Krebszellen verringern und aufgrund seiner großen Mengen an Stigmasterol den Ausbruch von Alzheimer verzögern. © Alex Salcedo/Imago Auberginen zählen nicht nur zu den Gemüsesorten, die eine Fettleber wieder heilen können. Auch ihr pflanzliches Sterol schützt das Gehirn vor einer Demenz und Alzheimer. © zhekos/IMAGO Brokkoli Wer regelmäßig Brokkoli isst, kann einer Alzheimer-Erkrankung vorbeugen beziehungsweise sie hinauszögern. Denn Brokkoli ist reich an Antioxidanzien, was die Gehirnzellen stärkt und schützt. © monticello/IMAGO Teller mit Erbsen Erbsen zählen zu den proteinreichen Hülsenfrüchten. 100 Gramm frische grüne Erbsen enthalten ca. 5,4 Gramm Protein, das zum Muskelaufbau und Knochenwachstum dient. Gleichzeitig schützen die enthaltenden Folsäure und Polyphenole das Gehirn. © Image Source/Imago Schale mit roten Bohnen Bohnen sind im wahrsten Sinne Nervennahrung. Reich an B-Vitaminen, Folsäure sowie den wertvollen Polyphenolen, können Bohnen bei regelmäßigem Verzehr die Gehirnleistung fördern. B-Vitamine regen die Kommunikation zwischen den Zellen an, steigern die Leistungsfähigkeit des Gehirns und schützen vor Gedächtnisstörungen. Achtung: Kochen Sie die Bohnen vor dem Verzehr! Mehr als sechs Bohnen können gerade bei Kindern durch das enthaltene giftige Eiweiß Phasin zum Tod führen. © Image Source/Imago Es sind verschiedene Sorten Linsen zu sehen (Symbolbild). Linsen dürfen mindestens dreimal in der Woche auf den Teller kommen. Denn durch ihre B-Vitamine, Folsäure und Polyphenolen übernehmen Hülsenfrüchte einen schützenden Effekt im Gehirn. © YAY Images / Imago Walnüsse Nüsse sind besonders gut fürs Gehirn. Beispielsweise Walnüsse sind reich an Antioxidantien, das heißt, sie schützen vor schädlichen Stoffen und können dadurch Eiweißablagerungen im Gehirn verhindern. Auf diese Weise kann Alzheimer vorgebeugt werden. Auch das Voranschreiten einer bereits bestehenden Alzheimer-Erkrankung kann verlangsamt werden. © C3 Pictures/Imago Olivenöl senkt Blutdruck und das schädliche LDL-Cholesterin im Blut, sodass das Risiko für Arteriosklerose reduziert wird. Neben Zucchini, Auberginen, Brokkoli, Nüssen und Heidelbeeren, zählen auch Oliven sowie Olivenöl zu den Lebensmitteln, die Alzheimer vorbeugen können. Die in Olivenöl enthaltenen Polyphenole schützen und stärken die Gehirnzellen. Laut „Deutsche Herzstiftung“ senkt Olivenöl nachweislich auch das Risiko für Ablagerungen in den Gefäßen, der Arteriosklerose. Forscher vermuten, dass das Risiko für Alzheimer mit bestehender Arterienverkalkung steigt. © Panthermedia/Imago Lachsfilet Lachs zählt zu den Lebensmitteln mit einem hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, das nicht nur zu viel LDL-Cholesterin senken können. Der Verzehr von Lachs ist dank seiner langkettigen Omega-3-Fettsäuren für den Zellstoffwechsel im Gehirn besonders förderlich, so die Alzheimer Forschung Initiative e. V. © Martin G. Dr. Baumgä/Imago Kabeljaufilet mit Rosmarinzweig in der Bratpfanne. Auch Kabeljaufisch zählt zu den besonders gesunden Fischen: sehr zu empfehlen für Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion, dank des hohen Jodgehalts, und unterstützend für die Zellerneuerung zur Vorbeugung gegen Demenz und Alzheimer. Essen Sie ein- bis zweimal pro Woche den empfohlenen Fisch, um die Abwehrbereitschaft des Gehirns zu steigern und den Energiestoffwechsel zu verbessern. © Shotshop/Imago

