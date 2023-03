Dampf von Spülmaschinen: Besser nicht einatmen beim Öffnen

Hautkrankheiten möglich

Beim Öffnen der Spülmaschine kommt einem häufig heißer Dampf entgegen, der mit Bakterien und Pilzen bestückt sein kann.

Die Zeit, in der alles dreckige Geschirr von Hand gespült wurde, ist glücklicherweise vorbei. Schnell ist alles in die Spülmaschine geräumt, Spülmittel eingefüllt und die Klappe verschlossen. Ein paar Stunden später piepst es und das saubere Geschirr kann in den Schrank zurück. Doch beim Öffnen der Spülmaschine sollten Sie ihr Gesicht nicht zu sehr in den austretenden Dampf strecken. Denn darin verstecken sich Bakterien und Pilze, die Sie nicht einatmen sollten.

Den Dampf von Spülmaschinen solltet ihr nicht einatmen

+ Im Dampf der Spülmaschine können Keime stecken. © Philippe Degroote/Imago

Wenn Sie gesund sind, dann müssen Sie von nun an nicht in Angst leben, am Dampf Ihrer Spülmaschine zu erkranken. Es geht vielmehr um Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist oder die beispielsweise eine sehr empfindliche Haut haben. Denn für die kann der Dampf tatsächlich zum Gesundheitsrisiko werden.

Im Dampf einer aufgemachten Spülmaschine tummeln sich nämlich nicht nur Wasserstoffteilchen, sondern auch Bakterien und Pilzsporen. Die breiten sich in der Zeit, in der das dreckige Geschirr in dem feucht-warmen Klima einer Spülmaschine steht, besonders aus. Zerstört werden sie erst, wenn der Spülgang besonders heiß ist. Normalerweise bleiben sie allerdings einfach in der Spülmaschine für das Auge nicht sichtbar zurück und steigen dann mit dem Wasserdampf nach oben auf, wenn die Maschine offen ist. Menschen mit schwachem Immunsystem können beim Einatmen dieser Bakterien und Pilze Atemwegserkrankungen oder Hautausschläge bekommen.

Dampf von Spülmaschine: So schützen Sie sich

Mit ein paar Tricks lässt sich das Risiko aber minimieren, besonders viele Bakterien und Pilze beim Öffnen der Spülmaschine nach draußen zu befördern. Das hilft:

Spülmaschine regelmäßig reinigen

Öfter auch mal Waschgänge über 60 Grad Celsius laufen lassen. Eco-Waschgänge sparen zwar Strom und Wasser, die Wahrscheinlichkeit, dass sich Hefepilze bilden, ist aber deutlich höher.

Dreckiges Geschirr nicht zu lange ungewaschen in der Maschine stehen lassen, sonst entsteht der perfekte Nährboden für Keime.

Auch die Gummiabdichtungen verlangen Ihre Aufmerksamkeit, denn dort sammelt sich ebenfalls Dreck.

Wer seine Spülmaschine regelmäßig säubert und beispielsweise auch den Abfluss reinigt, dessen Maschine hält nicht nur länger, sondern reinigt auch das Geschirr sichtbar sauberer.

