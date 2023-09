Cluster-Nacht: Wenn das Baby nicht aufhören will, zu trinken

Aufklärung gefordert

Die zweite Nacht nach der Geburt ist die sogenannte Cluster-Nacht. Babys trinken dann meist ohne Unterlass. Viele Frauen wissen das vorher nicht.

Eine Geburt ist für Mutter und Kind physisch und psychisch eine große Herausforderung. Doch damit ist die Arbeit nicht getan, denn ist das Baby auf der Welt und entscheidet sich die Mutter dafür, es zu stillen, muss sie in fast allen Lebenslagen bis zum Abstillen für das Kind verfügbar sein. Wie viel und wann das Baby trinkt, verändert sich beständig. Schon in der zweiten Nacht nach der Geburt kann es zur sogenannten Cluster-Nacht kommen. Dann trinkt das Kind ohne Pause, manchmal sogar stundenlang.

Cluster-Feeding kurbelt die Milchproduktion an

In den Wochen vor der Geburt entwickelt der Körper der Frau das sogenannte Kolostrum. Das ist die allererste Milch, die das Baby trinken wird. Sie enthält besonders viele Schutzstoffe, die laut dem Gesundheitsinformationsdienst vor allem wichtig für den Darm des Kindes sind. Mit diesen Stoffen gestärkt, kann der Darm später besser Krankheitserreger bekämpfen. Das Kolostrum unterstützt also das Immunsystem und regt daneben die Verdauung des Neugeborenen an. Diese erste Milch ist für das Kind also sehr wichtig.

Da die Kinder zu Beginn noch einen sehr kleinen Magen haben, brauchen sie alle zwei bis drei Stunden einen Milch-Nachschub. Häufiges Stillen ist also in den ersten paar Wochen ganz normal. Manchmal kann es aber auch zum sogenannten Cluster-Feeding kommen. In diesem Fall fordert das Baby alle halbe oder jede Stunde die Brust ein und trinkt manchmal über Stunden hinweg durchgängig. Das ist eine sehr anstrengende Phase, in der sich viele Eltern dazu entscheiden, doch zur Flasche zu greifen und nicht weiter zu stillen. Das ist eine völlig legitime Entscheidung. Mütter sollten allerdings bedenken, dass das Cluster-Feeding dazu dient, die Milchproduktion anzukurbeln. Laut dem Bundeszentrum für Ernährung ist das anhaltende Trinken vor allem in den Abendstunden bei den Babys zu beobachten und dauert meist zwei oder mehr Tage an.

Cluster-Nacht schon ab Tag zwei möglich

Dass das nicht enden wollende Saugen an der Brust bereits in der zweiten Nacht nach der Geburt einsetzen kann, hat auch die TikTok-Userin Alina feststellen müssen. Sie wunderte sich, dass ihr Baby über vier Stunden nicht von ihrer Brust ablassen wollte und wurde erst im Krankenhaus über die sogenannte Cluster-Nacht aufgeklärt:

Mit ihrer geteilten Still-Erfahrung trifft Alina bei ihren Followerinnen offensichtlich einen Nerv, denn viele Frauen reagieren überrascht:

„Danke, dass du davon berichtest. Erwarte mein erstes Baby und hatte bisher nichts von der Cluster-Nacht gehört 😳.“

„Ich wurde im Krankenhaus so wenig informiert. Das waren für mich die schlimmsten Tage.“

„Warum hat mir niemand davon etwas gesagt? Wir haben in der zweiten Nacht mit Stillen aufgehört, da alle meinten ,Oh sie wird nicht satt‘.“

„Sei froh, dass das Krankenhaus das gesagt hat. Die meisten greifen direkt zur Flasche, weil das Baby zu wenig Milch bekommen würde 😩“

Das Unwissen und die Verunsicherung in diesem Bereich scheinen groß zu sein. Werdende Eltern können, um solche Wissenslücken vor der Geburt zu füllen, beispielsweise an einem Stillkurs teilnehmen. Dort lernen Mütter nicht nur, ihre Babys richtig anzulegen, sondern auch, welches Trinkverhalten normal ist und ab welchem Zeitpunkt Eltern alarmiert sein sollten.

