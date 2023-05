Cholesterin senken: Statine eigenen sich gut für Behandlung

Vorurteile abbauen

Ein zu hoher LDL-Cholesterinwert kann auf Dauer zum Gesundheitsrisiko werden. Warum und für wen sich bei einer medikamentösen Behandlung Statine eignen, lesen Sie hier:

Das Nahrungsfett Cholesterin ist für den Körper lebenswichtig. Es ist beispielsweise entscheidend für die Produktion von bestimmten Hormonen, von Vitamin D und der Gallensäure. Es findet sich beispielsweise in der Membran jeder einzelnen Zelle in unserem Körper – also in dem Mantel, der die Zelle umgibt. Teilweise kann es allerdings zu erhöhten Cholesterinwerten kommen, was auf Dauer ebenfalls ein Gesundheitsrisiko darstellt. Statine gelten seit Längerem als zuverlässiges Medikament im Krampf gegen zu hohe Cholesterinwerte.

+ Wer bei sich zu hohe Cholesterinwerte vermutet, sollte zum Arzt. © Roger Richter/Imago

Erhöhte Cholesterinwerte können verschiedene Ursachen haben. Laut der Stiftung Gesundheitswissen können sowohl zu wenig Bewegung, schlechte Ernährung, Übergewicht, aber auch hormonelle Veränderungen wie sie beispielsweise in den Wechseljahren oder einer Schwangerschaft stattfinden, Grund sein.

