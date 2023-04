Niedriges Alzheimer-Risiko durch gut eingestellten Blutdruck: Hohe Werte fördern Demenz, zeigt Studie

Forschende mit neuen Erkenntnissen

+ © AndreyPopov/Imago Auch junge Menschen können zu hohe Blutdruckwerte haben. Ob Medikamente zur Regulierung eingesetzt werden sollten, können nur Mediziner entscheiden. © AndreyPopov/Imago

Bluthochdruck zählt neben Diabetes zu den häufigen Volkskrankheiten. Zu hohe Werte begünstigen Herzinfarkt und Schlaganfall. Doch auch das Demenzrisiko steigt.

Forschende weltweit beschäftigen sich mit der Frage, wie eine Demenz entsteht. Genetische Faktoren sind verantwortlich für ein gehäuftes Auftreten der Alzheimer-Krankheit in Familien, informiert die Deutsche Alzheimer Gesellschaft. Bei ungefähr 30 Prozent aller Alzheimer-Patienten finden sich weitere Betroffene in der engeren Verwandtschaft, heißt es weiter. Und auch der Lebensstil spielt wohl eine Rolle: „Mehrere Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen einer hohen Stressbelastung und dem Erkranken an Demenz und Alzheimer“, sagt der Stressforscher und Arbeitspsychologe Tim Hagemann im Interview mit Zeit Online.

Auch Bluthochdruck hat Einfluss. So ist seit einigen Jahren ein Zusammenhang zwischen Demenz und Bluthochdruck bekannt, heißt es vonseiten der Deutschen Hirnstiftung. Menschen, die chronisch zu hohe Blutdruckwerte haben, würden häufiger erkranken.

Demenz-Risiko steigt durch dauerhaft zu hohen Blutdruck

In einigen Fällen lässt sich Bluthochdruck auf natürliche Weise senken. Doch sind die Werte dauerhaft zu hoch, ist der Einsatz von Medikamenten sinnvoll. Welche Hirnareale Bluthochdruck schädigt und wie stark Sie Ihr Alzheimer-Risiko durch gut eingestellten Blutdruck senken können, erfahren Sie auf 24vita.de.

