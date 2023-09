Risikofaktoren: Acht wissenschaftlich bewiesene Maßnahmen, die lebensverjüngend wirken können

20 Jahre länger leben

Ein gesunder Lebensstil wirkt sich auf die Lebenserwartung aus. Welche acht Faktoren besonders wichtig sind, erfahren Sie hier.

Wer einen gesunden Lebensstil führt, verlängert die eigene Lebenserwartung deutlich. Verschiedene Lebensgewohnheiten bestimmen dabei – neben der genetischen Voraussetzung–, wie alt ein Mensch wird. Was erst mal logisch klingt, haben Forscher der amerikanischen University of Illinois nun genauer untersucht. Das Ergebnis: Acht Gewohnheiten, die jeder selbst in der Hand hat, lassen einen Menschen im Durchschnitt um mehr als zwanzig Jahre länger leben, verglichen mit jenen, die diese Tipps nicht beherzigen.

Acht Faktoren: Wer gesund lebt, lebt länger

+ Körperliche Aktivität, eine gesunde Ernährung und gute soziale Kontakte: Wer einen gesunden Lebensstil führt, kann seine Lebenserwartung positiv beeinflussen. © Kasper Ravlo/Imago

Im Rahmen ihrer Studie analysierte das Team um Xuan-Mai Nguyen die Daten von über 700.000 US-Veteranen im Alter von 40 bis 99 Jahren, die zwischen 2011 und 2019 erhoben wurden. Diese Datenmenge stammt aus dem Million Veteran Program, einem nationalen Forschungsprogramm der USA, das untersucht, wie sich Faktoren wie Gene, Lebensstil und militärische Erfahrung auf die Gesundheit auswirken. Die Ergebnisse der aktuellen Studie wurden auf der internationalen Ernährungskonferenz „Nutrition 2023“ in Boston präsentiert.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Ernährung gegen Altern: Zehn Lebensmittel, auf die Sie verzichten sollten Telomere gelten als Marker, die das biologische Alter eines Menschen anzeigen und eine wichtige Rolle im Alterungsprozess spielen. Sie befinden sich am Ende der Chromosomen als Schutzkappen und werden bei jeder Zellteilung kürzer. Krankheiten können zur Verkürzung beitragen. Umso wichtiger ist deshalb die richtige Ernährung. Wer länger jung aussehen möchte, sollte deshalb auch seinen Kaffeekonsum kritisch überprüfen. Denn Kaffee kann zwar ein echter Wachmacher sein. Allerdings erhöht er auch die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol, was zur Alterung der Haut beiträgt. © Bernd Jürgens/IMAGO Butter gehört für viele Menschen immer auf ihr Brot. Dabei hat sie eine hohe Dichte an gesättigten tierischen Fettsäuren, welche Entzündungen im Körper begünstigen, für einen erhöhten Cholesterinspiegel sorgen und somit die Telomere verkürzen. © Eivaisla/IMAGO Möchten Sie, dass Ihre Haut lange straff und geschmeidig bleibt, dann Finger weg von Süßigkeiten. Der in ihnen enthaltene Zucker wirkt eben nicht nur entzündungsfördernd, sondern lässt die Haut auch schneller altern. Denn die kurzkettigen Kohlenhydrate zerstören die beiden Proteine Kollagen und Elastin, die die Haut normalerweise straff halten. © Westend61/IMAGO Milchprodukte können ebenfalls zu einer schnelleren Alterung führen. Sie fördern nicht nur Entzündungen im Körper, sondern werden bei der Verdauung in Laktose gespalten. Dies schadet letztendlich der körpereigenen Kollagenproduktion. Mit zunehmendem Alter fällt es dem Körper zudem schwerer, die in der Milch enthaltene Laktose zu verdauen. Deshalb sollten Milchprodukte wie etwa Joghurt oder Käse nicht in großen Mengen gegessen werden. © Alex9500/IMAGO Alkohl Alkohol ist Zellgift und entzieht dem Körper gleichzeitig Flüssigkeit. Beides schadet nicht nur der Gesundheit, sondern lässt Menschen auch äußerlich älter wirken. Allerdings kommt es bei Alkohol auch auf die Menge und Qualität an. Rotwein enthält beispielsweise Resveratrol. Das Polyphenol schützt die Haut, indem es freie Radikale bindet. Dadurch lässt es die Haut gesund altern. © Ezequiel Gimà nez/IMAGO Wurst Verarbeitete Wurst- und Fleischwaren enthalten viel Salz sowie hohe Mengen an gesättigten Fettsäuren und Zusatzstoffen. Diese Kombination kann dazu führen, dass die Telomere schrumpfen und schneller altern lassen. © Photology2000/IMAGO Pommes Auch der Verzehr von Pommes kann den Alterunsprozess beschleunigen. Beim Frittieren entstehen nämlich durch die hohe Hitze viele Transfettsäuren. Sie können die Telomerlänge negativ beeinflussen. © avq/IMAGO Glas mit Cola Nicht nur der in Softdrinks wie Limonade enthaltene Zucker ist für die Gesundheit schädlich. In Cola steckt beispielsweise auch Phosphorsäure. Sie steht im Verdacht, die Knochen zu schwächen. Eine geringe Knochendichte kann wiederum zu Knochenschwund, der sogenannten Osteoporose, führen und das Altern beschleunigen. © Kitch/IMAGO Salz auf einem Löffel Auch Salz kann sich negativ auf die Alterung auswirken. Zu viel des beliebten Gewürzes lässt beispielsweise das Gesicht aufgedunsen und die Augenringe dunkler wirken. Lebensmittel wie zum Beispiel Fertigsoßen oder Chips, die viel Salz enthalten, führen außerdem dazu, dass sich Wasser im Körper einlagert. Zudem entzieht das enthaltene Natrium den Knochen wichtiges Kalzium und erhöht den Blutdruck. Gänzlich auf Salz sollte allerdings auch nicht verzichtet werden. Mithilfe von zum Beispiel Joghurt, Bananen oder Trockenfrüchten kann das Salz mit Kalium ausgeglichen werden. © Orcea David/IMAGO Chips Die Teilnehmer einer Studie, die täglich mehr als drei Portionen hoch verarbeitete Lebensmittel aßen, hatten ein doppelt so hohes Risiko für verkürzte Telomere als Personen, die maximal eine Portion an Fertigprodukten pro Tag zu sich nahmen. Zu diesen Lebensmitteln zählen zum Beispiel Chips, Weißbrot, Kuchen, Gebäck, Schokolade und Fertiggerichte. © "ungvar"/IMAGO

Auf Basis von acht Gewohnheiten können 40-jährige Männer den Forschern zufolge im Durchschnitt 23,7 Jahre länger leben als mit einem sehr schädlichen Lebensstil. Bei Frauen beträgt der Unterschied 22,6 Jahre. Doch was macht einen gesunden Lebensstil aus? Acht Faktoren scheinen den Wissenschaftlern zufolge lebensverlängernd zu wirken.

Acht Faktoren machen einen gesunden Lebensstil aus

Ein gesunder Lebensstil definiert sich durch folgende Gewohnheiten:

Körperlich aktiv sein

Gut mit Stress umgehen

Nicht rauchen

Sich ausgewogen ernähren

Nicht unmäßig viel Alkohol trinken

Gut und regelmäßig schlafen

Positive soziale Beziehungen pflegen

Nicht von Opiod-Schmerzmitteln abhängig sein

Lebensstil verändern: Auch im Alter lohnt es sich noch

Auch für ältere Menschen lohnt sich ein Lebenswandel noch. „Je früher, desto besser, aber selbst wenn Sie mit 40, 50 oder 60 nur eine kleine Änderung vornehmen, ist es immer noch von Vorteil,“ erklärt Xuan-Mai Nguyen in einer Mitteilung der American Society for Nutrition zitiert. Wer seine Gewohnheiten verändern möchte, muss zudem nicht sein ganzes Leben auf einen Schlag umkrempeln. „Wir waren wirklich überrascht, wie viel man mit der Einführung von einem, zwei, drei oder allen acht Lebensstilfaktoren gewinnen konnte“, so die Studienleiterin Xuan-Mai Nguyen.

Den größten Gewinn bringt natürlich trotzdem ein rundum gesunder Lebensstil. Während die acht Faktoren zu einem langen Leben beitragen, können schlechte Gewohnheiten auf der anderen Seite, die auch die Lebenserwartung verkürzen. Gerade körperliche Aktivität, Rauchen und die Abhängigkeit von Opiaten sind dabei besonders schädlich. Demnach erhöhen sie das Sterberisiko um 30 bis 45 Prozent. Doch auch ständiger Stress, hoher Alkoholkonsum, eine ungesunde Ernährung und schlechter Schlaf können das Risiko um bis zu 20 Prozent erhöhen. Ein Mangel an sozialen Kontakten machte etwa fünf Prozent aus.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © Kasper Ravlo/Imago