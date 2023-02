Beziehungsprobleme? Das kann am Phänomen „Man-Child“ liegen – wie es Partnerschaften zerstört und was hilft

Kindisches Verhalten

Wenn Ihr Mann oder Freund ständig kindliches Verhalten an den Tag legt, haben Sie wahrscheinlich das „Man-Child“-Problem. Es kann drastische Ausmaße annehmen.

Ihr Partner verhält sich ab und zu wie ein Zwölfjähriger? Kein seltenes Phänomen. Viele Männer behaupten ganz ehrlich von sich, dass sie sich im Grunde wie ihr minderjähriges Ich fühlen. „Das Kind im Manne“ ist manchmal allerdings so stark ausgeprägt, dass es die Beziehung gefährden kann. Denn wenige Frauen haben Lust, sich um ihren eigenen Partner so zu kümmern, als wäre er ein Kind. In Ihren Augen sollte eine gesunde Partnerschaft auf Augenhöhe stattfinden? Das ist nicht einfach, wenn der Freund oder Ehemann sich ständig wie ein Kind mit seinem Hobby „Modelleisenbahn“ beschäftigt, keinen Finger im Haushalt krümmt und ernsthafte Gespräche fast unmöglich sind, weil er in dem Fall sofort das Thema wechselt oder bei kleinster Kritik wie ein Kleinkind zu schmollen beginnt.

Sie haben den Verdacht, ein „Man-Child“, zu Deutsch so viel wie „Mann-Kind“, zu Hause sitzen zu haben? Folgende Anzeichen sprechen dafür:

Er geht davon aus, dass ihm im Haushalt alles hinterher geräumt wird. Kochen, putzen, aufräumen – alles bleibt an Ihnen hängen.

Arzttermine bis Urlaubsplanung: Ohne ständiges Erinnern und Nörgeln Ihrerseits, erledigt Ihr „Man-Child“ überhaupt nichts. Meist ist es auch die Frau, die eine To-do-Liste für ihn erstellt. Kurz gesagt: Ihr Partner bringt ohne Sie nichts zustande.

Er zockt regelmäßig bis spät in die Nacht Videospiele.

Reden kann das männliche Kind, doch an der Umsetzung scheitert es meist. Er wird seine Pläne nicht einhalten, Versprechen brechen und Sie immer wieder enttäuschen, heißt es auf dem Portal Romper.com.

Ein „Man-Child“ will sich keine Verantwortung aufbürden. Deshalb fällt es ihm schwer, sich zu binden, so Psychology Today.

Tiefgründige Gespräche über den Stand Ihrer Beziehung oder Lebensziele vermeidet das „Man-Child“ in der Regel.

Er trinkt häufig über seinen Durst bis hin zum Exzess.

+ Sie kümmern sich gefühlt um zwei Kinder – haben aber nur eins? Das könnte daran liegen, dass Sie ein „Mannkind“ geheiratet haben. © Josep Rovirosa/Imago

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Lust-Killer „Kind im Manne“: Arbeitsaufteilung im Haushalt beeinflusst Libido der Frau

Für die meisten Frauen ist die Vorstellung, ein „Man-Child“ zu bemuttern, keine schöne. Vor allem im Haushalt zeigt sich oftmals ein Gefälle. Nämlich dann, wenn der Mann erwartet, dass die Frau mehr erledigt. Ein kanadisch-australisches Forscherteam fand heraus, dass das die Libido der Frau immens beeinträchtigen kann. Die Befragung von rund 1.000 Frauen weltweit ergab, dass es einen möglichen Zusammenhang zwischen wahrgenommener Abhängigkeit und dem sexuellen Verlangen der Frau gibt. Das Studienergebnis: Übernimmt die Frau mehr Aufgaben im Haushalt als der Mann, war die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie ihn als abhängig wahrgenommen hat. Dies hatte zur Folge, dass die Lust auf den Partner vonseiten der Frau abnahm, so die Forscher.

Stress nachhaltig reduzieren – mit bewährten Entspannungstechniken Meditation ist eine Technik, mit deren Hilfe man in den Moment findet, statt sich in Gedanken zu verlieren. Wie die Techniker Krankenkasse weiter informiert, lernen Sie im Rahmen der Mediation, Gedanken kommen und gehen zu lassen, ohne diese festzuhalten oder zu bewerten. Das Ziel: Abstand zum alltäglichen Stress gewinnen. Krankenkassen, Yoga-Studios und auch viele Fitnessstudios bieten Kurse an. Auch mithilfe von Apps kann man ausprobieren, ob Meditation etwas für einen ist. © Marcos Castillo/Imago Yoga kräftigt und dehnt auch die tiefliegenden Muskelgruppen. Doch die fernöstliche Lehre, die viele körperliche, aber auch geistige Übungen umfasst, kann mehr. Denn die Entspannungsübungen im Yoga verlangsamen die Atmung, was beruhigende Wirkung auf den gesamten Organismus hat. Wer sich ausprobieren möchte, sieht sich mit einer Fülle von Angeboten konfrontiert. Yoga- und Fitnessstudios, aber auch Krankenkassen und Volkshochschulen bieten Kurse an. © svyatoslav lipinskiy/Imago Viele Menschen schwören auf progressive Muskelentspannung, wenn sie zur Ruhe kommen wollen. Das Prinzip dahinter: Durch gezielte An- und Entspannung der Muskeln verringert sich die Aktivität der Nerven und die psychische Anspannung nimmt ab. Wie die AOK weiter informiert, kann man nach vorheriger Anleitung durch einen entsprechend ausgebildeten Therapeuten die Übungen auch selbstständig durchführen. © Ivan Gener/Imago Autogenes Training ist ein Entspannungsverfahren, das über gedankliche Konzentration zur Ruhe finden lassen soll. Hier werden nicht, wie bei der progressiven Muskelentspannung, Muskeln bewusst angespannt und entspannt. Wie die Neurologen und Psychiater im Netz weiter informieren, ist es viel mehr eine Art Selbsthypnose, die beim autogenen Training stattfindet. Mithilfe von Mantra-artigen Übungsformeln (z. B. „Der rechte Arm ist ganz schwer“ oder „Der rechte Arm ist ganz warm“) soll erreicht werden, dass der gesamte Organismus zur Ruhe kommt. Kurse finden Sie unter anderem bei Ihrer Krankenkasse und der Volkshochschule. © Olga Pankova/Imago Frau atmet tief durch an der frischen Luft. Atemtechniken helfen dabei, starken Stress zu reduzieren. Bei Anspannung flacht die Atmung in der Regel ab, die Luft wird nicht weiter als in den Brustraum eingeatmet. Eine ruhige, regelmäßige Bauchatmung führt aber dazu, dass sich Muskeln entspannen und der Körper besser durchblutet wird. Auch der Blutdruck kann so gesenkt werden. Und so sieht eine gesunde und tiefe Bauchatmung nach der 4/7/11-Regel aus: 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen und das ganze 11 Minuten durchhalten. © Imago Fröhliche, in eine Decke gehüllte junge Frau sitzt mit einer Tasse heißer Schokolade auf der Terrasse eines Bungalows Achtsamkeit hat sich der Techniker Krankenkasse zufolge in vielen Studien als wirksam zur Stressreduktion erwiesen. In anerkannten Kursen zur „Mindfulness Based Stress Reduction“ würden Techniken erlernt werden, die helfen, im Hier und Jetzt statt in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu sein – und das nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ein wichtiger Aspekt: Achtsam sein bedeutet, jegliche Bewertung aus den Gedanken zu verbannen. Der Moment, die Atmung, die Geräusche im außen werden also ausschließlich wahrgenommen, man denkt an nichts. © Aleksei Isachenko/Imago Frau wandert auf den Heimgarten Viele Menschen machen intuitiv das Richtige, wenn sie sich gestresst fühlen. Sport empfinden viele als sehr gutes Ventil, um Druck abzulassen. Der Techniker Krankenkasse zufolge zählt Sport zwar nicht zu den typischen Entspannungstechniken, man spricht vielmehr von einer sogenannten passiven Methode. © Imago Frau liegt in der Badewanne Zu den sogenannten passiven Methoden zählt nicht nur der Sport. Auch eine entspannte Auszeit in der Badewanne, ein Spaziergang oder Zeit mit einem guten Buch können den Stresslevel enorm senken, indem sie Zufriedenheitserlebnisse schaffen, so die Techniker Krankenkasse. © Imago

„Man-Child“ gefährdet Beziehung? Was Sie tun können

Offenes Kommunizieren ist – wie in so vielen Fällen – ein wichtiger Lösungsweg. So sollten betroffene Frauen ihrem Partner offen und ehrlich sagen, dass sein Verhalten die Beziehung gefährdet. Wichtig ist vor allem, dass sie genau benennen, warum. Das ständige Um-die-Häuser-ziehen mit seinen Jungs, das nächtelange Sitzen vor der Spielekonsole oder fehlende Hilfe im Haushalt. Benennen Sie Ihr Problem so genau wie möglich und suchen Sie gemeinsam nach Lösungen. Nur noch eine statt drei „durchzockte“ Nächte pro Monat können bereits ein Anfang sein.

Auch eine Paartherapie kann Erfolg versprechen, wenn andere Bemühungen nicht fruchten.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © Josep Rovirosa/Imago