Bewegend: Braut trifft auf Mann, der Herz ihres Sohnes trägt

Herzzerreißende Szenen

+ © Facebook / Love Adventur ed Becky kann ihren Augen kaum trauen: Endlich trifft sie den Mann, der das Herz ihres toten Sohnes bekommen hat. © Facebook / Love Adventur ed

Becky Turney feiert nicht nur Hochzeit, sondern erlebt die Überraschung ihres Lebens: Sie begegnet dem Mann, der das Herz ihres toten Sohnes trägt.

Sie ist den Tränen nahe – und kann ihren Augen kaum trauen: Diesen Moment wird Becky Turney aus Kanada wohl nie wieder vergessen. Es ist ihr Hochzeitstag mit der Liebe ihres Lebens – und ein außergewöhnlicher Gast ist gekommen, um ihr zu diesem besonderen Tag zu gratulieren.

Vor zwei Jahren verstarb Triston - und spendete sein Herz

Ein Gratulant, mit dem sie niemals gerechnet hätte: Es handelt sich dabei um einen jungen Mann von 21 Jahren, Jacob Kilby. Der Grund dafür: Becky und Jacob verbindet ein unsichtbares Band, das über den Tod hinausgeht.

In Jacob schlägt nämlich das Herz von Beckys verstorbenem Sohn Triston. Vor zwei Jahren starb dieser bei einem Unfall – er war Organspender. Deshalb entnahmen ihm die Ärzte nach seinem Tod sein Herz und retteten dadurch das Leben von Jacob im weit entfernten Kalifornien.

Trotz des tragischen Todes blieb die heute 40-Jährige mit Jacob in Kontakt, sie telefonierten nach der OP noch miteinander und schrieben sich Nachrichten. Doch am Ende kam es nie zu einem Treffen – bis zu ihrem Hochzeitstag.

So verlief das erste Treffen von Becky und Jacob - dem Mann, der das Herz ihres toten Sohnes trägt

Ihr Bräutigam hatte hinter ihrem Rücken die Überraschung eingefädelt – und ließ den jungen Kalifornier extra einfliegen. Während der Zeremonie kam schließlich der Moment, der alle zu Tränen rührte: Kelly stellte Jacob als seinen sechsten Trauzeugen vor. Als Becky ihn sah, brach sie sofort voller Freude in Tränen aus – und umarmte Jacob überschwänglich.

Diesen wunderschönen Moment hielt eine Fotografin in Bildern fest und veröffentlichte sie auf Facebook. So konnte Becky wenigstens an diesem Tag ihrem verstorbenen Sohn ganz nahe sein – mit einem Stethoskop durfte sie am Ende sogar dem Schlagen seines Herzens lauschen.

Schließlich hatte sie in Gedenken an Triston extra einen Platz bei der Zeremonie frei gehalten.

Doch nicht nur Jacob hat Triston wohl das Leben gerettet. Angeblich sollen noch vier weitere Menschen Organe des Verstorbenen erhalten haben. Darauf kann seine Mutter sehr stolz sein.

Lesen Sie hier aus, wie dieser tapfere 15-Jährige einen Schlaganfall mit Hilfe seiner Ärzte überlebte.

Auch interessant: Dieser Mann bekam den Schreck seines Lebens - er erlitt einen Herzinfarkt auf der Autobahn.

Von Jasmin Pospiech