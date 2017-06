Das bedeuten die Farben in Zahnpasta wirklich

Blau, Rot, Weiß

+ © pixabay Zahnpasta gibt es in zahlreichen Farbvariationen. © pixabay

Zahnpasta gibt es in zahlreichen Farben und Variationen - doch macht es wirklich einen Unterschied, ob sie blau, rot oder weiß ist?

Eine Zahnpasta ohne farbige Streifen ist heutzutage fast eine Seltenheit. Da stellt sich doch die Frage, ob es einen Grund dafür gibt, dass manche rot, weiß, blau oder gar grün sind.

Das Newsportal Focus.de hat beim Zahnarzt Dr. Markus F. Felber nachgefragt - mit einem überraschenden Ergebnis.

Haben die Zahnpasta-Farben eine Bedeutung?

Tatsächlich fällt die Antwort des Experten etwas enttäuschend aus - denn effektiv lässt sich über die Farben in der Tube nicht auf die Qualität oder Zusammensetzungen der Zahnpasta schließen: "Zahnpasta mit bunten Streifen wird von den Herstellern nur vermarktet, weil sie einfach schöner ist, weil sie bunter aussieht. In den Zahnpasten ohne Streifen sind exakt die gleichen Inhaltstoffen drin.", erklärt Dr. Felber. Wichtig sei einfach nur das Fluorid, das den Zahnschmelz härtet und dieses sei offensichtlich in beiden Varianten vorhanden.

Aus diesem Grund brauchen Sie beim Zahnpasta-Einkauf nicht auf die Farben achten - es sei denn sie gefallen Ihnen.

Von Franziska Kaindl