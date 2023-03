Bauchfett reduzieren: Bauchumfang zeigt, ob es gefährlich ist

Gewichtsreduktion

Bauchspeck kann zu verschiedenen Krankheiten führen und gilt deshalb als gefährlich. Auch schlanke Menschen können darunter leiden. Ab wann Bauchfett als gefährlich gilt, erfahren Sie hier.

Übergewicht oder bereits überschüssige Pfunde können echte Krankmacher sein. Auf Dauer drohen dadurch beispielsweise Diabetes, Bluthochdruck und Arthrose. Nicht jedes Körperfett birgt allerdings ein Gesundheitsrisiko. Es kommt darauf an, wo es am Körper sitzt: Das sogenannte viszerale Fettgewebe befindet sich im Bauchraum, umhüllt die inneren Organe und macht den Medizinern mehr Sorge als das als harmlos geltende Unterhautfettgewebe.

Ab welchem Bauchumfang das Bauchfett als gefährlich gilt und man abnehmen sollte, verrät 24vita.de.

Körperfett verfügt über eine Speicherkapazität, die vor allem für unsere Vorfahren überlebenswichtig war. Denn unser Körper kann überschüssige Nahrungsenergie aus zum Beispiel unverbrauchten Kohlenhydraten in Speicherfett umwandeln und so Kalorienvorräte zunächst im Unterhautfettgewebe – auch subkutanes Fett – für schlechte Zeiten einlagern. Dadurch ist Körperfett nicht an sich schlecht oder nutzlos. Allerdings werden bei einem Kalorien-Überfluss weitere Depots im Bauchraum angelegt, wo das Körperfett die Organe umhüllt. Außerdem kann sich das Fett auch in den Muskelzellen, in Knochen und in Organen wie Herz oder Leber ansammeln und schließlich zum Beispiel zu einer Fettleber führen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © AndreyPopov/IMAGO