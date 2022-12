Bauchfett verlieren: So werden Sie die lästigen Pfunde los

+ © AdobeStock/Olga Yastremska Um Bauchfett effektiv und nachhaltig zu verlieren, sind viele Faktoren wichtig. © AdobeStock/Olga Yastremska

Wer Bauchfett verlieren möchte, hat schier unendliche Möglichkeiten – die wenigsten sind nachhaltig. Lesen Sie hier, wie Sie schnell und einfach abnehmen.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

„Ich möchte abnehmen und mehr Sport machen!“ – Kommt Ihnen dieser Vorsatz bekannt vor? Viele Menschen gehen nach den Feiertagen mit dem Vorhaben ins neue Jahr, ein gesünderes Leben führen zu wollen. Die Fitnessstudios verzeichnen gerade zu Beginn eines neuen Jahres unzählige Neuanmeldungen. Doch die Motivation wehrt nicht lange. Oft bleiben die Ergebnisse aus oder die Pfunde kommen nach kurzfristigen Erfolgen wieder zurück – Stichwort: Jo-Jo-Effekt.

Wer nachhaltig abnehmen möchte, benötigt neben viel Bewegung auch die richtige Ernährung und Einstellung sowie Durchhaltevermögen. Denn Sport alleine reicht nicht, wie Forscher nun bestätigen. Wenn die Kilos purzeln, werden Sie sich nicht nur fitter und wohler fühlen, sondern auch gesünder. Denn das Bauchfett hat auch auf die Gesundheit negative Auswirkungen. Wie Bauchfett entsteht, wie es die Gesundheit beeinflusst und wie Sie effektiv und nachhaltig abnehmen, erfahren Sie hier.

Inhaltsverzeichnis

Wann zählt ein Mensch als übergewichtig?

Habe ich zu viel Bauchspeck? Sollte ich abnehmen? Wer diese Fragen für sich beantworten möchte, kann den Body-Mass-Index (BMI) zurate ziehen. Mit dem BMI können Sie einfach und schnell berechnen, ob Sie übergewichtig sind.

Die Formel lautet: Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die BMI-Werte in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. So können Sie auf einen Blick sehen, zu welcher Gruppe sie gehören.

Kategorie nach WHO BMI-Werte Untergewicht weniger als 18,5 Normalgewicht 18,5 - 24,9 Übergewicht 25 - 29,9 starkes Übergewicht (Adipositas Grad I) 30 - 34,9 Adipositas Grad II 35 - 39,9 Adipositas Grad III 40 oder mehr

Die BMI-Werte sind jedoch nicht der Weisheit letzter Schluss. Denn bei der Berechnung werden Muskel- und Fettmasse nicht berücksichtigt. Leistungssportler haben in der Regel einen viel höheren BMI, da Muskeln bekanntlich schwerer sind als Bauchspeck. Der BMI sollte daher nur als grober Richtwert angesehen werden.

Was bedeutet adipös? Ab einem BMI von über 30 spricht man von starkem Übergewicht und Adipositas Grad I bis III. Wer als adipös eingestuft wird, schadet seiner Gesundheit. Denn unter Adipositas versteht man nichts anderes als ein krankmachendes und deutlich erhöhtes Übergewicht. Rund 25 Prozent der Übergewichtigen in Deutschland sind adipös übergewichtig, so ein Bericht der Staufenberg Klinik.

Wie entsteht Bauchfett?

Nicht nur übergewichtige Menschen sammeln zu viel Bauchfett an. Auch schlanke Menschen können zu viel Bauchfett mit sich herumschleppen. Oftmals trägt ein ungesunder Lebensstil bei. Hier finden Sie die häufigsten Ursachen, warum Menschen zunehmen:

Bewegungsmangel

Falsche bzw. schlechte Ernährung

Zu viele Kohlenhydrate

Zu wenig Schlaf

Zu viel Stress: Durch zu viel Cortisol wird der Aufbau von Bauchfett gefördert.

Vererbung

Alter

Hormone

Mit zunehmendem Alter werden die Problemzone zudem immer deutlicher, wie die Apotheken Umschau berichtet. Bei Männern wird schon relativ früh der Bauch als Problemzone sichtbar, hierbei ist auch gerne vom bekannten Bierbauch oder Wohlstandsbauch die Rede. Frauen verlieren spätestens mit den Wechseljahren ihre schlanke Taille. Wer im Alter weiter isst, wie bisher, wird so immer runder.

Ist Bauchfett gefährlich?

Fett kann an vielen Körperstellen entstehen. Mittlerweile ist bekannt, dass Speck an Armen, Po und Beinen gesundheitlich unbedenklich ist. Jedoch hat zu viel Bauchfett nicht nur negative Auswirkungen auf die Optik – auch die Gesundheit leidet darunter. Jedoch muss hier zwischen zwei Fetteinlagerungen unterschieden werden, die verschiedene Folgen auf unseren Körper und unsere Gesundheit haben: Subkutanes Fett ist der klassische und damit sichtbare Bauchspeck. Vielen Menschen finden diesen störend, jedoch bringt diese Art von Fett auch positive Eigenschaften mit sich: Energie wird gespeichert und die Körpermitte warmgehalten.

Das viszerale Fett kann dagegen gesundheitsschädlich sein. Diese Fetteinlagerungen befinden sich in der Bauchhöhle und lagern sich an den inneren Organen ab. Zu viel davon kann negative Folgen haben: ungesunde Fettsäuren und entzündungsfördernde Stoffe werden freigesetzt. Dadurch entstehen Entzündungen und Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz und viele mehr.

Beim Männern fördert zu viel Bauchfett noch ein ganz anderes Problem zutage: Bauchspeck kann die Erektionsfähigkeit negativ beeinflussen, bis hin zum Verlust der Potenz.

Doch ab wann gilt Bauchfett als gesundheitsgefährdend? Während der BMI einen ersten Richtwert hierzu abgibt, kann der Bauchumfang weitere Aufschlüsse darüber geben. So gilt bei Frauen ein Umfang von 88 Zentimetern, bei Männern von 102 Zentimetern als gefährlich.

+ Mit effektiven Bauchübungen wird die Körpermitte gestärkt, die Muskelmasse nimmt zu. Dadurch wird die Fettverbrennung angekurbelt. © Milkos / PantherMedia

Wie kann ich Bauchfett verlieren? Tipps und Tricks zum Abnehmen

Wer am Bauch abnehmen und den Pfunden den Kampf ansagen möchte, muss seinen Lebensstil ändern. Lesen Sie im Folgenden ein paar Tipps und Tricks, wie Sie effektiv abnehmen können.

Körperliche Aktivität: Damit werden nicht nur die Fettreserven mobilisiert, zudem wird auch der Stresshormon Cortisol abgebaut.

Gesündere Ernährung: Wer abnehmen will, sollte nicht weniger essen, nur anders. Lieber Hülsenfrüchte, Nüsse, mageres Fleisch, Gemüse und Milchprodukte statt Nudeln, Brot, Schweine- oder Rindfleisch und Süßigkeiten sowie Alkohol.

Nehmen Sie genügend Magnesium zu sich! Magnesium reguliert den Herzschlag und die Blutzuckerwerte und kann somit auch beim Abnehmen helfen.

Muskeln aufbauen! Wer Muskeln aufbaut, nimmt schneller ab! Denn mit jedem Kilogramm Muskelmasse steigert sich der Grundumsatz um rund 100 Kilokalorien. Der Körper benötigt mehr Energie und greift auf die Fettreserven zurück. Ran an den Bauchspeck! Wie viel Energie unser Körper tatsächlich benötigt, lässt sich mit einer kinderleichten Grundumsatz-Formel berechnen.

Den Stoffwechsel mit heißem Zitronenwasser anregen! Direkt nach dem Aufstehen Trinken bewirkt wahre Wunder. Lauwarmes Zitronenwasser kurbelt den Fettstoffwechsel sofort an und liefert zudem wichtiges Vitamin C.

Kann ich gezielt am Bauch abnehmen?

Es gibt unzählige Fitnessübungen für eine starke Körpermitte. Mit effektiven Bauchübungen nimmt die Muskelmasse zu, das Körperfett entsprechend ab. Allerdings kann man nicht gezielt am Bauch abnehmen. Der Körper bedient sich an allen Fettreserven. Daher ist es umso wichtiger, die Muskeln im ganzen Körper zu stärken. Der Sixpack ist vergleichsweise eine kleine Muskelgruppe des Körpers, während die Beinmuskulatur einen großen Anteil an der körperlichen Muskelmasse ausmacht. Starke Beine führen demnach zu einem höheren Energieumsatz und damit zu mehr Fettverlust am Bauch.

Wer nachhaltig Bauchfett verlieren möchte, benötigt neben Motivation, Durchhaltevermögen und Zeit auch oft klare Anweisungen. Wann soll ich was trainieren? Welche Ernährung ist abends richtig und wichtig? Fragen über Fragen. Im Internet kursieren zahlreiche Kurse und Programme, die vieles versprechen, jedoch selten nachhaltig sind. Die Folge: Mehr Frust, mehr Gewicht und ein geringeres Selbstwertgefühl. Führende Spezialisten haben nun einen Online-Kurs entwickelt, der Ayurveda integriert – so kommen Sie zum Wunsch-ICH.

+ Wer Bauchfett verlieren möchte, muss seinen Lebensstil ändern. Dazu gehört auch der Verzicht auf Süßigkeiten. © DimaBaranow/PantherMedia

Nachhaltig abnehmen in 21 Tagen – der „Body & Mind“

Mit dem Kurs „Body & Mind“ können Sie in 21 Tagen nachhaltig abnehmen. Zwei der besten Spezialisten aus der Psychologie und Medizin haben hierfür ein ayurvedisch inspiriertes Abnehm- und Wohlfühlprogramm entwickelt. Der 21-Tage-Kickstart ist in diesem Bereich der erst deutschsprachige Online-Kurs.

Dieses Programm wurde mit Dr. Ulrich Bauhofer entwickelt, Deutschlands bekanntestem Ayurveda-Mediziner. Neben den Grundlagen des Ayurveda findet in diesem Kurs eine Kombination aus Psychologie und Medizin statt. Kursteilnehmer erfahren klare Handlungsempfehlungen, die insbesondere gut in den Alltag integriert werden können.

Zum kostenlosen Körpertypen-Test

Das sind die Grundpfeiler für den Erfolg des Online-Kurses:

Ernährung (inkl. Grundlagen des Ayurveda) Bewegung Verständnis für Körper und Seele Motivation und Durchhaltevermögen

Wie ist der Online-Kurs „Body & Mind“ aufgebaut?

Das Programm setzt stark auf die individuellen Bedürfnisse eines jeden Menschen. Denn jeder Körper reagiert unterschiedlich und hat andere Bedürfnisse, um dem Bauchfett effektiv zu Leibe zu rücken. Deshalb erhält jeder Kursteilnehmer zunächst einen individuellen Körpertypen-Test und zusätzlich spannende Bewegungsmodule, Lifehacks, um den Stoffwechsel anzukurbeln und Soforthilfe gegen Heißhungerattacken. Durch die Einbindung von psychologischen Elementen werden Trainierende ihren Körper und Geist besser verstehen können. Fragen, wie „Warum kann ich nicht wie gewünscht abnehmen?“, werden beantwortet.

Das Besondere am Online-Kurs „Body & Mind“ liegt dabei in seiner Einfachheit. Essen ist erlaubt, dabei sind keine exotischen Gerichte notwendig und keine schweißtreibenden Hardcore-Workouts. Das Programm ist leicht umzusetzen und lässt sich problemlos in unseren stressigen Alltag integrieren.