Eines teilen alle Eltern: die Krux mit dem Schlaf ihres Babys. Was Sie tun können, damit ihr Kind nicht aufwacht, sobald es abgelegt wird.

So süß die Kleinen auch sind und so sehr ihre Eltern sie lieben, so schwer kann es in manchen Alltagssituationen sein. Gerade wenn das Baby noch klein ist, es sich außer durch Schreien und Weinen noch nicht bemerkbar machen kann und seine Tag-Nacht-Zeiten die Eltern schon mal an den Rand der Verzweiflung bringen. Für hilfreiche Tipps sind Eltern immer dankbar – beispielsweise, wenn es darum geht, wie sie das Kind dazu bringen, mit dem Weinen aufzuhören, ob es sinnvoll ist, das Baby mit ins Elternbett zu legen oder wie das Baby möglichst schnell einschlafen kann. Eine Schlafexpertin teilt ihr Wissen in sozialen Netzwerken und zeigt Eltern hilfreiche Tipps, wie diese unter anderem ihr Baby zum Schlafen bringen.

Baby wacht immer auf: Einfacher Tipp vom Schlafcoach kann helfen

+ Schön, wenn das Baby auf dem Arm der Mutter oder des Vaters einschläft – schwierig allerdings, dass es eigentlich immer wieder aufwacht, sobald es abgelegt wird. (Symbolbild) © dimarik/Imago

Ein Thema gibt es immer, das Eltern beschäftigt und für das sie eine Lösung suchen oder Hilfe benötigen: sei es beim Thema Verdauung des Babys, wie lange Stillen und wann Abstillen sinnvoll ist oder wann das Baby im Schlaf unbeaufsichtigt sein darf.

Im Kleinkindalter sind es dann Wutanfälle, die Eltern ratlos werden lassen oder die Frage, was zu tun ist, dass das Kind mehr auf die Eltern hört und welche Tipps helfen, damit es weniger frech ist. In Sachen Unterstützung rund um den Schlaf von Babys und Kleinkindern hat sich die zertifizierte Baby- und Kleinkindschlafcoach sowie Still- und Babytrageberaterin Nicola Hengels-Stitou aus Lüneburg einen Namen gemacht und gibt regelmäßig auf Instagram wertvolle Impulse zum Thema, wie im folgenden Videoclip.

„Wacht Dein Baby auf, sobald Du versuchst, es abzulegen?“

