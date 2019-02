Dieser Anblick eines Neugeborenen jagt Menschen weltweit einen Schauer über den Rücken

Gruselig

Manchmal müssen Babys per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden - doch Klein-Noah kam sogar mit einer intakten Fruchtblase. (Symbolbild)

Diese Bilder sind so selten wie faszinierend: Ein Junge ist jetzt in Brasilien zur Welt gekommen - und sein Anblick lässt einem im ersten Moment den Atem stocken.

Der kleine Noah ist von Geburt an etwas ganz Besonderes: Schließlich ist er nur eines von 100.000 Babys auf der ganzen Welt, das in einer intakten Fruchtblase geboren wurde. Am 1. Januar 2019 wurde der Junge in einem brasilianischen Krankenhaus per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht. Anwesend war auch eine Fotografin namens Jana Brasil, die die atemberaubenden Szenen mit ihrer Kamera festhielt.

Kleiner Junge wird in intakter Fruchtblase geboren - das Netz flippt über Bilder aus

Ihre Fotos sind so einzigartig, dass sie nun um die Welt gehen - und zahlreich auf sozialen Netzwerken geteilt werden. Schließlich ist darauf zu sehen, wie der kleine Junge von den Ärzten aus dem Bauch der Mutter geholt wird - und der Anblick lässt einem im ersten Moment einen Schauer über den Rücken laufen. Schließlich wirkt es so, als würde das Baby von der Fruchtblase, die ihn immer noch umhüllt, erstickt werden.

Klein-Noahs Augen sind geschlossen, seine Zunge hängt ein wenig aus seinem Mund. So habe er der Fotografin zufolge "Grimassen geschnitten und ein wenig geschmollt. So etwas habe ich noch nie gesehen", berichtet die britische Sun.

Doch was auf den ersten Blick so gefährlich scheint, ist es keineswegs. Allerdings kann die Fruchtblase nicht von alleine reißen, das heißt, die Ärzte müssen sie erst einmal mechanisch öffnen.

Für Noahs Mutter Monyck Valasco ein herzergreifender Augenblick: "Ich habe gesehen, wie er geboren wurde und habe viel geweint. Diese Emotionen sind unbeschreiblich", schließt Valasco.

