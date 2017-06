Auch nach sechs Jahren: McDonald's Happy Meal schimmelt nicht

Ekliges Experiment

+ © Pixabay So sehen Chicken Nuggets beim Kauf aus. Und wie sich herausstellt auch sechs Jahre später. © Pixabay

Ein McDonald's-Menü, das sechs Jahre später noch immer genauso aussieht wie am ersten Tag? Eigentlich unglaublich! Doch ein Experiment beweist das Gegenteil.

Man kennt das ja aus der Werbung. Oft halten Lebensmittel nicht das, was die Bilder auf der Verpackung versprechen. Daran haben wir uns als Konsumenten bereits gewöhnt. Dass eine Mahlzeit aber auch nach sechs Jahren noch so aussieht wie am ersten Tag, das ist einfach nur noch eklig.

Da kann doch dann etwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Das dachte sich vermutlich auch eine US-amerikanische Chiropraktikerin über ihr sechs Jahre altes McDonald's-Essen, das einfach nicht schimmeln wollte.

Sechs Jahre alte Pommes und Chicken McNuggets: Kein Schimmel weit und breit

Das Happy-Meal, bestehend aus Pommes und Chicken Nuggets, ließ die Amerikanerin aus einer Experimentierfreude heraus über mehrere Jahre hinweg im Büro stehen. Anschließend war es weder verrottet, verformt oder zersetzt. Auch kein Schimmel war zu sehen, nur eine leichte Trockenheit.

Im Netz veröffentlichte die Dame ein Foto ihres Experiments. Dazu schreibt sie unter anderem: "Wir haben dieses Experiment gemacht, um unseren Patienten zu zeigen, wie ungesund dieses 'Essen' ist. Besonders für unsere Kinder! In diesem Essen stecken so viele Chemikalien! Esst lieber richtiges Essen wie Äpfel, Bananen, Karotten oder Sellerie."

Kein Schimmel, keine Zersetzung: Sind wirklich Chemikalien schuld?

In der Vergangenheit machten immer wieder Bilder von auch nach Jahren oder Jahrzehnten unverändertem McDonald's-Essen die Runde. Zum Beispiel im April 2013, als ein sogar 14 Jahre alter Burger noch so aussah wie am Tag des Kaufes.

Doch warum schimmeln Lebensmittel von McDonald's scheinbar nicht? Wie die amerikanische Chiropraktikerin führen auch andere das Phänomen auf die vielen Chemikalien zurück. Tests haben aber ergeben, dass McDonald's-Fastfood nicht mehr Chemikalien enthält als andere Fertiggerichte. Es liegt eher an der Umgebung. Schimmel kann nur entstehen, wenn es feucht ist. Wenn das Essen schlicht austrocknet, eben nicht. Laut Gesundheitsexperten sorgt aber auch der höhere Salzgehalt bei McDonalds-Essen dafür, dass Schimmel weniger Chancen hat.

Gespaltene Reaktionen aus dem Netz

Das Foto des Experiments wurde inzwischen bereits fast 623.000 Mal geteilt. Auch ein Fernsehsender griff das Thema auf. Die Meinungen bei Facebook und im Netz sind aber gespalten. Die meisten sind sich einig, dass das einfach nur widerlich sei und zeigen sich schockiert. Andere hingegen halten das Experiment und Foto für eine Fälschung. Ein Kommentator kann das wiederum kaum glauben: "Ich komme nicht darüber hinweg, wie viele Leute sagen, das sei nicht wahr. Es ist, als wollten sie McDonald's verteidigen."

Von Matthias Opfermann