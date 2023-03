Altern: Fünf Faktoren für idealen Schlaf, die Leben verlängern können

Neue Studienergebnisse

Gesunder Schlaf tut Körper und Wohlbefinden gut. Wie er laut einer aktuellen Studie zudem Leben verlängern kann, erfahren Sie in diesem Artikel.

Viele Menschen träumen davon, gesund zu altern und die gesunde Lebenszeit zu verlängern. Heutzutage gibt es Erkenntnisse darüber, dass beispielsweise die richtige Ernährung den Alterungsprozess aufhalten kann. Dabei kommt es nicht nur auf die Lebensmitttel, sondern auch auf die Ernährungsweise an. So kann mithilfe von Fasten die Alterung zum Beispiel gebremst werden. Außerdem spielt auch Bewegung eine entscheidende Rolle, denn schnelles Gehen soll das Leben verlängern können. Ein weiterer Aspekt ist der Schlaf: Gesunder Schlaf ist nicht nur wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Wie Forscher herausgefunden haben, kann ein idealer Schlaf lebensverlängernd wirken.

In ihrer Studie, die laut einer Pressemitteilung auf dem Fachportal Science Daily demnächst auf einem Kongress des American College of Cardiology (ACC) mit dem Weltherzverband (World Heart Federation) vorgestellt wird, werteten US-Forscher Daten von über 170.000 Menschen aus. Die Teilnehmer waren im Durschnitt 50 Jahre alt und hatten zwischen 2013 und 2018 an einer Umfrage der US-Behörde „Centers for Disease Control“ teilgenommen. Dabei wurden auch Fragen zum Schlaf und ihren Schlafgewohnheiten beantwortet. Da während dieser Zeit fast 8.700 Teilnehmer starben, war es den Wissenschafltern möglich, einen Zusammenhang zwischen Tod und Schlafqualität zu untersuchen.

