Ärztemangel auch zunehmend in Städten: Bericht zeigt, welche zwei Hauptprobleme Bürger belasten

Arztsuche als Odyssee

Ärztesuche wird immer öfter zur „Odyssee“: Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) zeigt im Rahmen des Jahresberichts 2022, wie stark ausgeprägt der Leidensdruck bei Patienten wirklich ist.

Im Notfall sollte immer die 112 gewählt werden – etwa bei Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall. Aber was, wenn man nicht lebensbedrohlich krank ist, aber trotzdem schnelle Hilfe sucht? Dann sollen Terminservicestellen die richtige Anlaufstelle sein. Deren Aufgabe ist es, gesetzlich Krankenversicherten zeitnah einen Termin beim Hausarzt, Kinderarzt, Facharzt oder Psychotherapeuten zu vermitteln. Unter der Rufnummer 116 117 erreichen Sie die für Sie zuständige Terminservicestelle.

Doch die 2019 eingeführten Terminservicestellen haben bisher keine durchschlagende Wirkung erzielt, heißt es vonseiten der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD). Die Folgen: „Leider wird die Suche nach Hausärzten, Fachärzten oder Psychotherapeuten für viele Menschen zunehmend zu einer Odyssee“, erklärt Thorben Krumwiede, Geschäftsführer der UPD, in einer Pressemitteilung der gemeinnützigen GmbH. Gerade körperlich oder psychisch chronisch erkrankten Menschen sei eine langwierige und komplizierte Suche nach qualifizierten Leistungserbringern aber nicht zuzumuten, so Krumwieder weiter.

Die Betroffenen wenden sich in ihrer Verzweiflung vermehrt an die UPD.

Existenzängste waren häufig Anlass für Beratungen

Niemals zuvor habe man „so viele und intensive Gespräche zu psychosozialen Themen geführt“, zitiert der Tagesspiegel UPD-Geschäftsführer Krumwiede bei der Präsentation des Jahresberichts 2022. Am Ende waren es über 6.000 solcher weit übers Gesundheitsrechtliche hinausgreifende Beratungen, heißt es weiter.

+ Oft ist Geduld gefragt, wenn man telefonisch einen Arzttermin vereinbaren möchte.

Auffällig war unter anderem, dass psychosoziale Probleme häufig Thema der Beratungen waren. Im UPD-Monitor heißt es: „Deutlich häufiger als zuvor berichteten Ratsuchende 2022 von Existenzängsten, weil ihre soziale und wirtschaftliche Absicherung gefährdet war – zum Beispiel, wenn es Probleme beim Bezug von Kranken- oder Pflegegeld gab. Beraterinnen und Berater berichten von zunehmend langen und intensiven Gesprächen mit Ratsuchenden mit schweren Belastungen. Die Ratsuchenden schilderten zum Beispiel, ihren Lebensmut verloren zu haben oder sie hatten Angst, ihre Rechnungen nicht bezahlen zu können oder sich nicht mehr ausreichend mit Lebensmitteln versorgen zu können. Andere fürchteten, dass das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt und ihre gesundheitliche Versorgung nicht mehr gesichert ist“.

Immer häufiger Probleme bei der Hausarztsuche – auch in Städten

Ein weiterer häufiger Grund für die Kontaktaufnahme: Menschen haben große Probleme, den richtigen Ansprechpartner für ihr gesundheitliches Problem zu finden. „Diese Menschen haben in vielen Fällen bereits eine lange Odyssee hinter sich. Psychisch kranke Menschen bringen oft nicht die Kraft auf, die Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Psychotherapieplatz zu bewältigen. Menschen mit chronischen Erkrankungen sind verzweifelt, wenn ihre weitere Versorgung gefährdet scheint, weil sie keine Hausarztpraxis finden“.

Lange Wartelisten bei Facharztpraxen sind seit langem ein Problem. Doch zunehmend zeichnen sich auch Schwierigkeiten bei der Hausarzt- und Kinderarztsuche ab, so die UPD. „Während diese Probleme in den vergangenen Jahren vor allem aus dem ländlichen Bereich und von Menschen mit eingeschränkter Mobilität berichtet wurden, kommen in der Beratung nun auch Fragen aus dem städtischen Raum und aus allen Bevölkerungsgruppen an“.

