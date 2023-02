Abnehmen ohne Sport: Zehn Tipps, mit denen es gelingen kann

5 von 10

Selbst wenn Sie ein Sportmuffel sind, kann ein wenig Bewegung nicht schaden. Dafür müssen Sie aber nicht extra ins Fitnessstudio gehen. Integrieren Sie diese einfach in Ihren Alltag, indem Sie anstelle des Aufzugs die Treppen nehmen. Oder steigen Sie eine Haltestelle früher aus und spazieren das letzte Stück nach Hause. So kurbeln Sie Ihren Stoffwechsel an und das Abnehmen gelingt auch ohne Sport.

