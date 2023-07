Gewichtsreduktion

Manche Diät-Tricks helfen vielleicht kurzfristig: Wer jedoch nachhaltig abnehmen möchte, sollte davon lieber die Finger lassen.

Diäten gibt es wie Sand am Meer. Viele versprechen eine schnelle und erfolgreiche Gewichstsreduktion. Doch meistens sind diese Formen zum Abnehmen weder gesund noch nachhaltig. Ein Ernährungsexperte klärt darüber auf, welche Tipps man besser nicht befolgen sollte.

Diät-Irrtümer: Fünf angebliche Tricks beim Abnehmen, die nicht funktionieren

Laut Fitnessberater Jan Bahmann gegenüber Focus Online können Diäten langfristig nicht den Gewichtsverlust bringen, den sie versprechen. „Stattdessen ist der Jo-Jo-Effekt häufig vorprogrammiert“, sagt der Experte. Deshalb rät er von folgenden fünf Diät-Tipps eher ab.

1. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit und hilft beim Abnehmen

Ein reichhaltiges und gesundes Frühstück soll angeblich den Ruheumsatz den ganzen Tag über ankurbeln. Allerdings konnten Wissenschaftler keinen signifkanten Unterschied im Ruheumsatz bei Frühstückern und Nicht-Frühstückern feststellen. Demnach ist es ratsam, bei der ersten Mahlzeit des Tages nach seinen eigenen Vorlieben zu gehen und selbst zu entscheiden, ob man mit oder ohne Frühstück in den Tag startet.

2. Detox-Diäten unterstüzten eine langfristige Gewichtsreduktion

Lange Zeit wurde angenommen, dass Leber und Nieren Unterstützung beim Ausscheiden von Giftstoffen aus dem Körper benötigen. Sogenannte Detox-Diäten sollten dabei helfen. Diese Annahme beruht jedoch auf einem Irrtum. Zwar können solche Diäten vorübergehend zu einem Gewichtsverlust führen. Aufgrund des Verzichts vieler Lebensmittel führen sie jedoch häufig zum bekannten Jojo-Effekt.

3. Kohlenhydrate vor dem Schlafen machen dick

Angeblich soll ein kohlenhydratreiches Abendessen zu einer Gewichtszunahme führen und dick machen. Der Grund dafür soll im Stoffwechsel liegen, der während des Schlafs langsamer arbeitet. Dabei handelt es sich allerdings um einen weiteren Diät-Irrtum. Denn die Aktivität des Stoffwechsels im Schlaf hängt vom eigenen Körpergewicht ab. Im Gegensatz zu schlanken Personen haben Menschen, die tendenziell übergewichtig sind, einen eher trägen Stoffwechsel im Schlaf. Demzufolge kann es zu einer Gewichtszunahme nicht aufgrund der Kohlenhydrate, sondern durch eine unnötige Kalorienaufnahme am Abend kommen.

4. Wer Weißmehl- gegen Vollkornprodukte austauscht, nimmt automatisch ab

Vollkornprodukte sind aufgrund ihrer höheren Konzentration an Mikronährstoffen und Ballaststoffen die gesündere Wahl, wenn es um Getreideprodukte geht. Allerdings reicht es für eine Gewichtsreduktion nicht aus, Weißmehlprodukte durch Vollkornprodukte zu ersetzen. Stattdessen sollten sie in eine ausgewogene und kalorienbewusste Ernährungsweise – in Kombination mit ausreichend Bewegung – integriert werden.

5. Viel Wasser trinken kurbelt den Gewichstverlust an

Zu einer gesunden Ernährungsweise gehört auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Bei einer gewünschten Gewichtsreduktion sollte man kalorienreiche Säfte und Limonaden durch Wasser ersetzen. Der Flüssigkeitsbedarf eines Menschen ist jedoch individuell und kann nicht pauschalisiert werden, da er von verschiedenen Faktoren abhängt.

Gesund abnehmen: Zehn Lebensmittel, die verträglicher sind, wenn Sie diese roh verzehren Blumenkohl ist gesund, kalorienarm und lässt sich einfach zubereiten. Das Gemüse muss nicht einmal gekocht werden. Als Reis-Alternative oder im Salat enthält Blumenkohl zahlreiche Mineralstoffe, sowie Vitamin C und B. Diese sind wichtig für das Bindegewebe. Mit nur 22 Kalorien pro 100 Gramm ist der Kohl zudem besonders kalorienarm. © Westend61/Imago Rote Beete steckt voller wichtiger Nährstoffe wie sekundäre Pflanzenstoffe, Eisen und Vitamin C. Doch rote Beete wird von vielen Menschen nur gegart verzehrt. Dabei ist die Knolle roh deutlich gesünder. Grund dafür ist, dass beim Kochen Flavonoide, Folsäure und Vitamin C verloren gehen. Die Rübe kann beispielsweise im Salat oder als Smoothie roh verzehrt werden. © WavebreakmediaMicro/Imago Roher Fenchel ist gut verträglich und leicht verdaulich. Besonders gesund ist es, ihn roh zu essen. Denn die Knollen enthalten eine Menge Magnesium, Kalzium und Vitamin C. Im Fenchel sind zudem ätherische Öle wie Fenchon, Anethol und Myrcen zu finden, die bei Verdauungsbeschwerden helfen sollen. Hitze kann dagegen den Gehalt bestimmter Nährstoffe wie Vitamin C reduzieren. © Auremar/Imago In Paprika ist besonders viel Vitamin C enthalten. Wird das Gemüse roh gegessen, deckt schon eine halbe Paprika den Tagesbedarf an Nährstoffen, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) berichtet. Das hitzeempfindliche Vitamin wird allerdings beim Kochen zerstört. Aus diesem Grund sollte Paprika lieber roh gegessen werden. © Francis Joseph Dean/Dean Picture/Imago Grünkohl auf dem Schneidebrett Grünkohl enthält roh eine hohe Menge Glucosinolate, welche wichtig für das Immunsystem sind und eine antibiotische Wirkung haben. Hitze kann zudem den Gehalt an Vitaminen und Nährstoffen wie Vitamin C, Potassium, Magnesium, Eisen und Zink ersetzen. © Y Resolution/Imago Geschnittene, rote Zwiebel Zwiebeln gehören ebenfalls zu den Lebensmitteln, die roh mehr gesunde Inhaltsstoffe besitzen als gekocht. Verschiedene Vitamine, Antioxidantien und das enthaltene Kalium machen die Zwiebel so gesund. Thiosulfinate sind zudem Nährstoffe, die in der rohen Zwiebel helfen, Entzündungen und Tumorwachstum zu hemmen. Wer keine ungekochten Zwiebeln mag, kann diese alternativ auf niedriger Temperatur kurz andünsten. Das Anschwitzen erhöht die Freisetzung von Flavonoiden, welche laut den Experten von Öko-Test die körpereigene Abwehr stärken und Allergieauslöser hemmen. © breitformat/Imago Glas Karottensaft Karotten sind reich an Vitamin A, welches die Augen und die Haut vor schädlichen UV-Strahlen und freien Radikalen schützt. Möhren sind sowohl roh als auch gegart gesund. Beim Kochen gehen allerdings einige der wichtigen Nährstoffe verloren. © 5second/Imago Zucchini auf Brett Zucchini kann anders als viele denken, auch roh gegessen werden. Das grüne Gemüse ist roh sogar besonders gesund, da es ungekocht unter anderem Eisen, Vitamin A und Vitamin C enthält. Die wichtigen Inhaltsstoffe befinden sich gerade in der Schale. Aus diesem Grund sollte man Zucchinis vor dem Verzehr keinesfalls schälen. Vorsichtig sein sollten Verbraucher laut Öko-Test lediglich, wenn die Zucchini einen bitteren Geschmack hat. In diesem Fall haben sich Bitterstoffe, sogenannte Cucurbitcaine, bereits freigesetzt. © Westend61/Imago Es ist ein Brokkoli zu sehen. Obwohl das Gemüse bei den meisten gekocht auf den Tisch kommt, kann Brokkoli auch roh gegessen werden. Das Kohlgewächs enthält zahlreiche Nährstoffe wie B-Vitamin, Vitamin C, E und K, Kalium, Calcium sowie Beta-Carotinen. Brokkoli ist zudem reich an Ballaststoffen und Antioxidantien, auch sekundäre Pflanzenstoffe genannt, die den Körper vor freien Radikalen schützen. Roh ist Brokkoli besonders gesund, denn so bleiben die meisten Vitamine – vor allem das hitzeempfindliche Vitamin C – und Mineralstoffe erhalten. © Moodboard/Imago Diverse Knoblauchzehen, die aus einem kleinen Korb gefallen sind. Schon beim Schneiden des Knoblauchs wird der Stoff Allicin freigesetzt, welcher laut der Apotheken Umschau wichtig für die Herzgesundheit ist und das Krebsrisiko senken kann. Erhitzen zerstört den Nährstoff allerdings und er geht verloren. Wer Knoblauch nicht roh essen möchte, kann die pürierten Zehen dem NDR zufolge schonend in Öl andünsten. Dabei werden die unangenehmen Schwefelverbindungen zerstört und der Geschmack wird milder, ohne die gesunden Inhaltsstoffe zu zerstören. © Miroslawa Drozdowski/Imago

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unserer Redaktion leider nicht beantwortet werden.

