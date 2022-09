Abnehmen: Essen Sie zu wenig? Fünf mögliche Anzeichen

Körper schickt Warnsignale

+ © NomadSoul/IMAGO Ein zu großes Kaloriendefizit kann zu Müdigkeit, Erschöpfung und Haarausfall führen. © NomadSoul/IMAGO

Sie essen wenig, machen viel Sport und nehmen trotzdem nicht ab? Dann kann es sein, dass Ihre Kalorienzufuhr zu gering ist.

Die Rechnung ist eigentlich ganz einfach: Wer abnehmen will, der sollte weniger Kalorien zu sich nehmen, als er verbrennt. Dabei reicht ein Kaloriendefizit von 200 bis 300 Kalorien am Tag bereits aus, um langfristig und auf gesunde Weise Gewicht zu verlieren. Wenn Abnehmwillige es allerdings übertreiben, kann das Kaloriendefizit schon mal zu groß ausfallen. In diesen Fällen sollte die Tageszufuhr wieder erhöht werden.

An welchen Anzeichen man erkennt, ob man zu wenig isst, verrät 24vita.de.

Wer regelrecht hungert, nicht auf seine Nährstoffbilanz achtet und zusätzlich auch noch exzessiv Sport treibt, kann schnell in die Abnehm-Falle tappen. Auch wenn Sie anfangs noch einige Kilos verlieren, so passt sich der Stoffwechsel irgendwann an die geringe Energiezufuhr an und der gewünschte Effekt bleibt aus. Dann verbrennt der Organismus schließlich weniger und legt Reserven zur Selbsterhaltung an, um nicht zu verhungern. Nicht selten stockt das Abnehmen dann bei einem bestimmten Gewicht und es tut sich trotz Disziplin nichts mehr.

