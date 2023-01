Abnehmen mit Intervallfasten: Kaffee ist erlaubt und kann sogar helfen, Fett zu verbrennen

Gewicht verlieren

Um Gewicht zu verlieren, probieren Menschen verschiedenste Methoden, Intervallfasten ist eine davon. Welche Lebensmittel erlaubt sind.

Intervallfasten ist nicht nur unter Abnehmwilligen bekannt und beliebt – sofern man das von einer Diät überhaupt sagen kann. Auch Ernährungsmediziner stellen fest, dass diese Methode, Gewicht zu verlieren, schonend und besser für die Gesundheit ist als so manche Crash-Diät. Dabei schwören manche auch auf Abnehm-Methoden wie warmes Zitronenwasser oder Espresso auf Orangensaft.

Was bedeutet Intervallfasten nun aber genau und welche Lebensmittel sind während der Zeit erlaubt?

Intervallfasten: Welche Methoden werden empfohlen?

+ Ist Kaffee während des Intervallfastens erlaubt? (Symbolbild) © Uwe Umstätter/Imago

Fasten heißt zunächst Verzicht auf Nahrung bzw. Nährstoffe. Bestimmte Speisen, Getränke wie Säfte und Alkohol werden dann für eine bestimmte Zeit nicht konsumiert. Beim Intervallfasten purzeln schon mal mehrere Kilos. Dafür werden die drei bekanntesten Varianten unterschieden: 16 zu 8, 5 zu 2 sowie 1 zu 1.

Abnehmen: Mit welchem Saft, Shake und Tee Sie bis zu vier Kilo Gewicht verlieren können Viele Kaffeeliebhaber möchten beim Abnehmen nur ungern auf ihre zwei bis drei Tassen pro Tag verzichten. Umso besser zu wissen: Kaffee kann Ihnen helfen, abzunehmen. Denn Koffein kurbelt durch Ketose die Fettverbrennung an. Kaffee mit Zitronensaft oder Orangensaft soll die Wirkung sogar noch verstärken. Trinken Sie dafür nur schwarzen Kaffee, das heißt verzichten Sie auf Kalorien durch Milch und Zucker. Kaffee regt zwar den Stoffwechsel an und hemmt den Appetit, doch den Effekt des Abnehmens erzielen Sie am ehesten in Kombination mit der entsprechenden Ernährung von weniger als 1500 Kalorien täglich. Ersetzen Sie auch zusätzlich eine Mahlzeit pro Tag durch Obst- oder Gemüse-Shakes. © Cavan Images/Imago Wie wäre es denn mit einem selbstgemachten, grünen Smoothie zum Abnehmen? Der Diät-Shake ersetzt eine ganze Mahlzeit und schmeckt dabei so lecker. Ob zum Frühstück, Mittagessen oder Abendessen – der grüne Smoothie ist durch seine ausgewogene Rezeptur mit Spinat, Haferflocken und Blaubeeren ideal als vollständige Mahlzeit, hat aber weniger Kalorien als ein durchschnittliches Gericht. Apfel-, Grapefruit- und Zitronensaft sorgen für den extra Vitaminkick. Welche Zutaten Sie für ca. vier Shakes benötigen: 250 g Blattspinat (frisch oder TK), 5 EL Haferflocken, 2 Bananen, 300 g Blaubeeren, 200 ml Apfelsaft, 150 ml Grapefruitsaft, 600 ml Wasser, 4 EL Mandelmus, etwas Zitronensaft (nach Belieben). Nun den Spinat auftauen oder waschen und abtropfen lassen. Bananen schälen und in Scheiben schneiden. Beeren waschen, mit dem Apfel-, Grapefruitsaft und Zitronensaft zu 600 ml Wasser in den Mixer geben. Beeren, Bananen, Haferflocken, Mandelmus sowie Spinat dazu geben, erst auf kleiner Stufe, dann auf höchster Stufe fein pürieren, bis der Shake schön cremig wird. Nach Belieben noch etwas Wasser zum Verdünnen hinzugeben und erneut kurz mixen. © Sandra Roesch/Imago Trinken Sie morgens etwa 30 Minuten vor dem Frühstück auf nüchternen Magen Zitronenwasser, das regt den Stoffwechsel an und unterstützt beim Abnehmen. Achten Sie dabei auf eine warme Wassertemperatur, denn Wärme fördert die Verdauung. Bereits der Saft einer Zitrone enthält 25 mg Vitamin C und deckt so bereits 25 Prozent der empfohlenen Tagesmenge ab. Die in Zitronen enthaltene große Menge an Vitamin C ist wichtig für die Hormonproduktion, nicht nur für das Glückshormon Serotonin, auch für den Neurotransmitter Noradrenalin, der den Stoffwechsel und die Fettverbrennung ankurbelt. Gleichzeitig wird das Sättigungsgefühl aktiviert. Das hat zur Folge, dass Sie letztlich kleinere Portionen und so auch weniger Kalorien zu sich nehmen. Und so geht es: eine Zitrone auspressen und mit ca. einem halben Liter warmen (nicht kochenden) Wasser mischen, in ein Glas geben, trinken und den Effekt fast unmittelbar spüren. © Mint Images/Imago Auch ein Zitronen-Ingwer-Wasser kurbelt den Stoffwechsel an und unterstützt beim Abnehmen. Die Ingwerwurzel wirkt anregend auf die Speichel- und Magensaftproduktion. Trinken Sie den Saft über den Tag verteilt oder vor einer Mahlzeit, so kann diese auch besser verdaut werden. Die vitaminreiche Mischung lässt sich ganz einfach zubereiten – Sie benötigen für alle Schritte nur etwa fünf Minuten. Auch lässt sich das Ingwer-Zitronenwasser ganz einfach am Morgen für den gesamten Tag ansetzen. So bereiten Sie Ihr Ingwer-Zitronenwasser zu: Für einen halben Liter kühles oder warmes Wasser benötigen Sie eine Zitrone und etwa ein daumengroßes Stück Ingwer. Zerreiben Sie das Stück Ingwer am besten ganz fein, so können die Inhaltsstoffe leichter vom Wasser aufgenommen werden. Geben Sie den zerriebenen Ingwer ins Wasser oder übergießen diesen damit und lassen das ganze 15 Minuten ziehen. Pressen Sie die Zitrone aus und mischen den Saft zum Schluss mit dem Ingwer-Wasser. © Westend61 / Imago Karotten-Ingwer-Saft. Wenn Sie weniger auf Zitronen setzen möchten, aber Ingwer mögen, lässt sich dieser auch mit Karotten zu einem Shake kombinieren. Ingwer-Karottensaft ist kalorienarm und eignet sich besonders gut zum Abnehmen. Karotten enthalten nur etwa 26 Kilokalorien pro hundert Gramm. Zudem sind sie reich an Eisen, Kalium, Kalziu sowie Vitaminen und enthalten auch den Ballaststoff Pektin, der im Magen-Darm-Trakt aufquillt und so das Sättigungsgefühl anregt. Pektin hemmt zudem die Fettverdauung und unterstützt den Abbau von Fettzellen. Dadurch verbessert es die Darmflora und wirkt entgiftend. Ersetzen Sie Ihr Frühstück oder Abendessen mit einem Ingwer-Karotten-Powerdrink, dann zeigt sich der Effekt nach ca. zwei Wochen mit möglicherweise zwei bis drei Kilo Gewicht weniger auf der Waage. Für bis zu drei Shakes benötigen Sie folgende Zutaten: 500 g Möhren oder Karotten, 1 Apfel, 2 Stiele Zitronenmelisse, 10 g Ingwerwurzel (1 Stück), 1 TL Leinöl, Rapsöl oder Olivenöl, 1 EL Zitronensaft (nach Belieben). Putzen Sie die Möhren beziehungsweise Karotten gründlich, waschen, vierteln und entkernen den Apfel. Anschließend die Zitronenmelisse waschen und trocken schütteln sowie den Ingwer schälen. Möhren oder Karotten, Äpfel und Ingwer durch eine Saftpresse drücken und den Saft in Gläser füllen. Besonderes Extra zum Schluss: Leinöl, Rapsöl oder Olivenöl zum Saft hinzugeben. Durch pflanzliche Öle kann Ihr Körper die fettlöslichen Vitamine und sekundären Pflanzenstoffe besser aufnehmen. Dann nach Belieben mit Zitronensaft abschmecken und die Zitronenmelisse hinzugeben. © jongjai jongkasemsuk/Imago Zu sehen ist eine Flasche Apfelessig auf Holz, im Hintergrund Äpfel (Symbolbild). Apfelessig ist nicht nur gesund und verbessert das Hautbild. In verdünnter Form aktiviert er auch das Sättigungsgefühl und reguliert den Blutzucker, sodass Heißhungermomente und „süße Gelüste“ eher ausbleiben. Gleichzeitig wirken sich die enthaltenen Pektine positiv auf die Verdauung aus. Geben Sie zwei Esslöffel Apfelessig in ein großes Glas lauwarmes Wasser und trinken es ca. 15 Minuten vor einer Mahlzeit. Das Hungergefühl kann so deutlich reduziert werden. © Mythja Photography/Imago Ingwertee mit Zitrone Nicht nur Kaffee kann dazu dienen, Gewicht zu verlieren. Es gibt Teesorten, wie Ingwertee oder grüner Tee, die den Körper entschlacken und beim Abnehmen helfen. Bis zu zwei Tassen warmes Wasser mit frischem Ingwer am Vormittag regt den Stoffwechsel an und fördert die Entgiftung. Auch grüner Tee kurbelt den Stoffwechsel an und erhöht die Fettverbrennung. Für Ingwertee können Sie wie folgt vorgehen: 0,5 Liter Wasser zum Kochen bringen, zwei bis drei Zentimeter frische Ingwerwurzel in dünne Scheiben schneiden und im Wasser zehn Minuten köcheln. Etwas abkühlen lassen und in kleinen Schlucken vor dem Frühstück oder bis etwa zehn Uhr vormittags trinken. Ähnlich wie Kaffee hat Ingwertee eine sehr anregende Wirkung und kann bei spätem Genuss am Tag die Schlafqualität negativ beeinflussen. Wer lieber grünen Tee trinkt, sollte die Zutaten nicht mit kochendem Wasser über 70 Grad Celsius aufgießen. Die feinen Aromen bleiben so besser erhalten. Besonderer Geschmacks-Kick: Filtern Sie das Wasser nach dem Abkühlen und gießen die Blätter dann erst auf, denn durch weiches Wasser kann Grüntee sein Aroma besonders entfalten. © Antonio Gravante/Imago

Intervallfasten: 16 zu 8-Methode

Hierbei stehen zwei Mahlzeiten auf dem Speiseplan, die innerhalb von acht Stunden zu sich genommen werden können. In den übrigen 16 Stunden soll nichts gegessen werden, das heißt zwischen der letzten Mahlzeit des Vortags und der ersten Mahlzeit des aktuellen Tags liegen 16 Stunden. Manche Menschen setzen die 16:8-Methode an, indem sie das Frühstück auslassen, andere verzichten auf das Abendessen.

Intervallfasten: 5 zu 2-Methode

An fünf aufeinanderfolgenden Tagen der Woche darf wie gewohnt gegessen werden, an zwei Tagen wird dafür gefastet.

Intervallfasten: 1 zu 1-Methode

Beim sogenannten alternierenden Fasten oder auch Alternate-Day-Fasting essen Abnehmwillige an einem Tag normal, am darauffolgenden Tag wird gefastet, am kommenden wird wieder normal konsumiert, und so weiter.

Durch Intervallfasten werden Entzündungen im Körper reduziert

Ernährungsmedizinerin Dr. Silja Schäfer betont die positiven gesundheitlichen Aspekte, die Intervallfasten mit sich bringt. Durch das Fasten würden biochemische Veränderungen im Körper angestoßen, die sich positiv auf den Zucker- und Fettstoffwechsel auswirken. Zudem schütte der Körper mehr Botenstoffe aus, die helfen, Entzündungsreaktionen im Körper zu minimieren, wie es bei Visite des Norddeutschen Rundfunks erläutert wird.

Grundsätzlich sollte während des Intervallfastens auf eine ausgewogene Ernährung geachtet werden: viel Gemüse als Ballaststoffe und Eiweiß wie Milchprodukte, Eier, Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte, Pilze oder Nüsse zu jeder Mahlzeit. Dafür weniger Obst und keine Snacks zwischen den Mahlzeiten!

Abnehmen: Warum Kaffee beim Intervallfasten erlaubt ist

Viele Kaffeeliebhaber möchten nur ungern auf ihre ein oder zwei Tassen pro Tag verzichten. Umso besser zu wissen: Kaffee ist während des Intervallfastens erlaubt! Denn Koffein kurbelt durch Ketose die Fettverbrennung an. Wie und wann sie Kaffee trinken, ist dabei auch entscheidend.

Und Vorsicht: Während der Fastenzeit den Kaffee nur schwarz genießen, ohne Milch und Zucker. „Es sind Nährstoffe in der Milch und das würde bedeuten, das Fasten wird gebrochen“, erklärt Dr. Schäfer bei Visite. Dazu sollte viel Kalorienfreies während der Fastenphase getrunken werden, am besten Wasser – schon auf leeren Magen – und Getränke ohne Zucker. So lernt der Körper, von seinen Reserven zu leben.

