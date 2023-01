Abnehmen mit Haferflocken: Fünf positive Auswirkungen auf gesamten Alltag

Gesunder Darm

Starten Sie ab sofort Ihren Tag mit einer Portion Haferflocken. Damit tun sie nicht nur Ihrer Gesundheit etwas Gutes: Es hilft auch beim Abnehmen.

Von nichts kommt leider nichts – das gilt auch beim Abnehmen. Um ein paar Kilos zu verlieren, muss man deshalb an seiner Ernährung schrauben und auf eine negative Energiebilanz achten. Zudem schadet auch Bewegung und Sport nicht, selbst wenn dieser laut eines Forschers für das Abnehmen an sich kaum etwas hilft. Auch Kälte kann im Übrigen den Stoffwechsel anregen und so beim Abnehmen unterstützen. Wer jedoch vor allem seine Ernährungsweise ändern möchte, der sollte auf die Zutaten achten. Wie Haferflocken nicht nur bei einer Diät helfen, sondern Ihren gesamten Alltag und Ihr Wohlbefinden positiv beeinflussen können.

Abnehmen mit Haferflocken: Fünf Gründe, warum Sie täglich davon essen sollten

+ Haferflocken gelten als Superfood: Sie enthalten viele Ballaststoffe, Mineralstoffe und Vitamine und eignen sich auch für das Abnehmen. © Andreas Berheide/IMAGO

Nicht nur Mandeln eigenen sich besonders gut als Snack für Abnehmwillige. Auch Kaffee kann beispielsweise die Fettverbrennung ankurbeln. Zudem helfen bestimmte Frühstückszutaten, um Gewicht zu verlieren. Hier kommen auch Haferflocken ins Spiel. Im ersten Moment scheinen sie zwar fad und langweilig zu sein. Innen drin stecken jedoch jede Menge wichtige Inhaltsstoffe, wie etwa Vitamine, Zink, Eisen, Magnesium und Selen, sodass sie zurecht als Superfood gelten. Aus folgenden fünf Gründen sollten Sie deshalb täglich eine Portion Haferflocken verzehren:

1. Haferflocken machen länger satt : Eine Portion (ca. 50 Gramm) des Superfoods können dabei helfen, dass das Sättigungsgefühl länger anhält und der Hunger erstmal auf sich warten lässt. Denn Haferflocken enthalten Eiweiß und Ballaststoffe, die lange satt machen. Zudem bestehen sie aus nur wenigen Kalorien. Stärken Sie sich also bereits morgens mit einem Müsli aus Haferflocken und zum Beispiel Naturjoghurt sowie Obst und nehmen Sie so leichter ab.

: Eine Portion (ca. 50 Gramm) des Superfoods können dabei helfen, dass das Sättigungsgefühl länger anhält und der Hunger erstmal auf sich warten lässt. Denn Haferflocken enthalten Eiweiß und Ballaststoffe, die lange satt machen. Zudem bestehen sie aus nur wenigen Kalorien. Stärken Sie sich also bereits morgens mit einem Müsli aus Haferflocken und zum Beispiel Naturjoghurt sowie Obst und nehmen Sie so leichter ab. 2. Haferflocken regen die Verdauung an : Der hohe Ballaststoffanteil fördert die Verdauung, ist deshalb gut für den Darm und kurbelt dadurch auch noch den Stoffwechsel an. Wenn Sie damit beginnen, jeden Tag Haferflocken zu essen, dann werden Sie bereits nach kurzer Zeit eine Veränderung spüren. Gewöhnen Sie sich zusätzlich an, täglich oder zumindest regelmäßig zu frühstücken, denn das hilft auch beim Abnehmen. So kommt die Verdauung nicht nur in Schwung, sondern auch in einen gesunden Rhythmus, um Verstopfungen und einem Blähbauch vorzubeugen.

: Der hohe Ballaststoffanteil fördert die Verdauung, ist deshalb gut für den Darm und kurbelt dadurch auch noch den Stoffwechsel an. Wenn Sie damit beginnen, jeden Tag Haferflocken zu essen, dann werden Sie bereits nach kurzer Zeit eine Veränderung spüren. Gewöhnen Sie sich zusätzlich an, täglich oder zumindest regelmäßig zu frühstücken, denn das hilft auch beim Abnehmen. So kommt die Verdauung nicht nur in Schwung, sondern auch in einen gesunden Rhythmus, um Verstopfungen und einem Blähbauch vorzubeugen. 3. Haferflocken passen zum intuitiven Essen : Ähnlich wie das Intervallfasten handelt es sich auch beim intuitivem Essen nicht nur um einen Ernährungstrend, sondern um eine gesunde Ernährungsweise. Wer zum Beispiel auf seinen Hunger und Geschmack hört und morgens gerne mit etwas Süßem startet, für den bilden Haferflocken im Müsli die perfekte Grundlage. Was sonst noch an Gesundem in der Schale landet, ist jedem selbst überlassen. Haferflocken eigenen sich aber auch gut für gesunde herzhafte Gerichte am Morgen. Wenn Sie gleich morgens intuitiv essen, stillen Sie Ihre Gelüste und beugen Heißhunger vor.

: Ähnlich wie das Intervallfasten handelt es sich auch beim intuitivem Essen nicht nur um einen Ernährungstrend, sondern um eine gesunde Ernährungsweise. Wer zum Beispiel auf seinen Hunger und Geschmack hört und morgens gerne mit etwas Süßem startet, für den bilden Haferflocken im Müsli die perfekte Grundlage. Was sonst noch an Gesundem in der Schale landet, ist jedem selbst überlassen. Haferflocken eigenen sich aber auch gut für gesunde herzhafte Gerichte am Morgen. Wenn Sie gleich morgens intuitiv essen, stillen Sie Ihre Gelüste und beugen Heißhunger vor. 4. Haferflocken liefern schon morgens Energie : Wenn Sie nur einen Monat lang jeden Tag mit Haferflocken in den Tag starten, dann möchten Sie dieses Ritual sicherlich nicht mehr so schnell missen. Denn im Gegensatz zu Croissants oder Semmeln aus Weizenmehl liefert das Superfood Energie, die länger anhält.

: Wenn Sie nur einen Monat lang jeden Tag mit Haferflocken in den Tag starten, dann möchten Sie dieses Ritual sicherlich nicht mehr so schnell missen. Denn im Gegensatz zu Croissants oder Semmeln aus Weizenmehl liefert das Superfood Energie, die länger anhält. 5. Täglich Haferflocken helfen bei einer Abnehm-Routine: Durch das tägliche gesunde Frühstück mit Haferflocken, bringen Sie eine gewisse Routine in Ihr Abnehm-Vorhaben und der regelmäßige Besuch beim Bäcker mit seinen ungesunden Snacks und Teilchen wird wohl bald der Vergangenheit angehören. Mit dieser neuen Angewohnheit sollten die Pfunde fast wie von selbst purzeln.

Abnehmen mit Haferflocken: Warum ist das Superfood so gesund?

Haferflocken bestehen – wie der Name schon sagt – aus Hafer (Avena sativa), bei dem es sich um ein glutenarmes Vollkornprodukt handelt. Die Flocken gibt es in drei verschiedenen Getreidearten: Großblatt- oder kernige Flocken, Kleinblatt- oder zarte Flocken und Schmelzflocken. Wegen ihrer Nährstoffbilanz gelten Haferflocken ebenfalls als gesund. Von allen Getreiden hat Hafer den höchsten Vitamin B1- und B6-Gehalt, enthält extra viele Balaststoffe, wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und liefert viel pflanzliches Eisen. Außerdem sorgen Haferflocken auch für eine gesunde Darmflora.

Gesunder Darm: Zehn Lebensmittel, die ihn stärken und beim Abnehmen helfen Leinsamen enthalten viele Ballaststoffe, die für einen gesunden Darm förderlich sind. Schließlich regen sie die Verdauung an und sorgen für eine langanhaltende Sättigung. So können sie auch beim Abnehmen unterstützen. © kostin77/IMAGO In Vollkornprodukten wie etwa Vollkornbrot sind vom Korn noch Schale, Keimling und Mehlkörper enthalten. Es enthält Ballaststoffe, Mineralstoffe und B-Vitamine, die besonders gut sättigen und die Verdauung anregen. So helfen sie nicht nur beim Abnehmen, sondern haben auch einen positiven Effekt auf den Darm und die Gesundheit. © HLPHOTO/IMAGO Artischocken enthalten viel Inulin, bei dem es sich um einen Mehrfachzucker handelt. Er zählt zu den Präbiotika und dient den guten Darmbakterien. © Westend61/IMAGO Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Bohnen, Linsen und Erbsen sollten auch regelmäßig auf dem Speiseplan stehen. Denn sie enthalten viele Ballaststoffe für eine gesunde Darmflora. © Elenathewise/IMAGO Zwei Gläser Joghurt Naturjoghurt zählt zu den fermentierten Lebensmitteln, die vor allem wegen der Milchsäurebakterien gesund sind. Diese sorgen für eine leicht saure Umgebung im Darm, wodurch unerwünschte Bakterien abgetötet werden. Da fermentierte Lebensmittel auch reich an Ballaststoffen sind, können sie zusätzlich beim Abnehmen helfen. Sie regen die Verdauung an und sorgen für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl. © Zahard/IMAGO Bananen Inulin ist ein Mehrfachzucker und Ballaststoff, der beispielsweise in Bananen enthalten ist. Er dient den guten Darmbakterien als Futter und zählt deshalb zu den sogenannten Präbiotika. Inulin wirkt sich außerdem besonders günstig auf das Wachstum von entzündungshemmenden Darmbakterien aus. Auch Artischocken und Chicorée enthalten Inulin, der den Blutzucker stabil hält und die Verdauung anregt – und dadurch das Abnehmen unterstützen kann. © Imaginechina-Tuchong/IMAGO Lachs Fisch enthält viele der gesunden, ungesättigten Fettsäuren. Sie sind ebenfalls gut für den Darm, denn sie fördern und stärken die Schleimproduktion sowie das Zellwachstum und die Schutzfunktion. © Ivanna/IMAGO Geriebener Apfel und geriebene Karotte auf einem Teller Obst- und Gemüsebrei enthalten Quellstoffe, die eine gesunde Darmflora fördern. Darmbakterien bauen dabei Quellstoffe zu kurzkettigen Fettsäuren ab, welche die Darmschleimhaut ernähren. Geriebener Apfel oder Möhrenbrei enthalten beispielsweise Quellstoffe. © profotokris/IMAGO Pellkartoffeln Pellkartoffeln gelten als darmgesundes Essen. Die Struktur der in Kartoffeln enthaltenen Stärke ändert sich, wenn sie gekocht und abgekühlt sind. So entsteht resistente Stärke, die einen positiven Effekt auf die Darmflora hat. Weil der Verdauungstrakt sie nicht zersetzen kann, zählt sie zu den Ballaststoffen. Sie wird außerdem zu Buttersäure abgebaut, die wiederum das Wachstum der Darmschleimhaut anregt und den Darm auf diese Weise schützt. Zudem verringert sich der Gehalt an Kohlenhydraten bei abgekühlten Kartoffeln, sodass sie das Abnehmen eher unterstützen. © CSP_rawlik/IMAGO Sauerkraut im Topf Frisches Sauerkraut zählt zu den fermentierten Lebensmitteln, die mithilfe von Bakterien, Pilzen und Enzymen länger haltbar gemacht werden. Wertvolle Bakterienstämme wie Milchsäurebakterien entstehen dabei während des Gärungsprozesses. Diese werden auch Probiotika genannt und dienen der Darmflora. Sauerkraut ist zudem extrem kalorien- und fettarm und eignet sich deshalb auch zum Abnehmen. Naturjoghurt, Käse und Apfelessig gehören ebenfalls zu den fermentierten, probiotischen Lebensmitteln. © imago stock&people/IMAGO

